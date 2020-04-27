"В комнате холодно и еды нет": туристка с Бали рассказала, как начался ее карантин на родине
В Самару 26 и 27 апреля прилетели самолеты с жителями региона, которые застряли из-за закрытых границ в Индонезии и в Таиланде. 28 человек, вернувшихся с Бали, сразу из аэропорта Курумоч отправили в Кинель-Черкасский район. Там им 14 дней предстоит жить в санатории "Колос". Среди вернувшихся - Анна Ерофеева. Девушка путешествие в Индонезию планировала заранее - в ноябре купила билеты, продумала маршруты и проживание на два месяца. Улетели в начале февраля - тогда еще никаких проблем ни с вылетами, ни с карантином не было. 1,5 месяца прошли, как и было запланировано. А вот потом начались проблемы. Отпуск продлился, денег уходило все больше. А обратных рейсов на родину не было. Как все-таки удалось выбраться в Россию и как родной регион встретил ее и таких же путешественников, она рассказала в своем инстаграме.
"Застряли на 20 дней"
1,5 месяца Анна наслаждалась красотами Бали. Но потом начали поступать тревожные новости. Правда авиакомпания уверяла, что рейс обратно будет в срок. Но 31 марта Россия закрыла границы. И рейс отменили.
-Люди, вылетевшие накануне застряли в транзитном городе на 48 часов. Правительство не хотело принимать их домой. Их кормила и поила за свой счет авиакомпания, - рассказала девушка.
Потом начались эвакуационные рейсы - но не для всех. Самолеты улетали пустые, но тех, кто приехал в аэропорт и был готов платить за место, не сажали. А вот вылет для Анны перенесли на май.
В итоге в Индонезии девушка провела еще 20 дней плюсом к отпуску. По ее словам, месяц жизни обошелся дороже, чем дома: 30 тыс за аренду жилья, питание около 21 тыс рублей в месяц на двоих.
- В принципе, жить можно. Но я чувствую, что должна быть сейчас дома. Что дома я смогла бы сейчас сделать больше. А здесь мы просто сидим и ждем, когда в принципе прилетит хоть какой-нибудь эвакуационный рейс для регионов, - делилась Анна.
КОЛОСсальные сюрпризы карантина
Эвакуационный рейс прилетел только в конце апреля. 26 апреля самолет приземлился в аэропорту Курумоч. За билеты пришлось заплатить - Анна с мужем на двоих заплатили 63 тысячи рублей. А вот встретила родина туристов негостеприимно. Конечно же, большинство были готовы к карантину в 14 дней в обсерваторе. Но первые впечатления от нового места проживания были негативные.
- Нас определили в санаторий "Колос" в Кинель-Черкассах. Сначала мы несколько часов заполняли бланки и документы, потом нас привели в номера. Градусники показывали всего 19 градусов. Потом отопление вообще пропало. Мы сидели в комнатах в теплых куртках. Окно невозможно открыть, помещение не проветривается, - поделилась первыми впечатлениями о месте своего заточения на следующие две недели Анна.
Она и другие туристы сейчас переживают из-за того, что в таких условиях имеют гораздо больше шансов заболеть.
Друзья туристов в твиттере обратились к властям, после этого в администрации Кинель-Черкасского района отчитались, что отопление прибавили, а горячая вода для бытовых нужд и в душевых кабинах имелась сразу. Анна отмечает, что чинить отопление пришли в шесть вечера, в холоде туристы сидели 5,5 часов.
"Окна не открываются, теплых вещей нет"
Анна рассказала также, что сейчас им не могут передать даже теплые вещи - а ведь с собой их на Бали туристы не брали. В комнату разрешили взять вещи для личного пользования. Остальные же примут на хранение в запечатанном виде. И они пройдут дезинфекцию.
- Тут нет интернета, мобильный не ловит? WI-FI тоже нет. Кормили нас последний раз в 10 утра, сейчас уже два. Многие работают удаленно, так что потеряют много денег, - признается Анна.
Самарцы отнеслись к вернувшимся землякам неоднозначно. Нашлись и те, кто упрекнул туристов в том, что они вообще поехали за границу. При этом многие уезжали тогда, когда ни о каком карантине речи не шло. Но были и те, кто посочувствовал приехавшим горожанам и пожелал им, чтобы изоляция прошла спокойно.
А что вы думаете об этом? Должна ли Россия помогать своим гражданам?
ОФИЦИАЛЬНО
После прилета в Самаре, 28 туристов были отправлены в обсерватор (в Кинель-Черкассы), из них самарские – 20 человек, из Волгоградской области – 3, Санкт Петербурга – 2, Владимирской области – 1, Челябинска 1. Свердловской – 1. И один человек отказался соблюдать карантин, в отношении него в судебном порядке вынесено решение о помещение его в обсерватор. Организация перевозок была проведена в соответствии с установленными требованиями.
ИСТОЧНИК KP.RU