Онлайн Библионочь 2020 в Самаре: марафон «Память нашей победы», спектакль, чтение книг, лекции и викторины

Онлайн Библионочь 2020 в Самаре – новый формат популярной культурной акции, которая ежегодно собирает тысячи любителей книг. В этом году из-за режима самоизоляции собраться на литературный праздник в залах библиотек не получится. Как и многие культурные мероприятия, Библионочь пройдет в онлайн-формате, но будет не менее интересной – библиотеки города приготовили для читателей много интересного.

Где пройдет онлайн Библионочь 2020

Самарские библиотеки приглашают горожан на свои сайты и в группы в социальных сетях. В этом году площадки Библионочи развернут именно здесь. У нового формата праздника есть свои преимущества. Чтобы попасть на всероссийскую акцию в этом году, не придется выходить из дома. Также нет нужды выбирать какую-то одну площадку праздника. Онлайн можно побывать во всех крупных самарских библиотеках и посмотреть, что там приготовили для книголюбов.

Когда пройдет Библионочь 2020

Всероссийский праздник библиотек в этом году будет проходить в режиме онлайн-марафона #75словПобеды. Он начнется 25 апреля, а завершится 9 мая.

В специальном культурном проекте можно будет посмотреть видеоролики, в которых известные актеры, режиссеры, спортсмены, писатели и библиотекари будут читать отрывки из военных писем и произведения о подвигах советских солдат, а затем передадут культурную эстафету зрителям. Также на виртуальной площадке марафона собраны стихотворения, книги, фильмы, спектакли и статьи, посвященные Великой Отечественной войне.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно записать на видео чтение отрывка из письма или любимой книги о войне и выложить в любую социальную сеть с хештегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях рассказать, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные видео окажутся на странице акции.

Программа онлайн Библионочи 2020 в Самаре

Кроме Всероссийского марафона для самарских посетителей онлайн Библионочи 2020 приготовили другие интересные мероприятия.

Самарская областная универсальная научная библиотека

Областная библиотека приглашает любителей книг присоединиться к акции 25 апреля в 18.00. Подарком для читателей станет онлайн-спектакль театра «Город» по пьесе современного драматурга Олега Богаева «Марьино поле» (16+).

КОГДА: 25 апреля, 18.00.

ГДЕ: https://vk.com/biblionoch_samara

https://www.youtube.com/channel/UC0b6HFx8d9vTTZKFMbJJ.

Самарская областная юношеская библиотека

Сотрудники юношеской библиотеки Самары представят свои видеосюжеты с чтением отрывков из книг, писем героев или писем своих предков во всех социальных сетях и на официальном сайте библиотеки в рамках онлайн-акции «Библионочь. Память нашей Победы». Читатели также могут присоединиться к акции и поделиться своей историей: зачитать отрывки из писем или любимых книг о войне. Сюжеты, присланные читателями, разместят на интернет-страницах Самарской областной юношеской библиотеки.

Накануне юбилея Победы юношеская библиотека также проводит Всероссийскую молодежную акцию «Полк@Победы», в который «встанут» литературные герои книг о Великой Отечественной войне. Полк можно будет увидеть в виртуальном каталоге на сайте библиотеки.

КОГДА: с 25 апреля.

ГДЕ: http://www.soub.ru/

https://www.instagram.com/bookcity63/

vk.com/bookcity

twitter.com/bookcity63/

www.facebook.com/bookcity63

ok.ru/soub63

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской

Центральная городская библиотека примет участие во Всероссийской акции «Память нашей Победы» и проведет в 19.00 в группе в социальной сети ВКонтакте свои мероприятия: сотрудники прочитают стихи о войне А. Твардовского, К. Симонова, Ю. Друниной, О. Бергольц, Б. Васильева, В. Быкова, Б. Окуджавы и других. Можно будет увидеть онлайн-интервью с родственниками участников Великой Отечественной с показом уникальных документов и семейных реликвий. Библиотекари прочитают фронтовые письма ветеранов Самарской области.

КОГДА: 25 апреля, 19.00.

ГДЕ: vk.com/samlib

Самарская публичная библиотека

Онлайн Библионочь в 2020 году пройдет и в Самарской публичной библиотеке. Здесь, как и всегда, приготовили для своих преданных посетителей увлекательную программу, которая начнется 25 апреля в 18.00 и завершится в 22.00.

Акция стартует с лекции Зои Кобозевой «Повседневная жизнь тылового Куйбышева» в 18.00 и завершится в 19.30.

С 20.00 до 21.00 всех приглашают на видео-экскурсию по музейной экспозиции «Куйбышев. Победа. Память».

С 21.00 до 22.00 будет проходить литературно-музыкальный марафон «О Победе в каждой строчке».

КОГДА: 25 апреля, с 18.00 до 22.00.

ГДЕ: https://spbiblio.ru/

https://vk.com/sampubliclibrary

https://www.instagram.com/samarapubliclibrary/

https://twitter.com/spb_samara1970

https://ok.ru/profile/570185057400

Самарская областная детская библиотека

Самых юных любителей чтения приглашают в рамках акции Онлайн Библионочь 2020 на Библиосумерки, которые пройдут с 18.00 до 21.00 в группе библиотеки ВКонтакте.

Начнутся Библиосумерки в 18.05 с рассказа директора библиотеки Е.А. Канигиной своей истории «Моей семьи война коснулась».

В 18.25 можно будет послушать чтение книги С. Георгиевской «Галина мама».

В 18.50 всех приглашают на мастер-класс «Открытка Победы».

В 19.10 пройдет онлайн-квест «Путь к Победе: Самарские страницы».

В 19.25 послушаем книгу Ю. Яковлева «Как Сережа на войну ходил».

А в 19.50 поучаствуем в викторине «Подвигом славны твои земляки» по самарским памятникам героям войны и улицам победы.

В 20.15 можно посмотреть документальный фильм «Куйбышев. Парад 7 ноября 1941».

В 20.45 состоится онлайн-розыгрыш книг среди авторов комментариев под программой «Библиосумерки 2020».

В 21.00 – «Салют Победы!», видео-открытка детских рисунков.

КОГДА: 25 апреля, с 18.00 до 21.00.

ГДЕ: https://vk.com/biblio_detstvo