Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках

Сколько вы готовы платить за коммуналку в маленькой «однушке»? Как насчет 5 тысяч рублей в месяц? А если зимой вам приходится выбирать: отопление или горячая вода? А если круглый год под окнами вонючее канализационное озеро?

Жители ЖК «Солнечный» в селе Подстепки уже несколько лет жалуются во все инстанции, у них на руках сотни листов жалоб, ответов и обещаний от чиновников всех уровней. А воз и ныне там. «Комсомолка» попыталась разобраться, что же за заколдованное место выстроили в 4 км от Тольятти, почему все знают о его проблемах, но никто не может их решить.

Застройщик Шредингера

ЖК «Солнечный» строился с 2010 по 2015 гг, здесь выдавались квартиры бюджетникам, сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Дмитрий и Вера в эту категорию не входят – в 2015 году за свою однушку площадью 31,8 кв м они выложили 1,1 млн рублей, квартиру получили в черновой отделке, влезли в кредиты, сделали ремонт. Думали: «Уж теперь-то заживем в свое удовольствие!» Но нет. Вся их жизнь превратилась в сплошную борьбу.

В дождь откосы окна намокают изнутриФото: Личный архив героя публикации

Проблемы начались почти сразу: сначала - перебои с электричеством, потом – с отоплением, питьевой водой. По словам жильцов, горячая вода и отопление подаются сразу в 9 домов при помощи одной трансформаторной подстанции, и в холодные зимы приходится выбирать, что им нужнее: горячая вода или отопление. В противном случае станция выходит из строя, и дружно замерзают все.

Не меньше проблем с канализацией: вокруг ЖК постоянно разливается зловонное озеро – за это уже штрафовали управляющую компанию, но как решить проблему, если трубы изначально проложены неправильно?

Пытались добиться справедливости у застройщика, но он, как кот Шредингера – вроде бы есть и в то же время его нет. Он просто не получает корреспонденцию, претензии от своих клиентов и в то же время вроде бы прекратил свою деятельность, «забыв» даже построить обещанные парковки и дороги.

Так и пришлось местным жителям самим вникать в дела, разбираться, что к чему и как. От сделанных открытий всем сделалось совсем грустно.

Зловонные озера из-за неисправной канализации образуются прямо возле жилых домовФото: Личный архив героя публикации

Все не по плану

Чтобы не быть голословными, жители ЖК показывают акт проверки, которую 10 июля прошлого года проводили сотрудники прокуратуры и администрации Ставропольского района. Если бы к документу прилагались фотографии, то можно было бы сделать оригинальную подборку в стиле «Ожидание – реальность».

К примеру: в проектной документации, по которой должен был строиться ЖК «Солнечный», указывается так называемое техническое подполье высотой 1,5 метра с бетонным полом и гидроизоляцией. На деле – это низкий подвальчик с земляным полом, который регулярно затапливается.

В проекте указаны скатные крыши с водостоком. По факту водосток есть только в 5 домах, в остальных 24-х вода течет прямо по фасадам, от чего в квартирах жильцов – сырость и плесень. Кстати, как отмечает в документах прокуратура, гидроизоляции крыши в большинстве домов тоже нет, а вентиляционные шахты построены неверно – нормальная циркуляция воздуха нарушена, воздух в некоторые квартиры поступает в зависимости от силы ветра, а вот вода с крыши – пожалуйста, получите, распишитесь.

Выдержка из акта проверки, проведенной прокуратурой и администрацией Ставропольского района

Но самое страшное – это экономия на материалах, из-за чего разрушаются сами дома:

- В нашем доме, очевидно, идет просадка первого и четвертого подъездов, фундамент сделали неправильно, из здания просто вываливаются куски бетона, а в четвертом подъезде на первом этаже треснула несущая стена, и трещина проходит насквозь из подъезда в квартиру, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старшая по дому №17 на ул.Школьной Вера Митракова.

«Просела» и плита перекрытия в подвале, который связывает между собой жилые дома. Снизу – подземный ход, который регулярно затапливается, сверху – дорога, по которой ездят машины и ходят люди. От обрушения чудо-конструкцию удерживают… деревянные палки, которые установили сами жители.

Кто виноват и что делать

Как объясняет член инициативной группы Дарья Федоренко, экспертиза показала, что теоретически все эти недостатки устранимы, но «работа над ошибками» потребует серьезного финансирования: в ЖК «Солнечный» нужно провести газ, перепроложить канализацию и достроить дома в соответствии с первоначальными проектами. Столько денег вливать в жилой комплекс пока никто не готов.

Безопасность: сверху ездят машины и ходят людиФото: Из личного архива героя публикации

После многочисленных жалоб жителей администрация Ставропольского района подготовила при помощи специалистов проект по изъятию земли под ЖК «Солнечный» из частной собственности в муниципальную, однако он так и не был до конца реализован. По мнению жителей, потому что в таком случае районная администрация примет на себя расходы по содержанию инженерных коммуникаций и дорог в жилом комплексе.

А кто будет «доводить до ума» жилые дома? Как же вообще так вышло, что здания, построенные не по проекту, были введены в эксплуатацию? Этим вопросом очень заинтересовались правоохранительные органы.

Полиция ведет проверку по факту возможного мошенничества со стороны застройщика, а региональный Следственный комитет – по части возможных нарушений со стороны сотрудников администрации Ставропольского района. Сведений о том, что в результате проверок были возбуждены уголовные дела, у редакции «КП-Самара» пока нет.