Антивирус, Вакцина и Самоизоляция: в самарском приюте кошки получили новые имена в честь коронавирусной эпохи

Самарские зоозащитники из приюта «ЗооСпасение» придумали безотказный способ бороться с депрессией и хандрой из-за коронавируса и самоизоляции. Здесь уверены, что лучше всего с этой задачей справятся четвероногие хвостатые «антидепресанты» - ведь в уютной кошачьей компании и самоизолироваться приятнее и комфортнее. Поэтому трех новеньких обитателей приюта здесь назвали говорящими антикоронавирусными именами – Вакцина, Антивирус и Самоизоляция.

- Социальная изоляция более миллиарда людей на планете – беспрецедентный случай в истории человечества, который не лучшим образом сказывается на психоэмоциональном состоянии многих людей. И как же при такой обстановке не впасть в депрессию? А вот в приюте для бездомных животных «ЗооСпасение» не до депрессии, наши хвостики не дают нам скучать. В связи с неспокойной обстановкой в мире мы решили бросить вызов депрессии и назвать наших новых хвостиков Вакцина, Самоизоляция и Антивирус!!! Нанесём тройной удар по хандре и скуке. Тем более, как нам всем известно, животные - самые лучшие антидепрессанты, - уверены зоозащитники.

Такая Вакцина не спасет от коронавируса, но подарит тепло и хорошее настроение

Молодая кошечка по имени Вакцина попала в приют пару недель назад. Сердобольная женщина подобрала ее в дачном массиве, где голодная пушистая красавица трогательно просила у прохожих еды и доверчиво терлась об ноги.

- Ласковая, любознательная кошка отлично подойдет как для жизни в квартире, так и для частного дома – она отличный мышелов, - рассказывают в приюте. – Кошка стерилизована, привита, обработана от паразитов. От коронавируса наша Вакцина, конечно, не защитит, но зато станет отличной прививкой хорошего настроения и душевного тепла – а это уже серьезный вклад в защиту иммунитета!

Антивирус поможет пережить непростой период и станет верным другом

Двухлетний рыжий котик тоже попал в «ЗооСпасение» две недели назад из дачного массива. Хотя домашним он, судя по всему, не был, он сразу покорил работников приюта своей общительностью, харизмой и громким мурлыканьем. Котика единодушно решили назвать Антивирусом – ведь в такой компании никакой COVID-19 не страшен! Кот кастрирован, привит, обработан от паразитов, умеет ловить мышей и станет отличным другом.

А небольшую полосатую кошечку полутора лет от роду в «ЗооСпасении» назвали Самоизоляцией. Несмотря на юный возраст, у нее непростая судьба. В приют в минувшее воскресенье ее привезли неравнодушные люди – случайно заметили, как женщина в сопровождении девочки лет 10 пытается выкинуть в мусорный бак подозрительно извивающийся и мяукающий пакет. К счастью, кошку вовремя освободили из заточения - пакет был замотан так плотно, что самостоятельно выбраться оттуда она бы не смогла.

Полосатую кошечку назвали Самоизоляция

- Сейчас кошечка приходит в себя в приюте. Она пережила сильный стресс, потихоньку от него отходит, но, конечно, ей нужна забота и ласка. Кошка обработана от паразитов, готовится к прививке и стерилизации и очень ждет новых хозяев, - рассказали в приюте.

Директор приюта «ЗооСпасение» Елена Сухова признается – из-за коронакризиса выживать зоозащитникам и их подопечным стало гораздо сложнее.

- В последнее время число людей, помогающих приюту, стало значительно меньше – как тех, кто помогал финансово, так и волонтеров, которые приезжали гулять с животными и ухаживать за ними. Пока справляемся, но что будет дальше - неизвестно, - рассказала журналисту «КП-Самара» Елена Сухова. – Количество животных, которые находят свой дом, к сожалению, тоже сильно уменьшилось. Собак еще хоть как-то берут, хотя только треть от прежнего количества. Быстрее всего новый дом находят породистые собаки небольшого размера и крупные, на охрану домов. А вот "двортерьеров" сейчас, к сожалению, не берут вообще. Как и кошек – они «зависли» в приюте и очень хотят обрести свой дом.

В приюте уверены – самоизолироваться в уютной кошачьей компании гораздо приятнее и комфортнее. Присмотритесь к этим антивирусным питомцам – может быть, именно их не хватает вашему дому?

Узнать, как еще можно помочь приюту "ЗооСпасение", можно здесь