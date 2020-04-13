Прелести удаленки и борьба за ценные кадры: как самарские предприятия работают в период самоизоляции

Самоизоляция в Самаре перед лицом коронавирусной угрозы стала для многих людей настоящим открытием. Кого-то работодатели и в самом деле отправили в оплачиваемый отпуск, но многим пришлось осваивать прелести удаленной работы. Легче всего оказалось тем, кто уже пользовался подобными технологиями для этого: современные специалисты умеют работать буквально отовсюду. Ну а кому-то пришлось делать первые шаги в непростых условиях. А руководителям оценивать: насколько успешен сотрудник? Может ли он быть универсальным?

Эксперты уверены: эта ситуация обязательно отразится на рынке труда в дальнейшем. Запросам работодателей уже не быть прежними, а преимущества получат те, кто умеет быстро адаптироваться к ситуации. Так что же сделать, чтобы в таком активном режиме остаться на плаву и продолжить быть востребованным специалистом? Эти вопросы на электронной площадке обсудили представители Самарского кадрового клуба и вузов, HR-специалисты крупных самарских предприятий, психологи.

В пресс-центре "Комсомольской правды" прошла онлайн- конференция.Фото: Елена СБОРНОВА

Официальная работа дает гарантии

Кадровый рынок в Самаре сегодня лихорадит: работодатели отправляют сотрудников на удаленку, в отпуска, для многих это заканчивается и увольнением. И никто не может сказать – надолго ли эти проблемы. Значит ли это, что нас ожидает всплеск безработицы?

– Прошло еще мало времени, чтобы увидеть изменения на рынке труда, но кое-что уже наблюдается, – отметил председатель региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» Владимир Григорьев. – Мы видим легкое возбуждение в стане работодателей, ведь пока непонятно, что будет с пандемией и ее последствиями. На ситуацию наложился экономический кризис, связанный с нефтяным рынком, и многие не понимают, как пойдет дело дальше. Поэтому практически все сейчас занимаются мероприятиями по оптимизации затрат. К сожалению, многие оптимизируются за счет сокращения численности персонала и фонда оплаты труда.

По словам Владимира Павловича, сегодня пострадали, прежде всего, люди, работающие без оформления трудового договора – в основном в малом бизнесе. Самой незащищенной оказалась сфера услуг. На сайтах по поиску работы происходит «смена ценников» – на многие вакансии работодатели понизили оплату труда на 15-20%. Много соискателей удалили свои резюме или закрыли их от общего просмотра – то есть люди перестали искать «добра от добра», предпочитая оставаться на уже имеющихся должностях. Активным остается IT-рынок – спрос на специалистов по-прежнему высок, тем более что многие работодатели видят выход в цифровой трансформации. Незыблемым остается спрос на квалифицированные кадры, особенно, рабочего персонала.

Владимир Григорьев считает, что сейчас подготовка любых специалистов должна вестись с прицелом на возможность работы в удаленном режиме – за исключением тех, кто трудится на специфическом оборудовании на крупных предприятиях.

– Наш университет, как все другие вузы и школы, перешел на онлайн-обучение, – рассказала заведующая кафедрой управления персоналом СГЭУ Марина Симонова. – Мы нашли формы работы и средства общения, даем в полном объеме все курсы, но ситуация стала для нас вызовом – в будущем мы должны решать такие вопросы более системно. Почти все дистанционные площадки разработаны за границей, и ситуация дала понять, что в России есть потребность в собственных разработках таких сервисов.

Добавятся новые компетенции и для специалистов по персоналу – они должны уметь организовывать дистанционное общение, онлайн-обучение. А чтобы не остаться однажды не у дел, нужно иметь базовые знания и навыки – качественное образование, к которому в течение жизни будут добавляться новые актуальные компетенции.

Спикеры онлайн-конференцииФото: Елена СБОРНОВА

Что думают работодатели?

К сожалению, «нерабочие» недели подорвали устои многих бизнесов. Но радуют предприятия, которые не только продолжают продуктивно работать в новом режиме, но и готовы делиться опытом.

