2020-04-21T17:15:07+03:00
Общество

В Самаре стартовал ремонт Смышляевского путепровода

Ход работ проконтролировала глава города Елена Лапушкина
Александра БЕЛОВА
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Работы должны быть завершены до конца апреля. Фото: пресс-служба Главы городского округа СамараРаботы должны быть завершены до конца апреля. Фото: пресс-служба Главы городского округа Самара
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Дороги в губернской столице приводят в порядок. Автомобилисты давно надеялись, что очередь дойдет и до Смышляевского шоссе.

- Состояние моста в Зубчаниновке далеко от идеального. Ямы и выбоины на всем протяжении. А машин много, трасса оживленная, особенно в часы пик. Двигаться можно очень медленно, быстрее опасно: так и до аварии недалеко, - говорит самарец Владимир Прохоров.

Этой весной ситуация изменилась. 8 апреля на мосту появились рабочие и дорожная техника. Долгожданный ремонт начался – по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, этот объект взят в работу в числе первых в городе.Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. По состоянию на 10 апреля уже выполнены работы по фрезерованию проезжей части в направлении из города общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Специалисты начали подготовку поверхности покрытия к укладке асфальтобетонной смеси, ведутся работы по очистке и обеспыливанию дорожного полотна. Одновременно к обновлению готовят и деформационные швы, идет очистка и обрезка кромок асфальтобетонного покрытия.

По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, для герметизации дорожных деформационных швов и стыков будет использована битумно-полимерная мастика горячего применения с высокими показателями стойкости. Это позволит увеличить срок эксплуатации дорожного полотна после ремонта.

Мост станет удобным и для автомобилистов, и для пешеходов. Фото: пресс-служба Главы городского округа Самара

Мост станет удобным и для автомобилистов, и для пешеходов. Фото: пресс-служба Главы городского округа Самара

- Мы выбирали между литым асфальтом и высокопрочной мастикой, и выбрали второй вариант: это прочнее и долговечнее, - объяснил Владимир Василенко. – Контроль за ходом ремонта будет очень жесткий.

С поставленными задачами подрядчик справляется. Гарантия на работы – пять лет. Жители довольны.

-Очень рады, что наконец-то стартовал ремонт, так как дорога была очень плохая. Путепровод построен в конце 80-х годов и, кажется, с тех пор ни разу серьезно не ремонтировался. Хорошо, что движение не перекрыли: сейчас ремонтируют одну сторону путепровода, потом другую, а мы можем привычным маршрутом добираться до работы, - делится впечатлениями автолюбитель Петр Молчаков.

Самое важное – выполнить работы точно в срок и, конечно же, качественно.

- Все работы по ремонту Смышляевского шоссе должны быть завершены до конца апреля, для этого достаточно ресурсов и необходимой техники. Это одна из наиболее загруженных и востребованных жителями транспортных артерий, поэтому мы должны максимально быстро и качественно ее отремонтировать, - подчеркнула Елена Лапушкина.

Всего будет отремонтировано 6,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна Смышляевского путепровода. Мост преобразится: он станет удобным и для автомобилистов, и для пешеходов.Здесь отремонтируют бортики, покрасят перильные ограждения, обустроят тротуары. Срок окончания работ - 30 апреля 2020 года

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