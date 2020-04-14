Как и где можно освятить куличи в Самаре на Пасху 2020 в период коронавируса: адреса и контакты самарских храмов

Как и где можно освятить куличи в Самаре на Пасху в период коронавируса? В 2020 году в период карантина из-за эпидемии этот вопрос задают многие верующие. Хотим рассказать, как можно поддержать православную традицию в наше непростое время.

Освятить куличи и яйца на Пасху можно дома

Русская православная церковь поддерживает решение властей о режиме самоизоляции и призывает прихожан к домашней молитве:

«Духовенству монастырей и приходов рекомендуется, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе Страстной седмицы и праздника Пасхи».

Священники напоминают, что освятить куличи и яйца на Пасху 2020 может каждый верующий сам. Для этого нужно прочитать соответствующие молитвы и окропить праздничные лакомства святой или крещенской водой. Священник Максим Первозванский советует:

- Нужно прочитать обыкновенное начало «Царю небесный», «Трисвятое», «Отче наш», которые есть в любом молитвослове. После этого пропеть тропарь воскресный второго гласа: «Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный». После этого покропить куличи, пасхи, яйца святой водой со словами: «Освящаются куличи, пасхи, яйца во имя Отца, Сына и Святаго Духа».

Напоминаем самарцам, что некоторые предприятия, выпускающие кондитерскую продукцию к Пасхе, приглашают батюшек, чтобы освятить ее прямо в заводском хлебопекарном цеху. Ищите на полках магазинов изделия в упаковках, на которых написано, что они уже прошли обряд освящения, тогда идти в храм, чтобы освятить куличи на Пасху не придется.

Обряды освящения куличей в церквях в условиях карантина

Храмы нашего города продолжают работать и в период карантина по коронавирусу. Если эпидемическая обстановка позволит, то освящение куличей и яиц на Пасху 2020 в Самаре во время коронавируса проведут в церквях или на открытом воздухе, на территориях храмов. Но проходить обряд в этом году будет в особых условиях, с соблюдением противоэпидемических правил: нельзя допустить большого скопления людей, надо помнить о безопасной дистанции 1,5 метра друг от друга, верующим стоит надеть защитные медицинские маски и перчатки.

Святить пасхальные угощения начнут сразу после окончания праздничной утренней литургии, в субботу накануне Пасхи, которая в 2020 году приходится на 19 апреля.

Праздничное богослужение начнется 18 апреля около 9.00. После его окончания, примерно в 14.00, батюшки начнут освящать принесенные верующими куличи и пасхальные яйца.

Отправляйтесь в ближайший к вашему дому храм, чтобы освятить куличи и яйца на Пасху в 2020 году, и уточняйте по телефонам и онлайн время праздничных пасхальных мероприятий:

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Храм в честь Всех Святых в земле Русской Просиявших

Самара, п. Управленческий, Банковский пер., т. (846) 950-70-10.

https://vk.com/samara_vsehrussv.cerkov

Храм в честь Архангела Гавриила

Самара, п. Красная Глинка, 4 квартал, д. 22.

Храм в честь Сретения Господня

Самара, ул. Спасская, 13 (мкр. Крутые Ключи), т. (846) 213-41-20.

https://vk.com/hram_sretenya_samara

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери

Самара, п. Мехзавод, 3 квартал, 11, т. (846) 957-15-12.

samara-kazan.cerkov.ru

Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери

Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны/Сергея Лазо, т. 917-103-14-48.

samara-hram.cerkov.ru

Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери

Самара, п. Красный Пахарь, т. 8-927-741-35-18.

samara-feodor.cerkov.ru

Храм в честь Святителя Алексия митрополита Московского

Самара, п. Красная Глинка, 4 квартал, 22, т. (846) 950-91-37, 973-91-33.

https://vk.com/alexeyspasitelsamara

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери

Самара, ул. Коммунистическая, 1.

https://vk.com/samarakazanskyhram

Храм в честь преподобного Серафима Саровского

Самара, ул. Красноармейская, 91, т. (846) 333-49-37.

samara-serafim.cerkov.ru

Храм во имя апостолов Петра и Павла

Самара, 443030, ул. Буянова, 135-А, т. (846) 333-55-00.

samara-apostol.cerkov.ru

САМАРСКИЙ РАЙОН

В честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

Самара, ул. Фрунзе, 81.