– Home office или работа на дому давно предусмотрена в нашей компании. Сейчас мы напомнили сотрудникам, что такая процедура существует, – рассказала управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании «Балтика» в регионе Урал-Поволжье Виктория Агапова. – Не дожидаясь рекомендации ВОЗ, руководители подразделений инициировали переход на home office всех сотрудников, чья работа может осуществляться удаленно. На самарском заводе это около 70% сотрудников. Все сотрудники обеспечены ноутбуками, корпоративной телефонной связью, техника оснащена лицензионными программами и системами защиты. Мы перешли на удаленную работу без особых сложностей и готовы поделиться с любым предприятием своим опытом и наработками. В режиме работы home office сотрудникам «Балтики» доступны не только рабочие приложения, но и платформы для онлайн-обучения, запущены программы спортивного онлайн-марафона и онлайн-покупок на особых условиях. Мы стараемся сделать все, чтобы сотрудники не испытывали больших сложностей, оставаясь в изоляции. Несмотря на расстояние, мы остаемся вместе.

Сейчас многим кажется, что выигрывают от ситуации только фармацевты. Но это не так.

– Для фармбизнеса сегодняшняя ситуация – это тоже большое испытание, – говорит директор самарского филиала аптечной сети «Фармленд» Алина Малявина. – Связано это с тем, что на аптеки резко возросла нагрузка. Мы находимся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Люди, беспокоясь о своем здоровье, пытаются найти средства профилактики и чаще посещают аптеки. А фармацевты контактируют с огромным числом людей, не зная, является ли кто-нибудь из них носителем инфекции и больным. Тем не менее наши сотрудники оказывают не только квалифицированную помощь по консультированию и отпуску товаров, но и психологически поддерживают покупателей. Вызывает беспокойство и то, что ситуация с коронавирусом может негативно повлиять на аптечном фармбизнесе в будущем – приняты законодательные акты, которые могут сказаться на занятости. Например, узаконена дистанционная торговля лекарственными препаратами, хотя это несет риски не только для нашей кадровой политики, но и для покупателей.

По словам Алины Анатольевны, сотрудники аптек сейчас не могут себе позволить самоизолироваться, им приходится трудиться, чтобы обеспечивать людей лекарствами. Но все понимают важность этой работы, и никто не жалуется. Хотя, если бы фармацевты могли себе позволить удаленку, им бы это легко удалось – переподготовка и переквалификация фармработников давно ведется в режиме онлайн-обучения.

Работники аптек работают в режиме повышенной готовности.Фото: Иван МАКЕЕВ

Думать о будущем - всегда вовремя

Химическая отрасль губернии продолжает работать. О сокращении кадров думать не приходится – слишком много затрачивается усилий, чтобы создать грамотный профессиональный коллектив. Сотрудникам Тольяттиазота обеспечены безопасные условия, ситуация под контролем, жизнь продолжается. А это значит, что и работа с кадрами на перспективу все так же актуальна.

– Тренды рынка труда Самарской области – низкий уровень безработицы, высокая потребность промышленных предприятий региона в высококвалифицированных кадрах, а также постоянное повышение уровня автоматизация производственных и технологических процессов, – говорит и.о. заместителя генерального директора – директора по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Иван Гуренков. - ПАО «ТОАЗ» уделяет большое внимание системе наставничества, адаптации новых сотрудников, развитию работников внутри предприятия. Мы создаем карьерные маршруты, индивидуальные планы развития. Это позволяет заинтересовывать, удерживать (в хорошем смысле этого слова) и мотивировать работников, что особенно актуально для молодежи. Кроме этого, на предприятии запущена система кадрового резерва.

Студентам вузов необходимо как можно раньше определиться, где они хотят работать, это позволит им пройти более тщательную подготовку и гарантированно получить интересную работу после получения высшего образования. По словам Ивана Гуренкова, программа профориентации ТОАЗа подразумевает качественную подготовку студентов, дополнительные стипендиальные выплаты, стажировки на предприятии, а также гарантированное трудоустройство.

