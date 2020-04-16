Wink: создано со вкусом

На любой вкус

Вкусы даже самых близких людей часто не совпадают. Он может часами смотреть на спаррингующих в ринге бойцов, а она –наблюдать за движущимися по лыжне биатлонистами. Он – поклонник блокбастеров, а она – любитель исторических драм.

Если 20 лет назад телевизор смотрел тот, кто успевал завладеть пультом, то сейчас это не проблема. Вопрос даже не в наличии нескольких телевизоров. Достаточно одного большого экрана, который может собрать всех на вечерний киносеанс. Разойтись мирно по комнатам можно с планшетом или смартфоном. Главное, чтобы был разнообразный контент, удовлетворяющий вкусы всех членов семьи.

Выбор приходится делать непростойФото: Олег ЗОЛОТО

Видеосервис Wink от «Ростелекома»с сотнями телеканалов и тысячами фильмов решит проблему просмотра видео на разных устройствах. К одной учетной записи можно подключить до пяти экранов и смотреть фильмы и передачи на планшетах, смартфонахи ноутбуках, никому не мешая.

Фильм легко взять с собой в дорогу, любимую передачу –досмотреть на даче. Если нет интернета, это не повод отказываться от развлечений. Кино можно заранее загрузить на устройство.

Любимый фильм можно захватить даже на дачуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идеальный коктейль

Тариф «Трансформер» позволит собрать пакет телеканалов, которые будут интересны всем членам семьи. По умолчанию в комплекте– коллекция из 5000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователи сервиса могут выбрать пять. Менять «ингредиенты» пакета можно хоть каждый месяц, пока не сложится тот самый «идеальный коктейль».

Мужчин могут заинтересовать тематические подборки о машинах, тренировках от финтнес-гуру, секретах строительства загородного дома, мужские шоу о путешествиях и интересных хобби.

Среди каналов - огромный выборФото: GLOBAL LOOK PRESS

Любительницам удивить семью необычными блюдами помогут такие телеканалы, как «Кухня ТВ», а«Усадьба ТВ»понравится тем, кто увлекается садоводством. Передачи об удивительных уголках земного шара на «Моей Планете» или Discovery Channel порадуют путешественниц.

Детям будут интересны не только мультфильмы, но и познавательные передачи, а раздел «Лицей» поможет школьникам подтянуть знания по предметам и подготовиться к экзаменам.

Для любителей спорта–специальная подборка матчей КХЛ в HD формате и канал UFCTV, который вещает только в сетке «Ростелекома».

Контент из12 мини-пакетов доступен в течение трех месяцев. За это время можно изучить весь контент «Трансформера» и понять, что именно интересно конкретному пользователю.

«Трансформер» от Wink–это отличная возможность сохранить мир в семье и, пожалуй, лучшее, что сегодня предлагает цифровое ТВ.