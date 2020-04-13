«Сказал жене, что все хорошо, и пропал»: в Самарской области двое мужчин неделю назад ушли на рыбалку и бесследно исчезли

Машину нашли там, где ожидали

С загадочной пропажей двоих мужчин разбираются волонтеры и правоохранители Самарской области. Вечером 7 апреля ушли на рыбалку на реку Уса и не вернулись 33-летний Дмитрий Лещенко из села Усинское и его 50-летний знакомый Валерий Тимкин.

— В семь вечера они поехали в село Муранка — порыбачить. Все нормально было. Дима последний раз в тот день позвонил жене, примерно в половине десятого вечера, сказал, что все хорошо, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Максим Николаев, брат Дмитрия.

С тех пор про Дмитрия и Валерия ничего не слышно. Их семьи очень переживают и обратились к волонтерам, а также к сотрудникам полиции.

— Машину их уже нашли. Она там, где и предполагали. Их на месте нет. Уса большая река, где они пропали — непонятно. Там еще турбаза рядом — «Солнечный мыс». Наверное, где-то в тех краях, — продолжает Максим.

Надежды на лучшее

Дмитрия Лещенко дома ждут жена и ребенок. Его близкие постоянно находятся на связи с родственниками Валерия Тимкина и обмениваются информацией. Пока ее не очень много.

Между тем в социальных сетях уже прошли слухи, что пропавшие погибли. Сообщалось, что они перевернулись на лодке и не смогли выбраться. Это информация не подтвердилась.

— Мы не знаем, на чем они были. Рыбачили с берега или на лодке. Их ищут уже почти семь дней, и поиски не дают результата, — делится наш собеседник.

Правоохранители также пока не дают семьям разыскиваемых никаких новых сведений. Новостей нет — ни плохих, ни хороших. Знакомые Дмитрия и Валерия не связывают их исчезновение с криминалом, раньше они не были замешаны в подобных делах. Так надолго тоже никогда не пропадали.

— Мы надеемся на лучшее. Но, если честно, не знаем, что и думать. Очень надеемся, что люди помогут в поисках. Хочется как можно скорее увидеть брата, — говорит Максим Николаев.

Нужна помощь!

Волонтеры «Лизы Алерт» составили примеры пропавших. Валерий Тимкин был одет в рыболовные сапоги камуфляжного коричнево-зеленого цвета, темно-синий комбинезон со светоотражающими полосами, темно-синюю болоньевую куртку, темно-синюю трикотажную шапку. Рост 176 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Дмитрий Лещенко был одет в рыболовные сапоги камуфляжного коричнево-зеленого цвета, штаны камуфляжные зеленого цвета, армейский пиджак зеленого цвета на замке. На голове — зеленая армейская кепка. Рост 175 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщать по телефонам 89871657487 (Максим), 89277333178 (Ольга) или в ближайший отдел полиции. Обратиться также можно на kpsamara@phkp.ru. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.