Отдельный проект Тольяттиазот реализует с химико-технологическим колледжем. Студенты, которые в нем участвуют, получают сразу две специальности – оператора ДПУ и слесаря КИПиА.

– На наш взгляд, именно за таким подходом к обучению будущее, – считает Иван Гуренков. – Помимо этого, мы активно занимаемся профориентацией в школах. В сентябре прошлого года открыли инженерно-технические классы. В рамках этого проекта, обучение ведется с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики. Для того, чтобы всегда оставаться конкурентными на рынке труда, необходимо непрерывно учиться. В условиях нашей компании это значит повышать свой уровень образования, изучать смежные направления, а также следить за изменениями в отрасли и расширять свой кругозор.

Тольяттиазот изготовил и передал городу 300 литров такого ценного сейчас антисептика. Фото: ТОАЗ.

Еда нужна всегда

Сфера, которая несомненно пострадала от домашнего «ареста» населения – это общепит. Рестораны, уютные кафе и кофейни закрылись, но… заказ еды на дом никто не отменял.

– Мы изначально ориентировались на доставку, рестораны появились позже, поэтому практика потока на доставку для нас нормальна, – говорит менеджер по персоналу сети пиццерий «Додо Пицца» Екатерина Бочкина. – Но рестораны закрылись, поэтому часть сотрудников – кассиры, например, были вынуждены на время устраниться от работы или учиться трудиться на кухне. Мы никого не отправляем в отпуска, а стараемся переквалифицировать людей, чтобы всем дать работу в этот сложный период.

Люди по-прежнему хотят пиццу, причем – безопасную. Поэтому на кухнях «Додо Пицца» сегодня работают в масках – убедиться в этом может любой заказчик, так как из производственных помещений ведется постоянная онлайн-трансляция. К мерам предосторожности относятся серьезно: дважды за смену измеряют температуру, при малейшем подозрении на простуду сотрудника отправляют домой. Поверхности и ручки дверей обрабатывают каждые два часа. Кроме того, сеть внедрила «бесконтактную доставку»: курьер (в перчатках и маске, разумеется) снабжен маленьким стульчиком – приезжая по нужному адресу, он кладет заказ на него. Покупатель забирает коробку, не соприкасаясь с доставителем.

– Любые профессии, связанные с приготовлением еды, всегда будут востребованы обществом, – считает Екатерина Бочкина. – Люди всегда будут хотеть есть, а значит, и общепит никуда не денется.

Хлебопекарное производство тоже смотрит в будущее с оптимизмом – как ни крути, без хлеба людям не обойтись.

– Наши пекарни перешли в форму продовольственных магазинов, то есть торговли на вынос, – рассказала HR-директор сети пекарен «Бико» Юлия Савельева. – Соблюдаем все меры санитарной безопасности и на производстве, и в торговых задах. Люди работают в перчатках и масках, все поверхности регулярно дезинфицируются: и рабочие площадки, и кассовые зоны, и ручки дверей. Всюду висят предупреждения о необходимости соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Сети пекарен «Бико» удалось сохранить всех сотрудников. Хотя в связи с уменьшением потока покупателей выработка пекарей и продавцов сократилась, все продолжают трудиться на своих местах. Здесь считают, что квалифицированных сотрудников найти не так-то просто: пекарей учебные заведения поставляют в гораздо меньшем количестве, чем того требует самарский рынок труда. Сеть «Бико» насчитывает 34 пекарни и самостоятельно обучает специалистов.

– И удаленно булочки не испечешь, – считает Юлия Савельева. – Профессия «Пекарь», несмотря на автоматизацию производства, будет нужна людям всегда. Как и другие специальности, которые предполагают производство чего-либо руками.

Доставщики еды не сидят без дела в период самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нервничать не нужно, время действовать

Трудно сохранять хладнокровие, когда рубль падает, а из каждого средства коммуникации льется поток неприятных коронавирусных новостей. Психологи призывают не паниковать, а заняться самообразованием.

