«Он даже не извинился»: самарец призывал к убийству девочки с самым большим родимым пятном в России

В кислотный душ либо под пресс

Родившаяся в мае прошлого года в Кургане Вика Хвостанцева известна на всю страну. Неудивительно, она единственный ребенок в России, чья кожа практически на 90 процентов покрыта родимыми пятнами. Из-за этой особенности девочку даже отказывались крестить священники, а родители собирали в сети ей средства на лечение. Именно в интернете семья малышки столкнулась с травлей, в которую в итоге вмешались следователи.

Вместо того, чтобы хоть как-то помочь Виктории, под постом в одном из популярных пабликов «ВКонтакте» ее стали поливать грязью. Особенно выделялся пользователь под ником «Котэ Просто-Котэ». Его сообщения пугали: «Такие как они жить не должны... Это не девочка, это существо... В кислотный душ его либо под пресс...его надо убить» и прочее. Дошло до того, что неизвестный написал маме грудничка с вопросом, почему та оставила его в живых.

Сообщения анонима выглядят пугающеФото: соцсети

Подобные действия просто не могли остаться без внимания Хвостанцевых, тем более, что папа Виктории — полицейский. Они восприняли послания анонима, как подстрекательства к убийству, и недавно следователи вышли на сквернослова — 20-летнего парня из Самары.

— У него дома проведен обыск, изъяты средства связи, с которых он все это писал. Молодого человека доставили в Курган и допросили, он признал свою причастность к случившемуся, раскаялся, — комментируют правоохранители.

Все свои оправдания читал по бумажке

Судя по странице, с который парень оставлял свои гадкие комментарии, интересы у него странные — насилие, «колумбайн», скинхеды... Получать письма от такого действительно страшно. Сейчас он свои нападки прекратил, но, как делятся родные Виктории, уголовного дела на «Котэ» так и не завели.

За историей девочки следила вся страна. Фото из личного архива Марии ХвостанцевойФото: соцсети

— Парень на нас не выходил, не извинялся перед нами. Насколько мне известно, все свои оправдания в Следственном комитете, которые еще и по телевизору показали, он прочитал по бумажке, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама Виктории — Мария Хвостанцева.

Наша собеседница делится, что рассчитывали на большее. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными.

— Мы ждали хотя бы какого-то человеческого извинения. Нам обещали, что оно будет, так же как и компенсация морального ущерба, но ничего не последовало. Нам объяснили, что дело закрыли после его опроса.

Парень из Самары уверяет, что раскаиваетсяФото: соцсети

Со своим обидчиком Хвостанцевы лично так и не встретились. О нем им известно лишь немногое.

— 20 лет, нестандартной внешности, ничем не занимается, учится, сидит — комментарии пишет. На допросе сказал, что не было агрессии, хотел хайпануть, развести шум, думал, что ответственности не понесет. Насколько я знаю, сейчас он уехал к себе в город, — объясняет Мария.

Помощь приветствуется!

Что касается состояния Вики, то ей уже сделали одну операцию в Санкт-Петербурге в конце 2019 года. Впереди еще несколько — с невусом необходимо бороться, ведь его наличие чревато серьезными последствиями для здоровья.

Мама девочки рассчитывает на помощь людей в борьбе с недугом дочери. Фото из личного архива Марии ХвостанцевойФото: соцсети

— Пока неизвестно, когда будут оперировать снова. Ничего не отложили, но и конкретики нет. Ждем до мая. Сейчас с коронавирусом — неизвестность. Дочка чувствует себя хорошо, спина и ножки после первой операции постепенно заживают, дискомфорта ей это не доставляет, — говорит мать девочки с самым большим родимым пятном в России.

Вика и ее семья по-прежнему рассчитывают на помощь неравнодушных граждан — лечение стоит денег. Для тех, кто готов помочь, реквизиты следующие: карта Сбербанка 5469320011791790, держатель М. Хвостанцева. Карта привязана к номеру 89058528192.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Резали пять часов, теперь почти не может двигаться»: 6-месячная девочка с гигантским родимым пятном перенесла первую операцию

По словам мамы, малышке загипсовали спину и ноги и 24 часа в сутки вводят обезболивающее (подробности)