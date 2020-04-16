19 апреля жители Самары будут встречать праздник Воскресения Христова. Пасхе предшествует Страстная неделя - время самых строгих ограничений для верующих. Зато в ночь с субботы на воскресенье, после первой звезды, можно разговеться и отведать крашеных яиц и куличей, которые становятся главным атрибутом праздника. И от того, насколько вкусным и пышным удалось испеченное угощение, зависит и настроение, и аппетит близких людей.

Вот такой богато украшенный "Купеческий"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Времени на самостоятельное приготовление главного украшения пасхального обеда нужно немало. На кухне провести придется почти весь день: тесто нужно месить не меньше четырех раз, ожидая, пока оно поднимется.Этот процесс не любит спешки. А когда же погрузиться в готовку с любовью и полной самоотдачей, ведь никуда не делись ни работа (у кого живая, у кого на удаленке), ни дети на дистанционном обучении. А в перебежках между компьютером и кухней качественного результата не добиться.

Такие куличи - настоящее украшение стола

Именно для таких современных, работящих, но всегда заботящихся о своей семье хозяек и стараются перед Пасхой пекари Самарского хлебозавода № 5. В преддверии Пасхи работы у пекарей, которые всегда работают в режиме 24/7, прибавилось: в магазины Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областей должно отправиться более 200 тыс. куличей.

В праздничное воскресенье аппетитное украшение стола окажется в домах у тысяч жителей, уже давно оценивших их нежный вкус и разнообразие.

На работу благословляют

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/773479" frameborder="0"></iframe> Где купить самые вкусные и уже освященные куличи в Самаре на Пасху 2020.

Работа на хлебозаводе продолжается 24 часа в сутки, каждый день. В цехах витают умопомрачительные запахи свежей сдобы - классические куличи здесь готовят на опаре, поэтому они получаются воздушными и мягкими. За столом - не остановишься, съешь в охотку пару или тройку, и самое главное - хранятся они долго, не теряя свои свойства. Разламываешь такой кулич - мякоть не крошится, а пружинит под пальцами. Верный знак, что мастера свое дело знают.

Отец Геннадий проводит обряд освящения куличей сразуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год по традиции здесь, перед тем как приступить к работе, проводят обряд освящения. В этом году производство и продукцию благословил отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря: с молитвой и кадилом он прошел по цеху и благословил сотрудников на хорошее дело: ведь им предстоит к святому празднику накормить всех самарцев.

Сотрудников благословили на богоугодное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году покупать уже освященные куличи особенно актуально, ведь из-за опасной эпидемиологической обстановки людей попросили не посещать массовые мероприятия даже в церквях, а патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома. Но благодаря Самарскому хлебозаводу № 5 освященная продукция все же окажется на столе у жителей.

Не жалеют ничего!

Работа над куличами длится около восьми часов. А начинается все с замеса теста.

Тесто замешивают в деже, а потом отправляют на разделкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В замешанное тесто щедро высыпают изюм - на партию не меньше 15 килограммов! Для ценителей «правильных» куличей - настоящий праздник.

Изюма для куличей не жалеютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Затем тесто делят на порции и помещают в специальные формочки. Они могут быть разного объема. Тестом их заполняют только на треть - потом куличи еще «подойдут».

Куличи попадают в расстоечный шкафФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потом тесто попадает в расстоечный шкаф, куличи поднимаются почти в 3-4 раза. И только после этого их отправляют выпекаться при строго определенной температуре и влажности.

Вот такие куличики выходят из печи. Аромат - волшебный!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выходе получаются ровные, аккуратные куличики весом 150, 250 и 350 граммов. И попадают в руки десятка улыбчивых мастериц, которые, кажется, только не подпевают на рабочем месте, а своим хорошим настроением вполне способны даже лед растопить.

Посыпки и цукат здесь не жалеютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именно они вручную занимаются украшением готовой выпечки: покрывают куличи глазурью, щедрой рукой отмеряют посыпку. Один из самых любимых у горожан - кулич «Купеческий», богатый, настоящий хозяин любого стола. Его обильно украшают цукатами - их же вместе с изюмом и орехами можно найти и внутри. Настоящий рай для сладкоежек!

А на финальном этапе мастерицы покрывают куличи глазурьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наш главный секрет - хорошее настроение коллектива, поэтому работа проходит слаженно, и куличи получаются волшебные. И делаем мы их с любовью - буквально на каждом этапе. Сейчас мы работаем и день и ночь, на каждую партию уходит около восьми часов. Наши куличи высокорецептурные, поэтому они и получаются такими воздушными, долго не портятся, не крошатся. В них только натуральные ингредиенты, много молока, масла. Есть «Купеческий» кулич с цукатами, орехами. Очень хотим приготовить как можно больше, чтобы порадовать жителей в праздник, - рассказывает руководитель производственной лаборатории Элеонора Ферингер.

Элеонора Ферингер, руководитель производственной лаборатории знает, как пекутся правильные куличиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доказательство этих слов - тысячи хозяюшек, покупающих куличи Самарского хлебозавода № 5. Ведь своей семье выбирают самое качественное и лучшее, и доверять можно только производителю, который никогда не подводил.

Куличи получаются воздушные, не крошатся. И очень вкусные!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поэтому спрос растет, и каждый год хлебопекари снова и снова готовят лучшее украшение стола для своих земляков: технологично, безопасно и с огромной любовью!