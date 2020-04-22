Ревитоника дарит пользователям бесплатный контент!

Вебинары, которые Ревитоника подарила пользователям, — это более 9 часов полезной теоретической информации и эффективных практических занятий, которые научат держать спину ровно, помогут разгладить морщины и выработать полезные омолаживающие привычки.

Помните, что время, проведенное с пользой для красоты и здоровья, - бесценно! Приступаем к занятиям, подборка вебинаров включает в себя:

1. Анастасия Дубинская: «Ревитоника» в повседневной жизни. Привычки, которые омолаживают, и ежедневные ошибки, которые нас старят

Ведущая вебинара — Анастасия Дубинская, психофизиолог, нейропсихолог, основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника».

Исследования учёных и практика специалистов показывают, что возрастные и косметические проблемы с шеей и лицом во многом — следствие неправильных поз и положений тела при ходьбе, работе, во сне, в повседневной жизни. Они незаметны, потому что стали частью привычки, сутью. Но они ежеминутно, год за годом ухудшают осанку, внешность, вид, свежесть кожи и гибкость мышц.

Победите эти вредные привычки с помощью курса упражнений Ревитоники. Пусть они станут частью вашего образа жизни, будут с вами каждый день. Тогда безжалостное время повернётся вспять, забрав с собой морщины и возрастные изменения.

Темы вебинара:

- ежедневные привычки, которые приводят к деформациям лица (обвисание овала, формирование двойного подбородка, образование морщин-марионеток и т. д.);

- позы и положения, прибавляющие возраст;

- формирование правильного положения головы на шее и физиологичного выражения лица;

- полезные движения и привычки для выполнения в течение дня: возраст отступает, кожа сияет!

2. Золотой фонд Ревитоники: исправление осанки и устранение сутулости

Ведущая вебинара — Маргарита Морозова, специалист по пластическому моделированию лица, специалист по биомеханике старения и велнесс-технологиям, тренер-миологист и методист школы естественного омоложения Ревитоника.

Те, кто попробовал Ревитонику и сделал её частью своей жизни, отмечают, каким гибким и податливым становится тело на фоне занятий. Как благодарно оно откликается на восстановительные упражнения.

Комплекс упражнений для исправления осанки за короткое время поможет подтянуть и сделать высокой грудь, расправить плечи и добавить изящества осанке, подчеркнуть длину шеи, убрать «холку», избавиться от провисшего двойного подбородка.

Темы вебинара:

- восстановление симметрии плеч, устранение «провала» шеи и её неправильной статики;

- восстановление длины шеи, коррекция сутулости;

- проработка зажимов мышечного корсета, восстановление тонуса мышц, ответственных за правильные позы тела;

- избавление от вредных мышечных стереотипов, неправильных поз, которые не позволяют удерживать правильную осанку;

- изучение и практическое применение методов восстановления

3. Как избавиться от отечности лица и тела. Методы устранения в домашних условиях

Ведущая — Маргарита Морозова, специалист по пластическому моделированию лица, специалист по биомеханике старения и велнесс-технологиям, тренер-миологист и методист школы естественного омоложения «Ревитоника».

Отёки лица и тела — первые враги нашей красоты. Из-за них мы выглядим рыхлыми, заторможенными. Очертания тела теряют выразительность, двигаться становится труднее.

Всё это стирает эффект от других упражнений, направленных на омоложение. Даже если вы занимаетесь регулярно и ответственно, но не уделяете внимания проблеме отёков, результат может вас не порадовать. На вебинаре Маргарита Морозова поделится уникальной информацией о причинах застоя жидкости и развития отёков, и о том, какие домашние меры действительно помогают снять одутловатость с лица.

Темы вебинара:

- помехи и преграды, мешающие свободному току жидкости в организме;

- по каким законам перемещаются потоки биологических жидкостей в человеческом теле;

- комплекс для снижения и избавления от отёчности тела;

- комплекс мероприятий для уменьшения и устранения отёчности лица;

- комплексный пакет мер для избавления от отёков нижней части лица.

4. Брыли. Антивозрастная коррекция в домашних условиях

Ведущая — Маргарита Морозова, специалист по пластическому моделированию лица, специалист по биомеханике старения и велнесс-технологиям, тренер-миологист и методист школы естественного омоложения Ревитоника.

Вебинар раскрывает причины появления и фиксации «брылей» и других возрастных изменений нижней половины лица. Вы узнаете, как влияют на внешность нарушения нормальной работы костно-мышечной системы; почему и как проблемы с оттоком лимфы приводят к возрастным деформациям. После вебинара в арсенале его участников появятся знания и техники восстановления овала лица, коррекции «брылей» и поплывших щёк.

Темы вебинара:

- формирование правильного каркаса лицевых мышц;

- стимуляция и поддержание тонуса мышц, которые препятствуют формированию «брылей»;

- устранение причин развития отёчности, стимуляция оттока лишней жидкости из проблемных областей;

- формирование ровных, без бугров и провалов тканей в области лица;

- комплекс мер против отёчности нижней части лица и шеи.

5. Как убрать нижнюю часть живота

Ведущая — Лилия Гарипова, телесно-ориентированный терапевт, сексолог, психолог, член Российского научного сексологического общества, эксперт школы естественного омоложения «Ревитоника».

Вебинар будет интересен всем, кто хочет разобраться с причинами выпирания низа живота. Его участники получат комплексную программу по решению этой проблемы, а также для профилактики появления её в дальнейшем.

Возраст, роды, хронический или сильный стресс: всё это приводит к тому, что живот теряет упругость, его части начинают выпирать, а затем обвисают «фартуком». Этот вебинар Ревитоники поможет освоить упражнения, поддерживающие живот в форме.

Темы вебинара:

- как и почему начинает выпирать нижняя часть живота;

- простая тренировка мышц по методике «улыбка живота»;

- выработка анатомически естественной и правильной формы живота;

- упражнение для подтягивания выпирающего низа живота;

- исправление статики тазового пояса для поддержания плоского живота.

Получить доступ к бесплатным вебинарам можно по ссылке: https://revitonica.ru/free-webinar/quarantine/

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