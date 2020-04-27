"Ломают лавки, выворачивают камни": сквер "Три вяза" в Самаре может стать вторым фонтаном на Самарской площади

Самарский градозащитник и идеолог Том Сойер Феста Андрей Кочетков бьет тревогу: в центре города ретиво взялись благоустраивать сквер "Три вяза". В результате город может лишиться зеленого островка и получить нечто неудобоваримое. Что не так и на какие моменты стоит обратить внимание властям, он рассказал в своей колонке для КП-Самара.

В Самаре “пока все дома” разломали значительную часть сквера “Три вяза” на улице Куйбышева.

Благоустройство этого зелёного островка на главной улице исторического центра без проекта, которое сейчас осуществляется горадминистрацией, - это очень плохая идея. Так, по-хорошему, даже с обычными дворами внутри кварталов делать нельзя. А сквер “Три вяза” - это место общего пользования в самом центре города, единственный тенистый зелёный островок на изрядно полысевшей от выпиливания деревьев этой части улицы Куйбышева.

Сквер был создан после того как в конце 1950-х на этом месте сгорел деревянный ресторан “Арктика”. Весь комплекс “Трёх вязов” - это эстетически целостный островок благоустройства в стиле 1960-х годов. От панно “Гражданская авиация” на стене прилегающего дома (которое, к слову, в 2008 году тоже пытались разрушить, но горожане отбили) до фонтана со смальтой и массивными бетонными скамейками (часть из которых уже успели разломать). Да и то, что сквер называется не именем какого-то видного партийного или культурного деятеля, а просто “Три вяза” в честь старых деревьев - это тоже символ эпохи, когда фланирующая по “Бродвею” Куйбышева публика останавливалась здесь отдохнуть в их тени возле фонтана.

О том, что в сквере что-то происходит сообщила на выходных живущая в прилегающем доме Неля Кордова(с почина которой больше десяти лет была спасена “Гражданская авиация”). Причём происходило это так быстро, что часть массивных лавочек довольно быстро успели разломать, камни которыми были обложены те самые три вяза выворотили. К счастью, после шума в соцсетях работы приостановили. В сквере и прежде постепенно выпиливали деревья, но теперь за него принялись основательно.

С моей точки зрения, проведение работ здесь таким образом - это большая ошибка. Всё это больше похоже на простое освоение средств по программе “Комфортная городская среда” в не готовом к такому селе, чем на желание улучшить исторический центр в городе-миллионнике.

Работы остановили после шума в соцсетях

Более того, сама срочная необходимость каких-либо капитальных изменений в сквере под большим вопросом. Если очень хотелось вовремя освоить небольшие деньги без проекта, то, думаю, не проблема была бы найти альтернативную куда более поистрепавшуюся территорию не общегородского пользования. Там бы ещё, вероятно, и спасибо сказали. Да и вообще всё это очень напоминает горячку благоустройства с печально известной смальтой из фонтана на Самарской площади перед Чемпионатом мира. Тут тоже фонтан, смальта, скамеечки. Казалось бы, можно было сделать выводы после того как на Самарской площади пришлось переделывать работы ещё один раз. Но нет...

Из бетонной крошки, оставшейся от слома лавочек, их уже обратно не склеишь. Поэтому важно понять как выйти из этого горького катаклизма благоустройства с нынешней точки. Я попросил живущих неподалёку от сквера архитекторов и специалистов по общественным пространствам Ira Fishman и Александр Шуткин глянуть на поле битвы улучшений. И составить небольшие рекомендации по тому, как в сложившихся обстоятельствах выйти из этой печальной ситуации с минимальными потерями для города, его архитектуры, памяти, а также бюджета. Вот эти рекомендации:

1) Важно сохранить планировочную структуру сквера в части расположения входов, скамеек, основных элементов озеленения;

2) Сохранить и отреставрировать мощение в сквере;

3) Сохранить и восстановить бутовую кладку в центральной части вокруг больших деревьев;

4) Сохранить все деревья в сквере;

5) Сохранить и оставить без изменений все чаши фонтанов;

6) Восстановить бетонные скамьи в прежнем количестве - использовать новые элементы схожие по характеристикам с прежними. Возможно, предусмотреть часть скамеек со спинкой;

7) Заменить урны на новые элементы, эстетически схожие со скамьями;

8) Восстановить озеленение газонной части сквера, сделав акцент на многолетних растениях.