Пасхальные службы в Самаре в период коронавируса: как пройдут, кто может посетить, где посмотреть
Пасхальные службы в Самаре 19 апреля состоятся - несмотря на период коронавируса храмы города продолжают работать. Но стоит ли туда идти прихожанам на всенощную?
Как поучаствовать в пасхальной службе в Самаре
Православная церковь призывает свою паству в ночь на 19 апреля возносить молитвы дома. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл просит прихожан понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних». Но если санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе допускает возможность посещения храмов и настоятели следят за санитарной обстановкой в приходе, то пойти в церковь не возбраняется. Но проходить праздничная служба должна в особых условиях: для безопасности верующих в церкви не должно быть многолюдно, праздничный Крестный ход священнослужителям рекомендуют совершать без прихожан.
Для тех, кто решил подчиниться требованиям карантина и не пойдет на пасхальную службу в Самаре в период коронавируса, в телевизионном эфире будут транслировать из Софийского собора праздничное богослужение, которое проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Так что каждый верующий сможет поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая необходимые требования по самоизоляции.
Принять участие в акции «Окна Пасхи»
Есть еще одна возможность приобщиться к великому празднику, не выходя из дома, – поучаствовать в пасхальной акции. Ее придумал православный журнал «Фома» для тех, кто не сможет посетить пасхальные службы в период коронавируса. Чтобы поучаствовать в акции #окнаПасхи нужно всего лишь в полночь 18 апреля зажечь дома свечу и поставить ее на окно.
- Таким образом, даже будучи разобщены физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе! – отмечает главный редактор журнала Владимир Легойда.
Когда пройдут пасхальные службы в Самаре
Богослужение под названием пасхальная полунощница начнется в храмах Самары 18 апреля в 23.30. После нее 19 апреля, в 0.15 пройдет крестный ход вокруг церкви под колокольный звон. Затем верующие могут поздравить друг друга словами «Христос воскресе!» и отправиться по домам за праздничные столы - угощаться традиционными лакомствами - пасхой, куличами и яйцами.
Где пройдут пасхальные службы в Самаре в 2020 году
Если эпидемическая ситуация в городе ухудшится, пасхальные службы в Самаре в период коронавируса могут быть зарыты для прихожан. Поэтому для тех, кто планирует в ночь на 19 апреля пойти в храм, мы публикуем список всех самарских церквей с контактами, чтобы у верующих была возможность уточнить, как пройдет праздничная служба.
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
Храм в честь Всех Святых в земле Русской Просиявших
Самара, п. Управленческий, Банковский пер., т. (846) 950-70-10.
https://vk.com/samara_vsehrussv.cerkov
Храм в честь Архангела Гавриила
Самара, п. Красная Глинка 4 квартал, д. 22.
Храм в честь Сретения Господня
Самара, ул. Спасская, 13 (мкр. Крутые Ключи), т. (846) 213-41-20
https://vk.com/hram_sretenya_samara
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Самара, п. Мехзавод, 3 квартал, 11, т. (846) 957-15-12.
Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери
Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны/Сергея Лазо, т. 917-103-14-48.
Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери
Самара, пос. Красный Пахарь, т. 8-927-741-35-18.
Храм в честь Святителя Алексия митрополита Московского
Самара, п. Красная Глинка, 4 квартал, д.22, т. (846) 950-91-37, 973-91-33.
https://vk.com/alexeyspasitelsamara
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Самара, ул. Коммунистическая, 1.
https://vk.com/samarakazanskyhram
Храм в честь преподобного Серафима Саровского г. Самара
Самара, ул. Красноармейская, 91, т. (846) 333-49-37.
Храм во имя апостолов Петра и Павла
Самара, 443030, ул. Буянова, 135-А, т. (846) 333-55-00.
САМАРСКИЙ РАЙОН
В честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
Самара, ул. Фрунзе, 81.
Храм честь Преображения Господня
Самара, Хлебная площадь, 1
Храм В честь Святого Вознесения Христова
г. Самара, 443099, ул. Ст. Разина, 78, т. (846) 332-12-43.
https://vk.com/public180818425
Храм Кафедральный собор в честь Покрова Божией Матери
г. Самара, 443020, ул. Ленинская, 75-А, т. (846) 333-41-29, 333-25-15
Храм Кирилло-Мефодиевский собор
Самара, Поляна имени Фрунзе, ул. Ново-Садовая, 260, т.: (846) 952-93-09, 952-55-18, 926-98-31.
В честь иконы Божией Матери «Державная»
Самара, ул. Фрунзе, 151.
http://samepar.ru/hramy/monastyri/v-chest-ikony-bozhiey-materi-derzhavnaya/
Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Самара, ул. Чапаевская, 136, т.: (846) 332-50-87, 333-00-72.
Храм в честь благоверного князя Александра Невского
Самара, ул. Куйбышева, 42.
http://samara-alexnev.cerkov.ru/
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Собор Софии Премудрости Божией
Самара, ул. Соколова, 1А, Самара
+7 (987) 934-68-98
Храм во имя великомученика Георгия Победоносца г.Самара
Самара, 443100, ул. Маяковского, 11, т. (846) 270-63-23.
Храм в честь великомученицы Екатерины
Самара, 6-я просека, 7.
https://vk.com/ekaterina_samara
Храм в честь святых Жен Мироносиц
Самара, ул. Московское шоссе, 10б, т.: (846) 270-96-97, 8-937-070-11-00.
Храм В честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Самара
Самара, ул. Мичурина, 98а, т.: (846) 312-25-88, 8-927-705-04-48.
Храм во имя святой великомученицы Татианы
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1 (Государственный Университет), т. 8-906-344-56-53.
