«Для меня это была вторая Швейцария»: как Владимир Ленин в молодости оказался в деревне в Самарской области

22 апреля отмечается 150-летний юбилей вождя мировой революции. Владимир Ильич Ульянов, который позже взял себе псевдоним Ленин, к Самарской области имеет непосредственное отношение. В 1892-1893 годах он работал в Самарском окружном суде и не раз шагал на работу через площадь, посреди которой в то время возвышался памятник царю Александру II. Мечтал ли тогда Володя Ульянов о такой славе - неизвестно. Но факт: теперь на постаменте возвышается его скульптура.

Владимир Ленин в Самаре и Самарской области провел достаточно много времени, в том числе и в юности. В 1988 году, когда будущему коммунистическому вождю было лишь 18 лет, его мама Мария Александровна купила домик около села Алакаевка Самарской губернии. По одной из версий, она надеялась, что юного Володю сельское хозяйство отвлечет от мыслей о марксизме и революции. Но роль помещика младшего Ульянова не заинтересовала, и он взялся готовиться к поступлению в Петербургский университет.

Сейчас в имении располагается музей - и в честь дня рождения Владимира Ленина мы приглашаем прогуляться по нему. Виртуально, конечно, как того и требует самоизоляция.

Вот в таком домике жила семья УльяновыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домик, который гордо называли имение, куда переехала Мария Александровна вскоре после смерти старшего сына, был не слишком роскошным. Резные окошки, крылечко, несколько соток земли. Интересно, что в 1897 году семья Ульяновых уехала в Москву, а дом продала. Новый владелец увез сруб в деревню Неяловка соседнего района. И вернуть дом удалось только в 1932 году.

Сам дом был достаточно просторный, на 205 кв.м жили Мария Александровна, Владимир, его брат Дмитрий, сестры Мария, Ольга и Анна с мужем Марком.

Около дома был яблоневый сад, а рядом - спуск к речке. А на крылечке семья часто ужинала вечером молоком и серым пшеничным хлебом.

Обстановка того времени, когда здесь жили УльяновыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В качестве музея дом восстановили окончательно в 1966 году. Старались к 100-летнему юбилею. Здесь восстановили комнаты и жилую обстановку. Вот так выглядела гостиная, судя по фотографиям старого времени.

Играть на рояле очень любила мать Володи УльяноваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За таким роялем любила вечерами сидеть мама Владимира Ульянова, Мария Александровна. Дети собирались вокруг и слушали ее музицирование. А старые часы отмеряли нетерпеливый бег времени.

- По вечерам в алакаевском домике раздавалось иногда пение - это Владимир Ильич пел под аккомпанемент Ольги Ильиничны. Он очень любил музыку и пение, охотно пел сам и слушал пение других: М.Т. Елизарова или хоровое пение, - пишет в своих воспоминаниях Мария Ильинична Ульянова.

Еще один сын Дмитрий постоянно зубрил латынь, которая ему не давалась. Поэтому в семье было правило: один день здесь говорят по французски, второй - по-немецки, третий на латыни.

Здесь жили мама Ленина с МаняшейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так выглядела комната, в которой жила мама Володи с его сестрой Маняшей. Она, кстати, описывала жизнь большой семьи в этом доме и особенно вспоминала окружающую природу:

- Невдалеке был так называемый Муравельный лес, в котором было много лесной малины, и мы нередко отправлялись за ней. Ходил туда с нами и Владимир Ильич. Природу он очень любил, и всегда самым лучшим удовольствием и отдыхом для него являлось хождение по глухим, нелюдимым местам «с настоящей природой», как он выражался, описывая свои прогулки за границей.

А в соседней комнате жили Марк Тимофеевич и Анна. У них детей не было, а сама Анна Ильинична была в Алакаевке уже позже, в музее. И даже стала крестной местной жительницы.

Альбом со старыми фотографиямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остались в коллекции музея и старые фотографии. Любопытно, что интереса к помещичьему быту этот дом у Ленина не пробудил. Зато в эти годы он часто и помногу общался с крестьянами, пропадал на покосе. Крестьяне хорошо относились к Ульяновым, хоть и знали, что за ними следит полиция, подозревая их в том, что они против царя.

А вот и сам зеленый кабинетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Ленина в этом доме был свой кабинет. Здесь он занимался и готовился к поступлению в университет. Но обычно сидел тут только утром. Позже - убегал с книжками в сад или к реке искупаться - и садился читать в кустах. А после обеда обычно сидел в своем любимом уголке сада и читал уже более легкие книги. Больше всего в то время он дружил с сестрой Ольгой.

Сам Ленин Алакаевку любил и всегда вспоминал о селе и его жителях с теплом. Он называл ее «вторая Швейцария»: за холмы, цветущие луга, нетронутые леса. А жителей Алакаевки считал «милейшими людьми».

На панно изображена вся жизнь ИльичаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А эта достопримечательность находится в центре Алакаевки. Для того, чтобы выложить огромное мозаичное панно на стене дома, в село с Урала привезли сотни килограммов смальты.

Работами по выкладке мозаики руководил сам автор панно, художник Сергей Герасимов. И старожилы вспоминают: когда мозаика была уже уложена, вдруг ночью вся тонна самоцветов с грохотом обвалилась. Оказалось, что неправильно подобрали цементный раствор. Ошибку пришлось исправлять очень быстро!

А кто для вас Ленин?.

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