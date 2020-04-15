Список системообразующих предприятий Самарской области: кто туда вошел, что это дает

Власти составили уточненный полный список системообразующих предприятий в Самарской области. В него вошли 235 организаций. Этим компаниям во-первых разрешено работать в период самоизоляции, соблюдая, конечно, все санитарные требования. Во-вторых, им будет оказываться поддержка от регионального правительства, ее точные меры будут определены позже.

Раньше в списке системообразующих предприятий было 111 наименований. Вот только составлялся этот перечень давно, еще в 2016 году, и был несколько неактуален. Новые экономические реалии потребовали новых решений, и список модернизировали, дополнили. В целом туда попали все крупнейшие работодатели и налогоплательщики региона.

Мы публикуем полный перечень системообразующих предприятий Самарской области на 2020 год - в текстовом формате.

АО «Авиаагрегат»

АО «Авиакор - авиационный завод»

АО «АВТОВАЗ»

АО «АВТОВАЗТРАНС»

АО «Агрегат»

АО «АД Пластик Тольятти»

АО «АКОМ»

АО «Арконик СМЗ»

АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

АО «Волгабурмаш»

АО «Волгатрансстрой - 9»

АО «ВолгаУралТранс»

АО «ГК «Электрощит» - Самара»

АО «Евротехника»

АО «Жигулёвское пиво»

АО «Завод тарных изделий»

АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

АО «ЛАДА Имидж»

АО «Магистраль»

АО «Международный аэропорт «Курумоч»

АО «Металлист - Самара»

АО «Мотор - Супер»

АО «Муромец»

АО «Мягкая Кровля»

АО «Научно-производственный центр информационных

и транспортных систем»

АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод»

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

АО «ОРЭС - Тольятти»

АО «Паккард Электрик Системе/Самарская Кабельная Компания»

АО «Полад»

АО «Полимер»

АО «Предприятие тепловых сетей»

АО «Промсинтез»

АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»

АО «РН-Транс»

АО «РОССКАТ»

АО «Самара - Волгоэлектромонтаж»

АО «Самарагорэнергосбыт»

АО «Самараинвестнефть»

АО «Самаранефтегаз»

АО «Самаранефтепродукт»

АО «Самарская кабельная компания»

АО «Самарская сетевая компания»

АО «Самарский завод электромонтажных изделий»

АО «Самарский комбинат керамических материалов»

АО «САНЕКО»

АО «Северный ключ»

АО «СМАРТС»

АО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке»

АО «Сызранская Керамика»

АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

АО «ТАРКЕТТ»

АО «ТЕВИС»

АО «Тольяттимолоко»

АО «Тольяттисинтез»

АО «Тольяттихлеб»

АО «Транснефть - Дружба»

АО «Транснефть - Приволга»

АО «ТЯЖМАШ»

АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин»

Государственное казенное предприятие Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области»

ЗАО «Высокотехнологичные системы инициирования»

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

ЗАО «Компания «Эр-Телеком»

ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод»

ЗАО «Производственная компания Автокомпонент Тольятти»

ЗАО «Самараагропромпереработка»

ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»

ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат»

ЗАО «Самарский кондитер»

ЗАО «Химсинтез»

Куйбышевская железная дорога -филиал ОАО «Российские железные дороги»

Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания»

Куйбышевский филиал ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер»

Муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3»

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Благоустройство»

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского»

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»

ОАО «Волгоцеммаш»

ОАО «ЕПК Самара»

ОАО «Завод Продмаш»

ОАО «Самарский хлебозавод № 5»

ОАО «Сызраньгаз»

ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»

ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения»

ОАО ПКК «Весна»

ООО «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ»

ООО «Автодоринжиниринг»

ООО «Адверс»

ООО «АЗОТРЕМСТРОЙ»

ООО «Астра»

ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2»

ООО «Аутолив»

ООО «БИАКСПЛЕН НК»

ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод»

ООО «Большечерниговский Комбикормовый Завод»

ООО «Валео Сервис»

ООО «Вита Лайн»

ООО «Волжские Коммунальные Системы»

ООО «Газпром газораспределение Самара»

ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

ООО «Газпром Трансгаз Самара»

ООО «Гестамп Тольятти»

ООО «Детальстройконструкция»

ООО «Дипо»

ООО «Домашний Интерьер»

ООО «Домостроительный комбинат «Древо»

ООО «Завод кондиционеров «Август»

ООО «Завод приборных подшипников»

ООО «Интерпринт Самара»

ООО «Инфрангс»

ООО «К.Х.Волгарь»

ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизи-рованная колонна»

ООО «Ковчег»

ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного»

ООО «Кухмастер»

ООО «Лада - Лист»

ООО «Ладапласт -Т»

ООО «ЛАНИ Руссия»

ООО «ЛИ Рус»

ООО «Лиммэн»

ООО «Линде Азот Тольятти»

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

ООО «Металлопродукция»

ООО «Молочные продукты Русагро»

ООО «Научно-производственное предприятие «ПОЛИПЛАСТИК»

ООО «НЕОТРЕЙД»

ООО «НИВА»

