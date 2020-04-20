2020-04-20T15:10:21+03:00
Общество

Выплаты работающим ветеранам труда в Самаре: кому вернут, как получить, когда начнут выдавать

Власти рассказали как получить выплату работающим пенсионерам и ветеранам труда в Самаре, когда ее вернут и кто сможет претендовать на деньги
Сергей СМИРНОВ
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В Самаре вернут выплаты ветеранам труда, которые лишились их три года назадВ Самаре вернут выплаты ветеранам труда, которые лишились их три года назадФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 мая 2020 года вернут выплаты работающим ветеранам труда Самарской области, которые у них отобрали 1 марта 2017 года. Об этом не так давно заявил губернатор Дмитрий Азаров. Сейчас в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области разработали законопроект, в котором прописали, что и как будет сделано.

Напомним, что с марта 2017 года ежемесячные выплаты продолжили получать лишь неработающие ветераны труда РФ и Самарской области, труженники тыла, репрессированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. При этом размер их пенсий должен был не превышать определенного критерия нуждаемости. В в 2019 году эта сумма составила 21647 рублей, в 2020 году- 23075 рублей. Таким образом 91 тыс. человек не получили эти выплаты, так как работали или размер их пенсии был слишком высоким

Кому теперь вернут выплату ветеранам труда в Самарской области? В законопроекте министерство предлагает вернуть выплаты всем ветеранам, отменить критерий нуждаемости. Это произойдет с 1 мая 2020 года, изменения коснутся тех, кто когда-то получал выплату, а теперь не имел на нее право.

- По предварительным расчетам, количество граждан, которым планируется возобновить выплату с 1 мая 2020 года, составляет 91508 человек,- сообщила Антимонова.

Как получить выплату?

По словам Марины Антимоновой, министра соцзащиты региона, денежную выплату назначат автоматически, и для этого ветерану не нужно подавать каких-то дополнительных бумаг: все сведения содержатся в базе данных министерства.

Если же по какой-то причине пенсионер эту выплату не получит, то он может обратиться в министерство за разъяснениями. Министр обещает, что каждое такое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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