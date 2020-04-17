Дружбу маслом не испортишь: как связаны новокуйбышевский завод и вазовская «Копейка»

Хотя серийный выпуск ВАЗ-2101 прекратился в 1988 году, в 2000 году модель признана «Лучшим отечественным автомобилем XX века». Она стала «народной»! За машиной, один в один похожей на «Фиат», выстраивались многолетние очереди. Советские конструкторы существенно доработали итальянский прототип - жигулевская «дочка» имела более прочные параметры по всем статьям, благодаря чему ее можно увидеть на улицах до сих пор. За шестнадцать лет АвтоВАЗ произвел и реализовал более 2 миллионов 700 тысяч «Копеек». Каждая из них выезжала с завода, урча мотором, смазанным маслом новокуйбышевских производителей (сейчас - ООО «НЗМП» - дочернее предприятие НК «Роснефть»).

В ногу с прогрессом

Разработка технологии и освоение выработки масел для ВАЗа в начале 70-х годов прошлого столетия стало особой страницей в истории новокуйбышевских заводчан. Тогда, с началом выпуска именно первой вазовской «Копейки», перед коллективом производства масел встала задача огромной важности - освоить изготовление качественного продукта для ВАЗа с целью импортозамещения. Были построены установка компаундирования масел №3, эстакада налива. Инженерные службы работали в тесном контакте с научно-исследовательскими и проектными институтами над созданием технологии получения нового продукта и добились отличного результата. Недаром это масло демонстрировалось на ВДНХ, а его создатели получили серебряные медали главной выставки страны. Для смазки деталей двигателя использовали масла М8Г, М10ГИ и М12Г, которые обладали хорошими моющими и противоизносными свойствами.

Со временем конструкция автомобилей ВАЗ модернизировалась, мощность двигателя увеличивалась, и по мере этого новокуйбышевский завод совершенствовал свою продукцию. Моторы становились более сложными и мощными, а масло обрастало новыми полезными свойствами, чтобы увеличить срок эксплуатации двигателя. Если ранее масло первой заливки приходилось менять каждые две тысячи километров, сегодня моторные масла НЗМП для автомобилей LADA, сошедших с конвейера, обеспечивают чистоту и отличные ходовые характеристики на протяжении уже 15 тысяч километров пробега. Эти масла рекомендуют к всесезонному применению до минус -40°С, а также в качестве энергосберегающих. Их можно использовать в современных двигателях с нормами токсичности отработанных газов класса «Евро-5».

На масле первой заливки автомобиль «бегает» 15 тысяч километров. Фото: ООО «НЗМП»

Новая история

Автогигант всегда предъявлял очень высокие требования к маслам, завод выполнял их неукоснительно, и имидж его от этого только выигрывал. Масла производства ООО «НЗМП» можно было смело использовать в любом автомобиле, сошедшем с конвейера. Новое тысячелетие Волжский автомобильный завод встретил не только новыми моделями авто, но и амбициозными перспективными проектами.

Новые технические условия, выдвигаемые АвтоВАЗом, показали, что для создания продукта, обеспечивающего данные требования, необходима командная работа заводчан и науки. Совместно со специалистами институтов разрабатывались новые рецептуры, подбирались присадки и базовые масла, комплексные программы и графики испытаний и, как результат, - постановка на производство новых масел, имеющих допуск АвтоВАЗа. Сегодня все тольяттинские автомобили выезжают с завода на новокуйбышевском масле первой заливки. НЗМП поставляет масло на конвейер - для двигателя и коробок передач.

- Для производства масел, поставляемых на АвтоВАЗ, на заводе выделена отдельная технологическая цепочка, в которой особое внимание уделяется подготовке базовых компонентов, - рассказывает начальник технологического отдела ООО «НЗМП» Ольга Гунякова. - В рецептуру входят присадки ведущих зарубежных и отечественных производителей. Трансмиссионное масло производства НЗМП после заливки хватает на весь гарантийный срок службы коробки передач - то есть на 80 тысяч километров.

Продукцию для Автоваза выпускает отдельная технологическая линия. Фото: ООО «НЗМП»

Прошедшие десятилетия в корне изменили не только тольяттинский автопром, но и новокуйбышевское производство смазочных материалов. Сегодня Новокуйбышевский завод масел и присадок - высокотехнологичное предприятие. Так, на месте исторических установок компаундирования построен модуль смешения масел (блендинг). Современное оборудование позволяет полностью автоматизировать процесс приготовления масел, обеспечить максимально точное дозирование компонентов.

В рамках программы развития завод одним из первых среди российских предприятий по производству смазочных материалов планирует внедрить самые современные технологии гидрооблагораживания рафинатов и изодепарафинизации масел ведущих мировых лицензиатов, что обеспечит выпуск высококачественных базовых масел II и III групп по классификации API и позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Впереди новые планы и задачи, которые предстоит решать уже в среднесрочной перспективе.