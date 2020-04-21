2020-04-21T19:10:59+03:00
Общество

"Он работал с больными пневмонией": коронавирус в Самаре нашли у медика горбольницы №4

Также анализы на коронавирус подтвердились у семи пациентов, которые ранее поступили сюда с пневмонией
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Анализы на коронавирус оказались положительными у одного медикаАнализы на коронавирус оказались положительными у одного медикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре медицинский работник Самарской городской больницы №4 заболел коронавирусом. Также этот диагноз подтвердился у семи пациентов, которые лежали в пульмонологических отделениях этого медицинского учреждения. Об этом сообщили в оперативном штабе Самарской области.

В министерстве здравоохранения рассказали, как выявили больных коронавирусом среди тех, кто поступил в больницу с пневмониями. Оказывается, сейчас тест на коронаврус делают всем пациентом с таким диагнозом сразу при поступлении в медучреждение.

В минздраве особенно уточнили, что все семь пациентов поступили в разное время и не связаны между собой.

- Сейчас больные, а также лица, с которыми они контактировали, помещены в специальные инфекционные боксы в больнице №6 и в больнице имени Середавина. Им оказывают необходимую медпомощь, - отметили в оперативном штабе.

Медик, у которого также выявили коронавирус, работал в пульмонологических отделениях. Здесь организовано лечение пациентов в пневмониями в соответствие с приказом Минздрава.

Как объяснили в правительстве области, у всех пациентов и врачей больницы взяли анализы на коронавирус. На данный момент подтвержденных результатов нет. Тем не мене на 14 дней больница переведена в режим обсерватора. Домой никого не отпускают, но горячим питанием всех обеспечили.

А вот поликлиники 4-й горбольницы работают в штатном режиме. Здесь проводятся все необходимые дезинфекционные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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