https://vk.com/club102794716

Храм в честь Преображения Господня

Самара, Хлебная площадь, 1.

https://vk.com/church163

Храм в честь Святого Вознесения Христова

Самара, 443099, ул. Ст. Разина, 78, т. (846) 332-12-43.

https://vk.com/public180818425

Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери

Самара, 443020, ул. Ленинская, 75-А, т. (846) 333-41-29, 333-25-15.

samara-pokrov.cerkov.ru

Кирилло-Мефодиевский собор

Самара, Поляна имени Фрунзе, ул. Ново-Садовая, 260, т.: (846) 952-93-09, 952-55-18, 926-98-31.

kirillica-center.ru

Храм в честь иконы Божией Матери «Державная»

Самара, ул. Фрунзе, 151.

http://samepar.ru/hramy/monastyri/v-chest-ikony-bozhiey-materi-derzhavnaya/

Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Самара, ул. Чапаевская, 136, т.: (846) 332-50-87, 333-00-72.

https://vk.com/verasofia

Храм в честь благоверного князя Александра Невского

Самара, ул. Куйбышева, 42.

http://samara-alexnev.cerkov.ru/

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Храм во имя великомученика Георгия Победоносца

Самара, 443100, ул. Маяковского, 11, т. (846) 270-63-23.

st-georgiy.ru

Храм в честь великомученицы Екатерины

Самара, 6-я просека, 7.

https://vk.com/ekaterina_samara

Храм в честь святых Жен Мироносиц

Самара, Московское шоссе, 10б, т.: (846) 270-96-97, 8-937-070-11-00.

https://vk.com/hrammironosits

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Самара, ул. Мичурина, 98а, т.: (846) 312-25-88, 8-927-705-04-48.

samara-rozdbogor.cerkov.ru

Храм во имя святой великомученицы Татианы

Самара, ул. Академика Павлова, 1 (Государственный университет), т. 8-906-344-56-53.

samara-svmchtat.cerkov.ru

Храм в честь Святых Царственных мучеников

Самара, ул. Ерошевского, 29, т. (846) 334-77-50.

samara-svcarmch.cerkov.ru

Храм в честь преподобной Марии Египетской

Самара, 5 просека, около домов №№99 «Б», «В», «Д», т. (846) 730-65-23.

https://vk.com/hram_marii_egipetskoy

Храм в честь Собора Самарских Святых

Самара, Московское шоссе, 77 б, т.: (846) 222-92-31, 222-92-30, 271-80-44.

https://vk.com/samarskiesvjatye

Храм в честь Святого Духа

Самара, ул. 8-я Радиальная, 2, т. (846) 92-62-640.

samara-svduha.cerkov.ru

Храм в честь Святителя Митрофана Воронежского

Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 1а, т. 8-917-112-51-57.

samara-svtmitr.cerkov.ru

Храм в честь Преподобных Кирилла и Марии Радонежских

Самара, ул. Радонежская, 2, т.: (846) 336-75-12, 338-36-70, 336-35-11, 336-84-41.

http://samara-kirill.cerkov.ru/

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Самара, ул. Полевая, 80 Б, т. (846) 207-22-64.

https://vk.com/scoroposlushnica.cerkov

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы

Самара, Московское ш./пр. Кирова (Ипподром).

hramsamara.ru

Храм честь Святой Троицы

Самара, ул. Воронежская, 137 А, т.: (846) 953-52-69, 932-30-22

samara-svtroy.cerkov.ru

Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца

Самара, ул. Советской Армии, 251 б, т. (846) 231-33-60.

st-spiridon.ru

Храм в честь святой блаженной Матроны Московской

Самара, 443029, ул. Ново-Вокзальная, 178, т. (846) 201-17-15, 8-927-605-79-43.

matrona-mosk.cerkov.ru

Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Самара, пр. Юных пионеров, 36, т. (846) 951-27-46.

krestovozdvig.prihod.ru

Храм в честь прп. Силуана Афонского

Самара, пр. Кирова, 42а.

samara-siluan.cerkov.ru

Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление»

Самара, ул. Ново-Вокзальная, 47 «А».

https://vk.com/publicymilenie

Храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Самара, 443029, ул. Ново-Вокзальная, 178, т. (846) 224-95-16.

xn----7sbqaldmlmai3aoob6n.xn--p1ai

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Самара, Парк Дружба, ул. Советской Армии, 29.

https://vk.com/uspeniebogieimateri

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца

Самара, 443067, ул. Карбышева, 37, т.: (846) 203-74-10, 203-73-58, 269-53-82.

https://vk.com/club33342286

Храм в честь святых Царственных мучеников

Самара, 443017, ул. Бобруйская, 83. т. (846) 261-61-36.

https://vk.com/club170615370

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского

Самара, Академический пер., 1, т.: (846) 224-08-26.

