Онлайн-трансляции спектаклей и концертов в Самаре с 27 апреля по 3 мая 2020: что посмотреть на майские праздники

Онлайн-трансляции спектаклей и концертов в Самаре с 27 апреля по 3 мая 2020 года – отличный вариант не заскучать, соблюдая режим самоизоляции. Не исключено, что остаться дома нам придется и на майские праздники. Даже если вы отправитесь за город открывать дачный сезон, имея под рукой мобильное средство связи с доступом в интернет, можно совместить отдых на природе с просмотром спектаклей или побывать на виртуальном концерте классической музыки. Самарские театры и концертные площадки дают зрителям такую возможность и приглашают любителей культурного отдыха на свои страницы в социальных сетях. Смотрите в нашей афише, что интересного можно посмотреть на этой неделе.

27 АПРЕЛЯ

Онлайн-спектакль «Жил-был Геракл» (6+)

Театр юного зрителя «СамАрт» покажет онлайн-спектакль «Жил-был Геракл», поставленный в 2008 году. Премьера постановки по древнегреческим мифам состоялась на фестивале «Золотая репка», ее оценили ведущие театральные критики страны.

Впервые в СамАрте над детским спектаклем работала постановочная группа из Эстонии (режиссер Аарэ Тойкка, художник Инга Варэс). Музыку для самартовской истории о древнегреческом герое написал композитор Василий Тонковидов. О свободе и несвободе, о счастье автор пьесы Михаил Бартенев говорит с юмором и на очень доступном языке.

Роли исполняют: Роза Хайруллина, Маргарита Шилова, Вероника Львова, Павел Маркелов, Алексей Меженный, Игорь Рудаков и артисты оркестра Василий Тонковидов, Николай Замоздра.

КОГДА: 27 апреля, 18.00.

ГДЕ: www.youtube.com/samart1930

Спектакль "Жил-был Геракл". Фото: архив театра

Онлайн-концерт "Музыка Рахманинова" (6+)

Самарская филармония приглашает послушать «Симфонические танцы» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова.

КОГДА: 27 апреля, 18.00.апреля

ГДЕ: https://www.youtube.com/user/filarmsamara

Онлайн-концерт Самарской филармонии. Фото: архив театра

Концерт-лекция «Стилистические особенности и возможность импровизации в вокальной эстрадно-джазовой музыке» (6+)

Любители джаза смогут не только послушать композиции в исполнении заслуженного артиста Самарской области, члена союза композиторов РФ, профессора кафедры музыкального искусства эстрады СГИК Павла Плаксина (фортепиано); заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады СГИК, кандидата педагогических наук Ксении Плаксиной (вокал) и старшего преподавателя кафедры музыкального искусства эстрады Алексея Раскопова (саксофон), но и узнать о том, как создаются джазовые импровизации.

КОГДА: 27 апреля, 20.00.

ГДЕ: http://smrgaki.ru/

28 АПРЕЛЯ

Экскурсия «Деревня ХХ века» (6+)

Историко-краеведческий музей Большой Глушицы приглашает на виртуальную экскурсию «Деревня XX века», на которой познакомит с предметами быта и убранством русской избы.

КОГДА: 28 апреля.

ГДЕ: https://vk.com/club73415067

29 АПРЕЛЯ

Документальный фильм «Союзники. Верой и правдой!» (12+)

Самарский кинотеатр «Художественный» устроит онлайн-показ фильма Сергея Зайцева «Союзники. Верой и правдой!», посвященного союзнической взаимопомощи стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

КОГДА: 29 апреля

ГДЕ: https://vk.com/crkhud

Онлайн-трансляция оперы «Травиата» (12+)

Это одна из самых исполняемых в мире опер. Режиссер самарской постановки Карло Антонио де Лючия создал спектакль в классическом стиле, где все составляющие музыкально-театрального действа сосуществуют в гармонии друг с другом. Опера будет исполнятся на языке оригинала.

Молодой буржуа Альфред влюбляется в куртизанку Виолетту, и та отвечает ему взаимностью. Но их связь вредит семье Альфреда. И однажды без ведома сына его возлюбленную посещает Жермон-старший, прося ее отказаться от единственного настоящего чувства в жизни...

