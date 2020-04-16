2020-04-16T01:24:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции для приехавших из других регионов в Самаре: что делать, кто контролирует, памятка приезжающим

Рассказываем, какой режим самоизоляции действует для приехавших из других регионов в Самаре. Куда звонить после приезда, кто контролирует выполнение правил [памятка для приезжающих из других регионов]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полицейские сейчас жестко контролируют соблюдение требований к самоизоляцииПолицейские сейчас жестко контролируют соблюдение требований к самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области уже есть случаи, когда зараженные коронавирусом пациенты прилетели не из-за границы, а приехали из столицы. Один человек, вернувшийся из Москвы, заразил всю свою семью. Чтобы не ухудшать статистику и сберечь здоровье жителей, губернатор Дмитрий Азаров ввел более строгие условия контроля режима самоизоляции для приехавших из других регионов в Самаре.

Напомним, что требование о 14 днях самоизоляции для тех, кто приехал в Самарскую область, прописано еще в постановлении №70 от 28 марта, подписанном губернатором Дмитрием Азаровым. Это рекомендация, но довольно строгая. Обсуждению подлежат только случаи, когда человек вынужден работать: ответственность в таком случае несет работодатель, он должен обеспечить требуемые условия работы - в соответствии с санитарными требованиями.

С 15 апреля контроль за соблюдением правил по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Рассказываем, что нужно делать, а чего не стоит.

Поезд, самолет, автомобиль: как вы прибываете из других регионов в Самару?

- Автомобиль. На границе с регионом вас встретят патрули ГИБДД. Они напомнят о 14-дневной самоизоляции. Даже если вы не встретили полицейских, воспользуйтесь подсказками из памятки для въезжающих на территорию Самарской области. Передвижные пункты будут фиксировать номера въезжающих в регион автомобилей. Пункты будут постоянно менять дислокацию.

- Самолет

В аэропорту Курумоч будут дежурить пять волонтеров Российских студенческих отрядов и представитель МВД. Всем прибывающим выдадут памятки и также соберут анкеты

- Поезд

Сотрудники вокзалов попросят вас заполнить анкету. Это ваша обязанность. Ее передадут в органы МВД, дальнейший контроль будут осуществлять правоохранители. Что это значит? Режим самоизоляции един для всех. И вам особенно нужно позаботиться о его соблюдении.

Хочу самоизолироваться, но негде.

В этом случае вы должны обратиться по телефону горячей линии 8 - 800 - 30 - 22 - 163. Вы можете попросить предоставить вам место в обсерваторе.

Скорее всего, вам никто не помешает общаться с семьей или проводить время дома с пожилыми родителями или детьми. Но помните, что для них заражение коронавирусом может оказаться фатальным. Здоровье да и жизнь близких людей - ваша ответственность. И она может стать уголовной, если по вашей вине, из-за несоблюдения санитарных норм кто-то заразится и умрет.

КОГДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

Если вы приехали из Москвы или из любого другого региона в Самарскую область, обязательно следите за своим самочувствием. Если вы почувствовали ухудшение состояния, увидели признаки ОРВИ - ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА НА ДОМ. Не приходите в поликлинику.

ЧТО ВАМ ДОЛЖЕН РАБОТОДАТЕЛЬ?

На территории региона действует режим повышенной готовности. Для ряда предприятий выдано разрешение продолжать работу, определив необходимую численность сотрудников и соблюдение правил, обозначенных санитарным врачом и постановлением губернатора Самарской области.

Обязанность сотрудника, вернувшегося из другого региона, - сообщить о своем возвращении работодателю. В частном порядке будет решаться вопрос с занятостью, в любом случае организация будет руководствоваться эпидемиологическими требованиями, которые запрещают допускать к работе лиц с признаками заболеваний и тех, кто несет повышенную опасность. Возможно, для такого сотрудника будет избран удаленный режим работы.

ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ?

Согласно последним изменениям в КоАП, административный протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований может быть выписан в том числе во время действия режима повышенной готовности. Протокол передадут в суд. Первые штрафы уже назначены. Их сумма может достигать нескольких сотен тысяч. Лучше не рисковать своим кошельком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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