Храм в честь Святителя Луки архиепископа Симферопольского

Самара, ул. Александра Матросова, 2 «А», (846) 248-07-38.

https://vk.com/club129109289

Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Самара, ул. Свободы, 2 «В», т. (846) 231-43-64.

https://vk.com/utolipechali

Храм во имя святого Апостола Иоанна Богослова

Самара, ул. Георгия Ратнера, 11-а, т. (846) 225-69-63.

samara-ioann.cerkov.ru

Храм в честь св. благоверных князей Бориса и Глеба

Самара, Парк 30-летия Победы, ул. Аэродромная, 96а, т. +7 (927) 699-09-54.

samara-boris.cerkov.ru

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Храм во имя Архистратига Божия Михаила

Самара, 443036, п. Шмидта, ул. Новогородская, 1, т.: (846) 303-22-76, 339-22-76, 265-64-76.

samara-arhmihail.cerkov.ru

Храм в честь блаженной Ксении Петербургской

Самара, 443017, ул. Промышленности, 9/11.

kcenia.cerkov.ru

Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Самара, ул. Партизанская/Революционная (Дом молодежи).

samara-zivonist.cerkov.ru

Храм в честь всех Святых

Самара, ул. Тухачевского/ул. Лунная, (846) 247-70-40, 247-71-50.

www.hram-vseh-svyatyh.ru

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Храм в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона

Самара, 443042, ул. Белорусская, 101-А, т. (846) 309-19-93.

hram-samarka.cerkov.ru

Храм в честь святого мученика Трифона

Самара, 113 км, ул. Липяговская, 1, т. 8-917-108-28-07.

sam-trifon.cerkov.ru

Храм во имя святого мученика Иоанна Воина

Самара, ул. Рижская, 7, т. (846) 330-14-35.

sam-ioannvoin.cerkov.ru

Храм во имя пророка Илии

Самара, 116 км, Новокуйбышевское шоссе, 54-А, т. (846) 330-16-36.

sam-iliya.cerkov.ru

Храм во имя священномученика Владимира, митр. Киевского

Самара, с/з Кряж, ул. Центральная, 3-А, т.: (846) 228-48-08.

sam-mitrvladimir.cerkov.ru

Храм в честь св. прп. Антония и Феодосия Киево-Печерских

Самара, п. Водников, ул. Спутника, 8, т. (846) 330-43-52.

sam-af.cerkov.ru

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского

Самара, ул. Черемшанская, 244-А (Духовно-просветительский центр), т. (846) 958-05-22, 958-66-55.

https://vk.com/sergius_r

Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона

Самара, 9 просека, «Санаторий им. В.П. Чкалова».

samara-pantel.cerkov.ru

Храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии

Самара, ул. Стара-Загора, 222 «А», т. 8-961-386-05-82.

petraifevronii.cerkov.ru

Храм в честь Трех Святителей

Самара, ул. Стара-Загора, 271 А, т. (846) 266-18-37.

https://vk.com/trisvyatsamara

Храм в честь иконы «Богородско-Казанской» Божией Матери

Самара, проспект Металлургов, 95.

https://vk.com/club96564563

Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

Самара, п. Зубчаниновка, ул. Магистральная, 131, т. (846) 931-10-50.

hramradost.cerkov.ru

Храм во имя святых праведных Богоотец Иоакима и Анны

Самара, ул. Стара-Загора, 269 «А», т. (846) 274-34-42.

Храм в честь великомученика Димитрия Солунского

Самара, п. Зубчаниновка, ул. Азовская, д. 54.

https://vk.com/st.dimitri

Храм в честь святого равноапостольного князя Владимира

Самара, пр-т Металлургов, 37, (846) 958-32-66.

https://vk.com/kn_vladimir

Храм в честь благоверного князя Александра Невского

Самара, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, 111-А, т. (846) 931-20-71.

samepar.ru/hramy/khramy/khram-v-chest-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo/