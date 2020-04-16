«Здесь только иконы, тараканы и вши»: в Самаре 92-летнюю бабушку забыли в заваленной мусором квартире

«Лежала на полу, свернувшись калачиком»

Горы мусора подпирают входную дверь так, что открыть ее, что попасть в квартиру практически невозможно. Наконец с трудом, но волонтерам удается это сделать. Открывшая внутри картина заставляет ужаснуться даже видавших виды ребят, которые за свою жизнь помогли многим нуждающимся.

- Это просто шок, я такого никогда не видела! - рассказывает журналисту «КП-Самара» волонтер Эля Бантос, помогающая ухаживать за больными в хосписе. - Буквально вчера мне написали об одной бабушке, которой более 90 лет, которая голодает, обезвоженная лежит в квартире, заваленной мусором. Мы выехали на место, и я просто не поверила своим глазам. Бесконечный слой мусора до колен, вонь с ног сшибает, в квартире только иконы, тараканы, клопы и вши. Дальше 10 метров просто не пройти. И где-то на кухне на всем этом, на полу свернувшись калачиком лежала бабуля. Она даже встать не могла, настолько была обессиленная! По ней ползали тараканы, она даже отбиваться от них не могла….

Волонтеры с трудом попали в квартиру

Больше семи часов несколько неравнодушных волонтеров драили заваленную хламом «однушку». Уже все дворовые мусорные контейнеры были заполнены, а хлам все не заканчивался… Саму бабушку волонтеры помыли, переодели и наконец приступили к расспросам – как пожилая женщина оказалась в такой ситуации. Выяснилось, что родни у 92-летней Раисы Пучковой нет. От помощи соцслужб она якобы отказалась сама, а квартиру отписала некому мужчине, работнику ближайшей церкви Виктору. Также выяснилось, что за последние недели со сберкнижки бабушки были сняты существенные суммы – сначала 90, а потом и 160 тысяч рублей, но она утверждала, что не знает, кто это сделал.

Материалы отправят в полицию

Волонтеры подняли тревогу в соцсетях, обратились к районным депутатам. К чести социальных служб, среагировали они моментально, и буквально на следующий день на место выехала оперативная бригада из соцработников, органов опеки и врачей.

Раиса Федоровна обессилела от голода и обезвоживания

- Информация о бабушке поступила к нам вчера вечером из департамента опеки и попечительства, - рассказал журналисту «КП-Самара» руководитель комплексного центра социального обслуживания Промышленного района Александр Постников. – С утра мы сразу выехали на место. Врачи осмотрели бабушку, выяснили, что у нее повышенное давление и шумы в сердце, и отправили в гериатрический центр на дополнительно обследование. Состояние квартиры действительно ужасное. Собственник жилого помещения тоже присутствовал, он сообщил нам, что два раза в неделю приходил кормить бабушку. Мы поставили ему условие, чтобы он привел квартиру в надлежащий вид, чтобы, когда через 2-3 недели бабушка вернется домой, она могла жить в человеческих условиях.

Также за ней закрепят соцработника, который будет ее регулярно навещать и ухаживать. А органы опеки направят материалы в полицию, чтобы выяснить, каким образом нынешний собственник приобрел права на квартиру.

Семь часов волонтеры выносили мусор и мыли полы

"Она сама просила купить ее квартиру"

Журналист "КП-Самара" побеседовала с собственником квартиры, который действительно оказался работником церкви. Он рассказал, что баба Рая, прихожанка храма, обратилась к нему в 2012 году, заявив, что хочет переписать на него квартиру.

- Я ей много раз говорил - баба Рая, не нужна мне ваша квартира, но она уговаривала, говорила, что ей нужны деньги, чтобы помочь в строительстве храма в ее родном селе Богдановке в Нефтегорском районе, - рассказал Виктор. - В итоге я согласился купить у нее квартиру, отдал ей деньги, все как положено. Взамен она взяла с меня обещание, что я ее достойно похороню, мы вместе съездили, она выбрала кладбище. Я навещал ее два раза в неделю, привозил продукты, два раза в год отвозил в ее родную деревню в гости. Убираться в квартире она не давала, говорила, что ей все нужно, собирала на улице дощечки, стекло, веревочки, шила что-то. три недели назад у нее стало плохо с ногами, видимо вот соседи и забили тревогу...

Не забеспокоились ни врачи, ни соседи

Как же так могло получиться, что пожилой человек, ветеран труда военной службы, в 14 лет во время войны вставшая к станку и немало лет проработавшая на заводе со спецрежимом, на старости лет оказалась полностью заброшенной? И только благодаря счастливой случайности и неравнодушию совершенно посторонних людей избежала гибели от голода и обезвоживания?

Ответа на эти вопросы пока нет. Чиновники уверяют, что до этого в органы соцзащиты Раиса Федоровна не обращалась, в поликлинике в последний раз была в 2013 году. А участковый врач-терапевт, который должен был следить за пожилыми подопечными, приходя по этому адресу всегда оказывался перед запертой дверью. Почему это никого не насторожило?

Соседи тоже только разводят руками – мол, не наша забота. Некоторые уверяют, что время от времени подкармливали старушку супчиком. Другие и вовсе утверждают, что узнали о существовании бабы Раи только когда волонтеры начали вытаскивать из квартиры хлам. Собственника квартиры никто из соседей тоже до этого ни разу в глаза не видел. Редакция «КП-Самара» искренне надеется, что теперь у Раисы Федоровны все будет хорошо, и оставшееся ей время она проживет в достойных, человеческих условиях.