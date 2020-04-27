"В комнате холодно и еды нет": туристка с Бали рассказала, как начался ее карантин на родине

В Самару 26 и 27 апреля прилетели самолеты с жителями региона, которые застряли из-за закрытых границ в Индонезии и в Таиланде. 28 человек, вернувшихся с Бали, сразу из аэропорта Курумоч отправили в Кинель-Черкасский район. Там им 14 дней предстоит жить в санатории "Колос". Среди вернувшихся - Анна Ерофеева. Девушка путешествие в Индонезию планировала заранее - в ноябре купила билеты, продумала маршруты и проживание на два месяца. Улетели в начале февраля - тогда еще никаких проблем ни с вылетами, ни с карантином не было. 1,5 месяца прошли, как и было запланировано. А вот потом начались проблемы. Отпуск продлился, денег уходило все больше. А обратных рейсов на родину не было. Как все-таки удалось выбраться в Россию и как родной регион встретил ее и таких же путешественников, она рассказала в своем инстаграме.

"Застряли на 20 дней"

1,5 месяца Анна наслаждалась красотами Бали. Но потом начали поступать тревожные новости. Правда авиакомпания уверяла, что рейс обратно будет в срок. Но 31 марта Россия закрыла границы. И рейс отменили.

-Люди, вылетевшие накануне застряли в транзитном городе на 48 часов. Правительство не хотело принимать их домой. Их кормила и поила за свой счет авиакомпания, - рассказала девушка.

Потом начались эвакуационные рейсы - но не для всех. Самолеты улетали пустые, но тех, кто приехал в аэропорт и был готов платить за место, не сажали. А вот вылет для Анны перенесли на май.

В итоге в Индонезии девушка провела еще 20 дней плюсом к отпуску. По ее словам, месяц жизни обошелся дороже, чем дома: 30 тыс за аренду жилья, питание около 21 тыс рублей в месяц на двоих.

- В принципе, жить можно. Но я чувствую, что должна быть сейчас дома. Что дома я смогла бы сейчас сделать больше. А здесь мы просто сидим и ждем, когда в принципе прилетит хоть какой-нибудь эвакуационный рейс для регионов, - делилась Анна.

nail_samara ВСЯ ПРАВДА ПРО ОБСЕРВАЦИЮ Как вы знаете (кто следит за нашими сторис), мы с мужем должны были вернуться с Бали 3 недели назад. Но самолёт отменили и наша страна оставила нас на острове без какой-либо помощи. Когда правительство объявило об эвакуационном рейсе на Самару - мы были счастливы. Ни минуты сомнений - мы купили билеты домой за 63.000 на двоих. Я была рада тому, что мы будем в родном городе. И плевать, что 2 недели придётся отсидеть в обсерваторе. Но. Нас назначили не в самарские или тольяттинские обсерватории (Дубки, Можайский), которые так обсуждали СМИ, а в Кинель-Черкассы в санаторий КОЛОС. Начну обзор этого санатория . 1 Температура в помещении 19 градусов. Час назад отопление пропало вообще. У меня замерзло все, что могло было. 2 Помещение не проветривается. Окно закупорено и его невозможно открыть. 3 Нет интернета от вай-фая или от сотовой сети. Ловит только Е. Мне потребовалось ОЧЕНЬ МНОГО усилий, чтобы показать вам эти кадры. Мы должны сидеть здесь 2 недели и мы не можем даже общаться с нашими родными по видеосвязи. А у многих работа на удаленке и попросту не будет средств к существованию после такой 2-недельной отсидки 4 Нет помещений только на двоих. Нам повезло, мы с мужем вдвоём. Но сначала нас отправляли в комнату на 5 человек. То есть с нами бы жили ещё такие же туристы как мы, но нам официально нельзя выходить в коридор и контактировать с другими. Забавно, да? 5 Нам нельзя передать тёплые вещи. Мы были на Бали и явно никто не брал тёплые носки и свитера, чтобы сидеть 2 недели и мерзнуть в обсервации. Когда мы улетали мы вообще планировали вернуться домой. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ

КОЛОСсальные сюрпризы карантина

Эвакуационный рейс прилетел только в конце апреля. 26 апреля самолет приземлился в аэропорту Курумоч. За билеты пришлось заплатить - Анна с мужем на двоих заплатили 63 тысячи рублей. А вот встретила родина туристов негостеприимно. Конечно же, большинство были готовы к карантину в 14 дней в обсерваторе. Но первые впечатления от нового места проживания были негативные.

- Нас определили в санаторий "Колос" в Кинель-Черкассах. Сначала мы несколько часов заполняли бланки и документы, потом нас привели в номера. Градусники показывали всего 19 градусов. Потом отопление вообще пропало. Мы сидели в комнатах в теплых куртках. Окно невозможно открыть, помещение не проветривается, - поделилась первыми впечатлениями о месте своего заточения на следующие две недели Анна.

Она и другие туристы сейчас переживают из-за того, что в таких условиях имеют гораздо больше шансов заболеть.

Друзья туристов в твиттере обратились к властям, после этого в администрации Кинель-Черкасского района отчитались, что отопление прибавили, а горячая вода для бытовых нужд и в душевых кабинах имелась сразу. Анна отмечает, что чинить отопление пришли в шесть вечера, в холоде туристы сидели 5,5 часов.

"Окна не открываются, теплых вещей нет"

Анна рассказала также, что сейчас им не могут передать даже теплые вещи - а ведь с собой их на Бали туристы не брали. В комнату разрешили взять вещи для личного пользования. Остальные же примут на хранение в запечатанном виде. И они пройдут дезинфекцию.

- Тут нет интернета, мобильный не ловит? WI-FI тоже нет. Кормили нас последний раз в 10 утра, сейчас уже два. Многие работают удаленно, так что потеряют много денег, - признается Анна.

Самарцы отнеслись к вернувшимся землякам неоднозначно. Нашлись и те, кто упрекнул туристов в том, что они вообще поехали за границу. При этом многие уезжали тогда, когда ни о каком карантине речи не шло. Но были и те, кто посочувствовал приехавшим горожанам и пожелал им, чтобы изоляция прошла спокойно.

А что вы думаете об этом? Должна ли Россия помогать своим гражданам?

ОФИЦИАЛЬНО

После прилета в Самаре, 28 туристов были отправлены в обсерватор (в Кинель-Черкассы), из них самарские – 20 человек, из Волгоградской области – 3, Санкт Петербурга – 2, Владимирской области – 1, Челябинска 1. Свердловской – 1. И один человек отказался соблюдать карантин, в отношении него в судебном порядке вынесено решение о помещение его в обсерватор. Организация перевозок была проведена в соответствии с установленными требованиями.