КОГДА: 29 апреля, 15.30.

ГДЕ: телеканал «Губерния».

Опера "Травиата". Фото: архив театра

Концерт музыки Джузеппе Верди (12+)

Солисты Самарского театра оперы и балета исполнят любимые номера из опер великого итальянского композитора.

КОГДА: 29 апреля, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera

https://www.youtube.com/user/SamaraOperaBallet

Онлайн-спектакль «Кроткая» (16+)

Фантастическая и в то же время комическая, захватывающая и трагическая история по произведению Федора Достоевского. Спектакль о любви и о том, как люди не умеют слышать друг друга. О том, что у каждого есть свои внутренние законы, и часто человек не может найти точек соприкосновения в силу этих придуманных законов. И забывают люди, что их солнце в любой момент может погаснуть...

Когда: 29 апреля.

Где: https://vk.com/theatersamarasquare

Спектакль "Кроткая". Фото: архив театра

30 АПРЕЛЯ

Открытие Всероссийского конкурса исполнителей на народный инструментах «Созвездие Жигулей» (6+)

Любители народной музыки смогут побывать на концерте. «Агентство социокультурных технологий» покажет в записи церемонию открытия XII Всероссийского конкурса молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей».

КОГДА: 30 апреля.

ГДЕ: https://vk.com/club52937890

Аудиопроект «Голоса Великих» (0+)

Самарская областная библиотека открывает свои фонды. У самарцев появилась уникальная возможность послушать голоса известных личностей, вошедших в историю. Они прозвучат с грампластинок, хранящихся в аудиофонде СОУНБ.

КОГДА: 30 апреля.

ГДЕ: http://www.libsmr.ru/

Концерт «Музыкальное путешествие» (0+)

Самарская филармония приглашает на свою виртуальную концертную площадку, чтобы полушать программу «И. Брамс. Венгерские танцы». Шедевры композитора-классика исполнят артисты академического симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова.

КОГДА: 30 апреля, 18.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/user/filarmsamara

1 МАЯ

Онлайн-спектакль «Привет, Рэй!» (6+)

1 мая театр СамАрт проведет трансляцию спектакля «Привет, Рэй!». Режиссер Анатолий Праудин из Санкт-Петербурга поставил его в нашем театре юного зрителя в 2010 году. Спектакль-посвящение датскому артисту, режиссеру и педагогу Рэю Нусселяйну. Театр Рэя - это добрые, мудрые, трогательные истории о самом главном: об улыбках и слезинках, о свободе и неволе, о памяти, хранящейся в старой коробке из-под сигар. В спектакле СамАрта артисты и себе, и детям говорят правду - правду о жизни и смерти, о непривычном и сложном.

Роли исполняют: Ольга Агапова и Маргарита Шилова.

КОГДА: 1 МАЯ, 16.00.

ГДЕ: www.youtube.com/samart1930

Спектакль "Привет, Рэй!". Фото: архив театра

Онлайн-спектакль «8 любящих женщин» (16+)

Эта детективная пьеса очень популярна, по ней сняты кинофильмы. Настала очередь оценить, как сыграли закрученный сюжет артисты самарского театра драмы.

Под Рождество собирается большая семья. Но радость встречи омрачает страшное событие: хозяин дома найден убитым в своей спальне. Полиция не прибудет вовремя: кто-то перерезал телефонный шнур и провода зажигания в машине, вдобавок ворота дома занесены снегом. Отрезанные от окружающего мира восемь женщин, близкие хозяину дома, начинают самостоятельное расследование. Сколько же семейных тайн открывается в одночасье! Все старательно лгут о себе и друг о друге, стараясь отвести от себя подозрение, но правда неминуемо откроется. Страшная, неожиданная правда…

Роли исполняют: Жанна Романенко, Влада Филиппова, Нина Лоленко, Елена Лазарева, Валентина Смыкова, Алина Евневич, Наталья Ионова, Алена Шевцова.

КОГДА: 27 апреля.

ГДЕ: https://youtu.be/k9pfm4kDelQ