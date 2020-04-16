Нам привезли коронавирусные машины? В Самару пригнали почти 500 автомобилей каршеринга

16 апреля на подъездах к Самаре заметили автовозы с новенькими блестящими машинами каршеринга «Делимобиль». А вместе с этим в приложении сервиса количество авто на карте резко возросло.

— Ну всё понятно: в Москве и Санкт-Петербурге каршеринг запретили, и заразные машины отправили к нам. Поди ещё и не обработали ничего, — посыпались мнения от пользователей соцсетей. «Комсомольская правда»-Самара» выяснила, откуда на самом деле привезли автомобили и почему так много. Спойлер: нам расширили автопарк, теперь там не только «Солярисы».

«Нам нужно было убрать автомобили из Москвы»

В пресс-службе «Делимобиля» подтвердили: да, в Самару отправили почти 500 машин. Партии поменьше отправили в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Но привезли авто, которые не ездили по улицам Москвы.

— В Москве 11 тысяч машин каршеринга. Представляете, как глупо везти все эти машины из Москвы в Самару, а потом обратно? Нынешние региональные поставки, которые намного меньше объемом, стоят десятки миллионов рублей, — обьясняет PR-директор «Делимобиля» Алена Балакирева.

В Подмосковье есть полигон, где стоят десятки тысяч машин каршеринга. Часть — абсолютно новые авто, часть использовали в Москве, но они уже давно стоят на стоянке. Там ждали своей очереди машины, которые должны были уехать в регионы.

— С начала марта мы медленно обновляли парк в регионах, отправляли по две-три фуры. Автовозы эти не наши, мы работаем с подрядчиками. А потом — кризис. И наши поставщики сообщили: мы повышаем цены на перевозку автомобилей с 1 мая. Естественно, мы начали суетиться и отправлять машины активнее, — комментируют в «Делимобиле». В середине марта стало понятно, что каршеринг в Москве, скорее всего, запретят из-за коронавирусной инфекции. — И вот каршеринг запретят, а эти тысячи машин будут на улицах стоять? Понятно, что их нужно убирать. А куда убирать? Полигон забит авто для регионов. И мы срочно стали их вывозить, — рассказывает PR-директор сервиса.

На карте появилось много автомобилей

«Сидите дома, потом вместе покатаемся»

Всего в Самару отправили почти 500 машин, некоторые из них ещё в пути. Одновременно с этим количество машин в приложении «Делимобиль» резко увеличилось. Раньше каршеринговых авто в Самаре было всего 150. Отправили так много, потому что «Делимобиль» собираются запустить в Тольятти. То есть на два крупнейших города Самарской области будет 650 машин. Расширили автопарк. Теперь это будут не только «Хендай Солярис», но и «Фольксваген Поло».

— Мы заботимся не только о здоровье пассажиров, но и здоровье наших сотрудников. Поэтому машины моют и дезинфицируют внутри специальными средствами, погружают на автовоз, привозят. Когда их снимают с автовоза, моют и дезинфицируют ещё раз. Так что если коронавирус и был где-нибудь на выхлопной трубе, то его уже там нет, — объясняет PR-директор компании Алёна Балакирева.

Во время использования каршеринговые машины тоже обрабатывают. Раньше их перегоняли на мойку и дезинфицировали каждые 10 аренд. Теперь это будут делать каждые 5 аренд. Если пользователь захочет дополнительно себя обезопасить, для него в салоне положат спиртовую салфетку. Ей он может протереть руль, панели, коробку передач. Правда, несмотря на все меры предосторожности, представители «Делимобиля» всё равно просят оставаться дома:

— Дорогие жители Самары, мы вас очень любим. Обновление парка — это не повод выбегать из дома и кататься на новеньких блестящих машинах. Сидите дома, а потом мы все вместе покатаемся.