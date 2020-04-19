Толпа с телефонами и полы в клетку: как в храмах в Самаре встретили Пасху во время коронавируса

В ночь с 18 на 19 апреля в Самаре в храмах прошли пасхальные богослужения. Они посвящены получению благой вести о воскрешении Христа, которую потом в течение всего воскресенья будут передавать друг другу.

Перед началом службы всем раздавали маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году службы получились не такими торжественными как обычно. Вернее, все традиции соблюдались, вот только людей было гораздо меньше. Патриарх Кирилл еще на прошлой неделе обратился к верующим и сообщил, что в это тяжелое время лучше оставаться дома и смотреть службу онлайн.

Соблюдать нужную дистанцию сложноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К рекомендациям присоединились и митрополиты регионов. Сергий, митрополит Самарский и Новокуйбышевский, отметил, что храмы будут открыты, службы будут проводиться, но тем, кто плохо себя чувствует или относится к группе риска, лучше остаться дома.

Полицейские ходят вокруг храмаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие верующие все-таки решили прийти на службу. Но в церкви было гораздо больше молодых. Возможно, пожилые люди предпочли остаться дома ... или же отправились в другие храмы.

Весь пол в клеточкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед началом службы вокруг храма было достаточно пусто. С ноги на ногу переминались молодые полицейские, ни с кем не вступающие в конфликт. Казаки с букетом ждали патриарха.

С цветами встречают МитрополитаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верующие понемногу стягивались в зал и удивлялись. Изнутри храм преобразился: на полу появилась разметка - клетка, около столбов жмутся операторы в противовирусном облачении, больше похожие на инопланетян. В зале люди, в основном - без масок. Попадаются только единицы, которые позаботились о безопасности.

Сначала все жались друг к другуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале службы они стоят довольно далеко друг от друга, в основном парами- небольшими группками. Потом народа становится больше, сокращается и дистанция. Казаки пытаются снова выставить всех по разметке, но нарушать ход таинства нельзя, на молчаливые внушения люди реагируют неохотно.

Священнослужители не стали надевать маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появляется митрополит Сергий. Священнослужители предпочли остаться без масок, хотя накануне во время схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня практически все их коллеги были в средствах защиты.

Соблюдать социальную дистанцию не всегда получается: движения выверены годами, каждый участник службы знает, что и когда он делает. Вот только делать это чуть более удалившись друг от друга никто не может.

Кто-то позаботился о защитеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока идет Крестный ход на втором ярусе собора, все старются шагать чуть поодаль. Но потом митрополит останавливается у дверей и возвещает о воскрешении Христа. Это важный момент церемонии, все тут же забывают о социальной дистанции, возникает толпа, все хватаются за телефоны. Хочется надеяться, что в этот благодатный день даже коронавирус немного отступит и никто из участников сегодняшней церемонии не пострадает и не окажется в больнице.

Потом людей все-таки расставили на расстоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем временем все возвращаются в храм, людей наконец-то удается выстроить по разметке, продолжается служба. Еще несколько часов. Горожане сообщают, что и другие храмы не пустуют.

Христос воскрес!

19 апреля - важный праздник для верующих. И это на самом деле хороший повод остаться дома, провести время с дорогими людьми, не спешить на кладбище и даже в магазины. Ведь настоящая вера - это еще и любовь к ближнему, и нежелание подставить под удар здоровье и жизнь дорогих людей.

Так сможет ли Самара провести эту Пасху дома?

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