– Эта незапланированная ситуация с вынужденной самоизоляцией приучает нас к мысли, что в мире могут происходить изменения, и нужно быть к ним готовыми, – считает психолог, доцент СамГМУ Нина Ковалюнас. – Сегодня многим трудно представить, что придется менять работу или профессию, людей это пугает. Но наука, в том числе психологическая, утверждает, что человек не теряет способность к обучению в течение всей жизни – с 20 до 60 лет точно. Качество обучаемости может быть другим, но это возможно. Люди боятся учиться после 35-45 лет, чтобы не выглядеть некомпетентными, не потерять авторитет в глазах других людей. Это беспокойство уйдет – главное, начать делать что-то новое. Переформатироваться человек может, главное, настроить себя на то, что все получится. Ответственность за то, какое место он замет в новом мире, лежит только на нем. На дистанционное обучение Самаре и России перейти удалось, и все остальное тоже получится.

О том, как выбрать профессию, которая позволит в будущем быть востребованным специалистом, читайте здесь.

ОФИЦИАЛЬНО

По информации, предоставленной министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области, по состоянию на 10 апреля уровень безработицы составил 0,84%, что на 0,03 п.п меньше, чем неделей раньше. Число безработных – 14 194 человека, но количество вакансий превышает численность безработных в два раза (27 924). Наибольшая потребность в работниках приходится на следующие сферы деятельности: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,9%, здравоохранение и социальные услуги – 12,8%; обрабатывающие производства – 10,3%, строительство – 10,1% и др.

Зарегистрированные безработные граждане были уволены из обрабатывающих производств (18,7%), торговли, автомастерских (16,6%).

Сейчас все центры занятости работают в дистанционном режиме. При этом для граждан обеспечена возможность встать на учет в качестве безработных в онлайн-режиме – через интерактивный портал samaratrud.ru.

В министерстве труда с 27 марта работает телефон горячей линии – 8 (800)302 14 99.

В ТЕМУ

Президент ассоциации «Союз работодателей Самарской области», президент АО «ГК АКОМ» Николай Игнатьев:

– В условиях многофакторных экономических кризисных явлений, связанных с девальвацией рубля, падением цен на сырье, нефть, а также последствиями распространения коронавируса важно соблюсти баланс между взятой под контроль ситуацией с эпидемиологической обстановкой в Самарской области и рисками глубокого спада производства.

Ассоциация «Союз работодателей Самарской области» 3 апреля обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением рассмотреть возможность разрешить областным предприятиям работать с 6 апреля при условии строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников и привлечения минимально необходимого количества персонала на производство.

Глава региона поддержал данную инициативу, и в этот же день был принят соответствующий нормативно-правовой акт – постановление правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212. Это обеспечит предотвращение необратимых негативных социально-экономических последствий для промышленности Самарского региона, на территории которого находятся 119 системообразующих организаций.

В текущих непростых условиях особо видна скоординированная работа всех органов государственной власти, оперативное принятие решений, направленных на поддержание работоспособности предприятий и сохранение рабочих мест.

Особо хотелось бы отметить работу областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В нынешней сложной ситуации стало очевидным, что успешнее справляются с кризисом те предприятия и организации, которые идут в ногу с прогрессом, активно участвуют в национальных проектах. Так, компания «АКОМ», которая в 2017 году вошла в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», в кризисный период значительно легче приспосабливается к меняющимся внешним факторам, влияющим на бизнес. Модернизация оборудования, автоматизация технологических процессов, внедрение цифровых технологий, развитие производственных систем – все это позволило предприятию оперативно и гибко адаптироваться к напряженной общемировой ситуации, продолжить производственный процесс, сохранить рабочие места, в том числе в рамках удаленного трудового режима. Таким образом, участие в указанном и других нацпроектах может снизить влияние кризисных явлений на предприятие и способствовать переоценке подходов к работе, в том числе через трансформацию бизнеса.