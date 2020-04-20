«Я просила его не ездить туда»: мать шесть лет не может найти сына-речника, пропавшего после отдыха на самарском острове

Скрыл правду от мамы и растворился

— Мы всегда были на связи, последний раз виделись 19 января 2014 года на его дне рождения, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Любовь Попова из Сызрани про своего сына Владимира. Вскоре после той встречи он пропал, родные безуспешно ищут его уже больше шести лет.

В этом году Владимиру Попову должно быть уже 49 лет. Мужчина долгое время работал на грузовых суднах, ходил по рекам. Последняя его должность — помощник капитана на самарском теплоходе имени Петра Алабина. Заключительная навигация у Владимира состоялась в 2013 году, после этого он ушел в отпуск до марта 2014-го.

— В «Одноклассниках» и по телефону мы общались. 24 и 25 января у него все было хорошо, — вспоминает мать разыскиваемого. — Он тогда решил провести отпуск у знакомого егеря на острове Коровий, это в черте Самары за Волгой. Я его отговаривала. Мужской коллектив, нелюдное место, опасность, Волга. Всегда переживаешь за детей, какого бы возраста они не были. Мог он и выпить, как обычный человек — в свободное время.

Попов во время разговора с мамой успокоил ее, сказал, что отдохнет в другом месте. Но 24 и 25 числа он уже был на Коровьем:

— Он скрыл от меня, что поехал туда. С ним были друзья и семейная пара, приехавшая туда на Крещение. 28 января он перестал отвечать и по мобильнику, и в соцсети.

Телефон включился, но никто не отвечал

Любовь забеспокоилась и стала обзванивать товарищей сына. Ей сказали, что он уехал на остров.

Близкие Владимира верят, что он живФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Мне дали телефон егеря, я позвонила. Тот подтвердил, что «да, Володя был, но ушел в город», — продолжает женщина. — На этом у нас все оборвалось. Мы подали заявление в полицию. 6 февраля его телефон дважды за день появлялся в сети, но ни на один звонок ответа не последовало.

Сейчас Владимир находится в федеральном розыске. Его близкие обращались во все возможные поисковые организации, в программу «Жди меня» — ничего.

По словам Любови, ни о каких проблемах у Володи она не знала. На работе его уважали. Врагов или сложностей с законом не наблюдалось.

— На момент пропажи он был свободным мужчиной, в разводе. От первого брака дочь 27 лет, с гражданской женой у него были два мальчика 16 и 17 лет — один совместный, другой усыновленный, — говорит наша собеседница. — Дети, конечно, переживают и ждут. А ищем только мы — родители.

Загадка от Пенсионного фонда

Мама речника замечает, что обращалась за помощью и к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. Уголовное дело открыто, но пользы это практически никакой не принесло. Мысли у пенсионерки самые разные.

— Знаете, меня все годы терзал вопрос: а что если он тогда никуда не ушел? Что-то случилось там, на острове, — признается Любовь Попова.

Лишь на днях в поисках открылся весьма любопытный факт. Он дал родне пропавшего определенные надежды.

— Недавно мне позвонил следователь из Самары и спросил: «У вас есть что-то от сына?» Я ответила, что, конечно же, нет. А он мне сказал, что у них есть. Меня потрясло, жду — плохой или хорошее? А он сообщил, что якобы им пришло с Пенсионного фонда письмо о том, что от нашего сына были зачисления с 16 по 18 годы — от «Ленского пароходства». Сколько — не сказали. Буду выяснять, — поделилась Любовь.

Правоохранители подтверждают, что Владимир Попов до сих пор в розыске. Официально — с 7 февраля 2014 года. Он покинул остров Коровий в Куйбышевском районе, двинулся по направлению к центру города и исчез.

В поисках Владимира Попова помогают волонтерыФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Приметы пропавшего: мужчина крупного телосложения, рост 182 см, носит бороду и усы, голова на момент исчезновения была стрижена наголо.

Особые приметы: правое ухо оттопырено вперед, имеет шрам от аппендицита, шрам на подбородке, несколько шрамов на левой руке. На правой руке наколка в виде чайки, татуировка в виде кольца на безымянном пальце, татуировка в виде якоря на бедре левой ноги.

С 7 февраля, предположительно, ушел с острова Коровий в Куйбышевском районе по направлению к центру города и до настоящего времени домой не вернулся.

Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении Владимира Попова, его близкие просят незамедлительно обратиться в полицию. Информацию также можно оставить на kpsamara@phkp.ru. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.