ООО «Нова»

ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов»

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

ООО «НЛП «Бурение»

ООО «Озон Фарм»

ООО «Озон»

ООО «Отрадное»

ООО «Пегас-Агро»

ООО «ПК Электрум»

ООО «Племенной завод «Дружба»

ООО «Прайм Шиппинг»

ООО «Премиум»

ООО «Производственная компания ФАБРИКА КАЧЕСТВА»

ООО «Производство по переработке промышленных отходов»

ООО «Промперфоратор»

ООО «Регион - нефть»

ООО «РИТЭК»

ООО «РН-Ремонт НПО»

ООО «Роберт Бош Самара»

ООО «Рона»

ООО «Рулевые системы»

ООО «Самара Авто Газ»

ООО «Самараавтотранс-2000»

ООО «Самаранефть-Сервис»

ООО «Самаратрансстрой»

ООО «Самарские коммунальные системы»

ООО «Самарский стройфарфор»

ООО «Самарское Объединение Керамики»

ООО «СамРЭК - Эксплуатация»

ООО «Сев-07»

ООО «СИЕ Аутомотив Рус»

ООО «Средневолжская газовая компания»

ООО «СТМ-Сервис»

ООО «Строительно-монтажное управление № 1»

ООО «Сызраньводоканал»

ООО «ТД «Электротехмонтаж»

ООО «Техновиза»

ООО «Тимашевская птицефабрика»

ООО «Тольяттикаучук»

ООО «Тольяттинский трансформатор»

ООО «ТОМЕТ»

ООО «Торговый дом «МИНДАЛЬ»

ООО «Торговый Дом «Роском»

ООО «ТПВ РУС»

ООО «Траектория-сервис»

ООО «Транснефть-ТСД»

ООО «Транссервис»

ООО «ТЭС»

ООО «ФАРМ СКД»

ООО «Фитнес Фуд»

ООО «ФМИС»

ООО «Эльбрус»

ООО БК «САМАРА»

ООО Компания «БИО-ТОН»

ООО НТФ «Бакс»

ООО Фирма «Нектар»

ОП в г. Самара ООО «Самарский мясокомбинат»

ОП в г. Самара АО «Сталепромышленная компания»

ОП в г. Самара ООО «Неткрэкер»

ОП в Красноярском районе ООО «Система-К»

ПАО «Гидроавтоматика»

ПАО «Завод имени A.M. Тарасова»

ПАО «Кузнецов»

ПАО «КуйбышевАзот»

ПАО «Салют»

ПАО «Самараэнерго»

ПАО «Тольяттиазот»

ПАО «Трансаммиак»

Поволжский филиал ПАО «Мегафон»

Производственное подразделение в Ставропольском районе ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент»

Производственный участок в Камышлинском районе ООО «Байтекс»

Региональная дирекция ЗАО «СК «Башволготанкер» в г. Самаре

Самарский филиал АО «Ретал»

Самарский филиал АО «СГ- транс»

Самарский филиал ООО «Т2 МОБАЙЛ»

Самарский филиал ПАО «Ростелеком»

Сельскохозяйственное акционерное общество «Овощевод»

ТОСП «ВОЛГА» ООО «ЕЕСР» в г. Тольятти

ТОСП № 2 ООО СК «Мосты и Тоннели» в г. Самаре

ТОСП АО «Фармперспектива» в г. Самаре

ТОСП ООО «Благодаров - Ойл» в Челно-Вершинском районе

ТОСП ООО «РН - Бурение» в г. Самаре

ТОСП ООО «ТНС - Развитие» в Сергиевском районе

ТОСП ООО ИК «СИБИНТЕК» в г. Новокуйбышевске

ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-ственного водоснабжения по Самарской области»

Филиал ООО «РН - Транспорт» в г. Отрадный

Филиал «Молочный Комбинат «САМАРАЛАКТО» АО «ДАНОН РОССИЯ»

Филиал «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги» АО «СО ЕЭС»

Филиал «Самара «ООО «Данон Трейд»

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»

Филиал АО «Линде Акциенгезельшафт»

Филиал АО «Торговая Компания «Мегаполис»

Филиал в ООО «Федерал - Могул Пауэртрейн Восток» г. Тольятти

Филиал ЗАО Фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» - «ПРОТЕК-12» в г. Самаре

Филиал ООО «Кока-Кола ЭйчбиСи Евразия» в г. Самаре

Филиал ООО «Нестле - Россия» в г. Самаре

Филиал ООО «Пепсико Холдинге» в г.Самаре

Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Самаре

Филиал ООО «Техкомплекс» в Самарской области

Филиал ООО Пивоваренная компания «Балтика» -«Балтика - Самара»

Филиал ПАО «Мобильные телесистемы» в г.Самаре

Филиал ПАО «МРСК Волги» - Самарские распределительные сети»

Филиал ПАО «Русгидро» - «Жигулевская ГЭС»

Филиал ФГУП «Почта России» - Управление Федеральной почтовой связи Самарской области

ФКП «Самарский завод «Коммунар»

ФКП «Чапаевский механический завод»