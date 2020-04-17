"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом

В период пандемии коронавируса на помощь крупным производствам средств индивидуальной защиты для медиков пришли обычные люди, у которых просто есть 3D-принтер (мейкеры). Они решили, что на войне с COVID лишних рук не бывает и предложили медикам свою помощь в создании защитных аксессуаров - бесплатно.

"Нам всем может понадобиться эта помощь"

Инженер из Уфы Александр Улитин - один из самых активных участников волонтерского движения "Мейкеры против Covid 19". На своем домашнем 3D-принтере он теперь печатает не запчасти для бытовой техники и автомобилей, а защитные щитки и переходники для плавательных масок, которые позволяют превратить их в респиратор. В ассортименте - заколки для маски, которые помогают снизить нагрузку на уши и защитные боксы, которые помогают защитить врача от выдыхаемого пациентом аэрозоля.

В Башкирии у него еще 136 соратников, вместе они принимают заказы от врачей со всей страны, которые в этот период пандемии коронавируса испытывают дефицит средств индивидуальной защиты. Для медиков - все бесплатно.

За все время заказали почти 10 тыс щитов, около 2 тыс переходников. https://makersvscovid.ru/

- Я являюсь координатором нашего движения в республике. Самые активные группы - у нас, в Питере и Москве. Движение наше работает уже несколько недель. И обращения становится все больше. Иногда пишут руководители больниц. По большей части - сами врачи, которые хотят больше защитить себя. Мы, конечно, не изобретали велосипед: такие движения до нас были во многих странах. Есть уже готовые модели деталей, которые мы и печатаем, - рассказывает Александр Улитин.

В родной Александру Башкирии сейчас не самая лучшая ситуация по коронавирусу. Уже 191 зараженный, на карантин закрыты семь крупных больниц республики. И это показывает, что медикам нужна помощь в защите от инфекции. Сейчас близких и друзей самого мейкера зараза не коснулась, но он понимает: готовым нужно быть к любому сценарию.

- Почему это делаю? Не хочу оказаться на месте того пациента, который останется без помощи, потому что врачи были не достаточно защищены. Я хочу, чтобы максимальное количество врачей были ограждены от вируса, - пожимает плечами Александр.

Врачи делятся фото в масках. Фото: Ильдар Гатауллин

Средств защиты не хватало во всем мире

Инициатива мейкеров - не только российская история. В Италии две компании по 3D-печати бесплатно выпустили партию клапанов для аппаратов вентиляции легких, когда официальные компании перестали справляться.В Китае во время эпидемии активисты печатали приспособления, которые помогали сделать защиту буквально из всего.

В последнее время информация о движении стала распространяться в интернете и по сарафанному радио. Заказов стало больше. Попросить о помощи может каждый врач на сайте волонтеров. Правда большинство медиков предпочитают не разглашать информацию о себе, боятся, что официально им могут грозить санкции за использование несертифицированных средств защиты.

При этом стоит понимать, что с недостатком таких приспособлений столкнулись врачи по всему миру. Эксперты недавно объясняли "Комсомолке", как обстоят дела в России. И если тех, кто напрямую работает с пациентами с COVID, обеспечивают первоочередно, то есть еще и фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи и те, чьим пациентам диагноз не поставили, но возможно - пока. Например, в Самаре не так давно под ударом могли оказаться врачи скорой. А в Новосибирске врач заболел коронавирусом и рассказал, почему.

Так что желание врачей защититься дополнительно осуждать точно нельзя. Сами волонтеры подчеркивают, что их изделия не являются медицинским средством, но если будет дефицит, то в ход пойдут и подручные материалы.

Вот такие защитные щитки могут получить врачи. Александр Улитин

"Пластик добываем сами"

Мейкеры мобилизовались по всей стране: 40 человек в Саратове, 17 в Бурятии, 59 в Красноярске, 15 в Нижнем Новгороде. Самое сложное - найти координаторов, которые объединят усилия группы мейкеров в регионе, организуют закупки и доставку материала, помогут распределить заказы. Так что активных владельцев печатающих устройств просят оставлять свои контакты - работы еще много.

В Самаре сейчас объединились в одном телеграм-чате 48 мейкеров. Они создали доску задач в трело, обсуждают, как можно печатать респираторы, ищут в интернете модели. Координатор Анастасия Алферьева в обычной жизни IT-аналитик, увлекается 3D-печатью. Она говорит, что сначала помогала знакомым медикам по личной инициативе, а потом наткнулась на сайт движения - такого же, как были в Европе. В разных регионах вопросы с обеспечением решают по разному: на сайте есть кнопка, позволяющая пожертвовать денег в фонд помощи - для покупки пластика и каких-то деталей. Но пока в основном ребята справляются своими силами.

- Преимущественно все материалы собираем сами - кто-то может обеспечить ПЭТ для щитков, кто-то пластик, резинки и другое необходимое. Все модели находятся в общем доступе на доступных ресурсах мейкеров, - рассказывает она.

Модели находят на разных ресурсах. https://makersvscovid.ru/

Самарские активисты планируют получить помощь и со стороны правительства - хотя бы в распространении информации о своем деле среди врачей и больниц.

- Пока помогаем тем, кто обращается, заказов пока из больниц Самары не много, но стараемся помочь всем. Хотелось бы, чтобы о наших возможностях узнали как можно больше медиков - и могли позаботиться о себе, - говорит Анастасия.

Сейчас "Мейкеры против COVID" - это уже более 1000 добровольцев по России, Белоруссии и Украине. И тысячи распечатанных приспособлений, которые прямо сейчас помогают врачам в больницах.

Присоединиться к движению можно на сайте.

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