Храм в честь Святых Царственных мучеников
Самара, ул. Ерошевского, 29, т. (846) 334-77-50.
Храм в честь преподобной Марии Египетской
Самара, 5 просека, около домов №№99 «Б», «В», «Д», т. (846) 730-65-23.
https://vk.com/hram_marii_egipetskoy
Храм в честь Собора Самарских Святых
Самара, Московское шоссе, 77 "б", т.: (846) 222-92-31, 222-92-30, 271-80-44.
https://vk.com/samarskiesvjatye
Храм в честь Святого Духа
Самара, ул. 8-я Радиальная, 2, т. (846) 92-62-640.
Храм в честь Святителя Митрофана Воронежского
Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 1а, т. 8-917-112-51-57.
Храм В честь Преподобных Кирилла и Марии Радонежских
Самара, ул. Радонежская, 2, т.: (846) 336-75-12, 338-36-70, 336-35-11, 336-84-41.
http://samara-kirill.cerkov.ru/
Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" г. Самара
Самара, ул. Полевая, 80 «Б», т. (846) 207-22-64.
https://vk.com/scoroposlushnica.cerkov
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
Самара, Московское ш./пр. Кирова (Ипподром)
Храм честь Святой Троицы город Самара
г. Самара, ул. Воронежская, 137-А, т.: (846) 953-52-69, 932-30-22
Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца г.Самара
Самара, ул. Советской Армии, 251б, т. (846) 231-33-60.
Храм в честь святой блаженной Матроны Московской г. Самара
Самара, 443029, ул. Ново-Вокзальная, д. 178, т. (846) 201-17-15, 8-927-605-79-43.
Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Самара, пр. Юных пионеров, 36, т. (846) 951-27-46.
Храм в честь прп. Силуана Афонского
Самара, пр. Кирова, д. 42а.
Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление»
Самара, ул. Ново-Вокзальная, 47 «А».
Храм В честь Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Самара, 443029, ул. Ново-Вокзальная, 178, т. (846) 224-95-16.
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
г. Самара, Парк Дружба, ул. Сов. Армии, 29.
https://vk.com/uspeniebogieimateri
Храм в честь Святителя Николая Чудотворца г. Самара
г. Самара, 443067, ул. Карбышева, 37, т.: (846) 203-74-10, 203-73-58, 269-53-82
Храм в честь святых Царственных мучеников г. Самара
Самара, 443017, ул. Бобруйская, 83. т. (846) 261-61-36.
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского
Самара, Академический пер., 1, т.: (846) 224-08-26.
Храм в честь Святителя Луки архиепископа Симферопольского
Самара, ул. Александра Матросова, 2 «А», (846) 248-07-38.
Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Самара, ул. Свободы, 2 «В», т. (846) 231-43-64.
Храм во имя святого Апостола Иоанна Богослова
Самара, ул. Георгия Ратнера, 11-а, т. (846) 225-69-63.
Храм в честь св. благоверных князей Бориса и Глеба
Самара, Парк 30-летие Победы, ул. Аэродромная, 96а, т. +7 (927) 699-09-54.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Храм о имя Архистратига Божия Михаила
г. Самара, 443036, п. Шмидта, ул. Новогородская, 1, т.: (846) 303-22-76, 339-22-76, 265-64-76.
Храм в честь блаженной Ксении Петербургской
Самара, 443017, ул. Промышленности, 9/11.
Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (?)
Самара, ул. Партизанская/ Революционная (Дом молодежи).
Храм в честь всех Святых г. Самара
Самара, ул. Тухачевского / ул. Лунная, (846) 247-70-40, 247-71-50.
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Храм в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Самара
Самара, 443042, ул. Белорусская, 101-А, т. (846) 309-19-93.
Храм в честь святого мученика Трифона
Самара, 113 км, ул. Липяговская, 1,т. 8-917-108-28-07.
Храм во имя святого мученика Иоанна Воина
Самара, ул. Рижская, 7, т. (846) 330-14-35.
Храм во имя пророка Илии
Самара, 116 км, Новокуйбышевское шоссе, 54-А, т. (846) 330-16-36.
Храм во имя священномученика Владимира, митр. Киевского
Самара, с/з Кряж, Куйбышевский р-н, ул.Центральная, 3-А, т.: (846) 228-48-08.
Храм в честь св. прп. Антония и Феодосия Киево-Печерских
Самара, п. Водников, ул. Спутника, 8, т. (846) 330-43-52.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского
Самара, ул. Черемшанская, 244-А (Духовно-просветительский центр), т. (846) 958-05-22, 958-66-55.
Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона
Самара, 9 просека, «Санаторий им. В.П.Чкалова».
Храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии
Самара, ул. Стара-Загора, 222 «А», т. 8-961-386-05-82.
Храм в честь Трех Святителей
Самара, ул. Стара-Загора, 271 А, т. (846) 266-18-37.
Храм в честь иконы "Богородско-Казанской" Божией Матери
Самара, проспект Металлургов, 95.
Храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость
Самара, п. Зубчаниновка, ул. Магистральная, 131, т. (846) 931-10-50.
Храм во имя святых праведных Богоотец Иоакима и Анны
Самара, ул. Стара Загора, 269 «А», т. (846) 274-34-42.
Храм в честь великомученика Димитрия Солунского
Самара, п. Зубчаниновка, ул. Азовская, д. 54.
Храм в честь святого равноапостольного князя Владимира
Самара, пр-т Металлургов, 37, (846) 958-32-66.
Храм в честь благоверного князя Александра Невского
Самара, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, 111-А, т. (846) 931-20-71.
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ИСТОЧНИК KP.RU