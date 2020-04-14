Коронавирус или спекуляция? В Самаре проверили, что еще подорожало, кроме лимонов и имбиря

В Самаре активисты Бюро расследований ОНФ проверяют цены в магазинах шаговой доступности. Первая инспекция прошла 7 апреля, общественники изучили ассортимент и цены в 15 магазинах региона, в том числе в сетевых. Тогда завышения цен по основным группам товаров обнаружено не было. Спустя неделю активисты ОНФ вновь вышли в рейд по самарским магазинам, вооружившись фотоаппаратами. В этот раз проверить решили всех основных сетевых ритейлеров – именно здесь сейчас закупаются продуктами большинство горожан. Чтобы сравнение было корректным, проверяют те же товары в том же магазине, что и неделю назад. В списке – более трех десятков позиций, среди которых овощи, фрукты, «молочка», хлеб, яйца, мясо, рыба, крупы, макароны, сахар и подсолнечное масла. Все данные скрупулезно заносятся в сравнительную таблицу.

Товара хватает, но цены все равно понемножку ползут верхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Золотой» имбирь, «серебряный» лук

Первым на пути проверки оказываются овощные стеллажи. Здесь активистов сразу ждет неприятный сюрприз.

- Морковь подорожала, неделю назад стоила 19.70, а сейчас уже 22 рубля за килограмм. Капуста за семь дней подросла в цене сразу на пять рублей. Но сильнее всего подскочили цены на репчатый лук. Если неделю назад самый бюджетный лук в сетке стоил 23 рубля за килограмм, то сегодня – уже 32. Цена выросла аж на 40%! - отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Бюро расследований ОНФ в ПФО Вадим Нуждин.

Идем к коробкам с имбирем и лимоном. Цены, мягко говоря, кусаются. Неделю назад покупатели могли приобрести лимон по 309 рублей за кило, а имбирь – по 489. Сегодня цены взвинтили в полтора раза – 430 рублей за лимоны, 729 – за имбирь. И это, как утверждают продавцы, еще по-божески.

Лимоны и имбирь уже стали "золотыми"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Закупочная цена растет, мы и так изо всех сил пытаемся сдерживать наш прайс, но куда деваться? – разводит руками представитель магазина.

Радуют только картошка да яблоки. Яблоки, которые продавали по акции неделю назад, сегодня выставлены уже без акции – на 30 рублей дороже. Зато снижена цена на другие, ничуть не хуже. А цены на картошку вообще снизились аж на 50 копеек за кило.

Мука подорожала на пару рублей. Мелочь, а неприятноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего понемногу – удар по кошельку

Далее по маршруту – бакалея. Посреди прохода стоят высокие паллеты с сахаром. Очевидно, что никакого дефицита нет, но цена за неделю все же выросла на пять рублей. Стоимость риса, пшена, соли и макарон не изменилась, а вот мука за несколько дней выросла в цене на два рубля, а гречка - на три.

Выбрать продукты подешевле - не самая простая задачаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Покупаем, конечно, без сахара как чай пить, - вздыхает самарчанка Надежда Кашина. - Вроде все не сильно дорожает, тут на три рубля, тут на пять, там на десять. Но в результате на кассе на привычную продуктовую корзину уже выкладываешь как минимум на 100-200 рублей больше.

Молочные реки, яичные берега

Молочные полки проверяющих радуют. Всего много, молоко стоит ровно столько же, сколько неделю назад, а масла – так и вовсе можно купить по акции на 15 рублей дешевле. Не изменились в цене ни хлеб, ни растительное масло.

"Молочка" радует стабильной ценойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но благостное настроение мигом испаряется, когда активисты доходят до стеллажей с яйцами. Неделю назад десяток яиц категории С1 хозяйка могла спокойно купить за 39 рублей 90 копеек. Сейчас даже за самые дешевые, категории С2, придется выложить уже 49.90. С1, впрочем, тоже есть – еще на 10 рублей дороже. Минимум – выложены на полке и самые обычные куриные яйца по 92 рублика за десяток.

- У нас были дешевые яйца, но их все разобрали, Пасха же скоро,- оправдывается представитель магазина. – Вот ждем, пока завезут…

Придется раскошелиться и любителям чая. Если неделю назад 100-пачку крупнолистового чая можно было купить за 70 рублей, то сейчас в наличии только 200-граммовые этой марки – за 195 р. А самая дешевая пачка крупнолистового чая по акции обойдется уже в 84,9 рублей. Тоже к Пасхе разобрали?...

Яйца к Пасхе традиционно подорожалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на мясо остались неизменными, курица подорожала на 4 рубля за килограмм, зато замороженная рыба (путассу), наоборот, подешевела сразу на 20 рублей за 600-граммовую упаковку.

«Надо разобраться, почему растут цены»

Обобщенная информация по стране по результатам проверки будет переждана в центральный аппарат ФАС.

– Сейчас это ведомство, особенно управление по борьбе с картелями, принимают серьезные усилия, дабы не дать спекулятивно поднять цены на те товары, которые в избытке есть на складах, - рассказал Вадим Нуждин. - Руководители торговых сетей заверили нас, что запасов продовольствия хватит минимум на два-три месяца. Тем не менее на некоторые товары цены растут, и надо разобраться почему. Такие мониторинги будем проводить каждую неделю до окончания режима самоизоляции.

За привычный продуктовый набор самарцам теперь придется выложить большеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта уже предупредил, что если поставщики товаров или представители ритейла последуют призывам ряда отраслевых союзов и ассоциаций поднять цены на продукты питания, то Народный фронт обратится в ФАС России с заявлением о возбуждении антимонопольного дела о незаконных согласованных действиях. А антимонопольная служба может оштрафовать виновников на сумму до 5% от годового оборота.

- По всем случаям отклонения от рыночного уровня цен принимаются необходимые меры антимонопольного реагирования, – заверил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

КОМПЕТЕНТНО

Антон Ларионов

управляющий директор самарского представителя ГК «Финам:

- Изменение цен в условиях рыночной экономики предопределяется балансом спроса и предложения. При увеличении спроса на товарные группы ожидаемо увеличиваются и цены, если уровень предложения остался без изменений. Спрос может быть гибким, и его колебания могут носить сезонный или временный характер, с последующим возвратом на прежний уровень – например, на яйца к Пасхе, или плодоовощную продукцию в сезон.

Однако, в силу структурных особенностей в российской экономике зачастую действует «эффект храповика» (храповик – колесо, которое вращается в одну сторону): раз поднявшись, цены уже не опускаются.

Кроме того, природа роста цены может быть разной – за счет сжатия предложения (дефицитные позиции), за счет курсовой разницы (импортные товары), рост издержек у поставщиков или производителей (в условиях пандемии и самоизоляции рвутся логистические цепочки, что может приводить к переходу производителя на более дорогое сырье или комплектующие, других контрагентов, формы оплаты, кредитная нагрузка и т.д.).

Важное значение имеет форма торговли (со склада или «с колес») – у кого-то есть запасы по прежним ценам закупа, а кто-то вынужден отгружать по новому прайсу – это две разные ценовые политики. Поэтому разбираться, где спекуляция и жажда наживы, а где реально выросшие затраты или другие объективные причины изменения цены, нужно персонифицировано. Понять бизнес тоже можно – никто не хочет работать себе в убыток.