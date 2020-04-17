Упало дерево на машину в Самаре: что делать, куда обращаться и как отсудить миллион

На Самару обрушился ураганный ветер, спасатели просят горожан не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами – мало ли что. А что делать, если ЧП все же произошло, и упало дерево на машину в Самаре, а все вокруг говорят, что вы сами виноваты?

В подобной ситуации в январе прошлого года оказались жители дома 251 по ул.Стара-Загора. Они припарковали автомобили, разошлись по домам, а когда вышли на улицу, машины были погребены под деревом. Своими силами найти виноватых им не удалось, и они обратились к юристу. Роман Погосян рассказал корреспондентам «КП-Самара», что нужно предпринять в подобном случае.

Шаг 1: звоним в полицию. Если машина была в движении, когда с ней что-то произошло, вызывать надо инспекторов ГИБДД. Если стояла, то звоним в райотдел полиции. Есть и другие нюансы: если парковка была официальная и платная, то вызвать нужно в том числе и руководство стоянки. Если машина стояла во дворе жилого дома, когда с ней что-то произошло, - требуйте на место представителей УК, ТСЖ или местных инженерных служб. Пока ждете всех должностных лиц, фотографируйте автомобиль со всех сторон и записывайте телефоны и имена случайных прохожих, которые видели, что произошло.

- Даже если автомобиль был припаркован в неположенном месте, его владелец может рассчитывать на компенсацию. В крайнем случае вам могут выписать штраф за парковку в неправильном месте, но ремонт машины в любом случае выйдет дороже, согласитесь, - поясняет Роман Погосян. – В нашем случае дерево упало не потому, что под ним машины стояли, а потому что его им никто не занимался: не обрезал, чтобы не разрасталось, и не спилил, когда оно стало слишком большим.

Шаг 2: правильно заполняем документы. Полицейские должны составить акт и указать в нем число, время и причину ЧП. А если стражи порядка отметят, что дерево было сухим, то это даст вам больше шансов на получение компенсации в последующем.

- Следите за тем, чтобы нанесенный машины ущерб был описан как можно подробнее, - советует Роман Погосян. – И настаивайте на том, что для вас этот ущерб – значительный. Иначе ваши шансы взыскать с кого-либо деньги существенно снизятся.

Прошлой зимой рядом с жилым домом на ул.Стара-Загора упало дерево. Люди не пострадали, а вот машинам пришлось несладкоФото: Предоставлено героем публикации

Шаг 3: делаем экспертизу. Чтобы оценить ущерб, нанесенный автомобилю, нужно заказать независимую экспертизу – вариантов в интернете найти можно множество.

Для прояснения ситуации с погодой, возьмите справку от метеорологов о том, были ли осадки и с какой скоростью дул ветер. Справку легко можно получить в Гидрометцентре на ул.Ново-Садовой,325

Кроме того, можно провести экспертизу самого дерева или упавшего рекламного щита – специалисты посмотрят, было ли дерево сухим, а крепежи металлической конструкции безопасными (подходящие организации тоже можно найти в интернете).

Все документы и чеки собираем в одну папочку, они пригодятся в суде.

- Готовьтесь к тому, что за все экспертизы вам сначала придется платить из своего кармана, - говорит Роман Погосян. – Но все эти суммы при наличии чеков потом можно включить в перечень расходов и просить в суде возмещения этих расходов. Исключение – ситуации, в которых пострадали люди, тогда экспертизы проводятся за государственный счет.

Шаг 4: подаем в суд. Для того, чтобы выяснить, кто и сколько вам должен заплатить за ремонт машины, если на нее упало дерево в Самаре, придется подавать в суд. В список ответчиков можно включить всех, кто имеет какое-либо отношение к месту, где с вашей машиной произошло ЧП – управляющую компанию, районную и городскую администрацию, инженерные службы, владельцев парковки и так далее. Кто из них виноват, разберется суд.

- В случае с деревом, упавшим у дома №251 на ул.Стара-Загора в список ответчиков мы включили несколько контор, - рассказывает Роман Погосян. – Пострадало 3 машины, судебное решение пока вынесено по одной из них – суд постановил взыскать деньги с тепловых сетей, так как дерево росло возле тепловой камеры, расположенной в охранной зоне тепловых сетей, где в принципе ничего расти не должно.

КОНКРЕТНО

"За ураган вам никто не заплатит"

Юрист компании «AKHINYAN GROUP» Роман Погосян:

- Обратите внимание, что если синоптики и МЧС предупреждали всех об ураганном ветре, а вы все же поставили машину под деревом, то суд может отказать в удовлетворении иска. Ураганный ветер скоростью более 20 метром в секунду относится к обстоятельствам непреодолимой силы, за их последствия никто не отвечает.