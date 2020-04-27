«Решили поднять настроение пациенткам»: в самарском роддоме провели конкурс красоты среди акушерок в масках

Месяц пандемии и самоизоляции не лучшим образом сказывается на эмоциональном состоянии, пожалуй, каждого из нас. Но есть те, кто реагирует на ситуацию особенно эмоционально – будущие мамочки, которым пришла пора рожать, психологически всегда очень уязвимы и больше других переживают за здоровье свое и малыша. В самарском роддоме больницы им.Семашко решили поддержать своих пациенток в это непростое время и поднять им настроение, организовав в соцсети конкурс красоты среди сотрудниц роддома, за которых могли бы голосовать роженицы. Причем в силу веяний времени все сотрудницы роддома для конкурса фотографировались в масках, а голосовать пациенткам предложили за прекрасные женские глаза акушерок.

- Я работаю врачом акушером-гинекологом уже 35 лет и прекрасно знаю, как эмоционально уязвимы будущие мамочки и те, кто только что родил малыша, - улыбается один из организаторов конкурса, врач акушер-гинеколог роддома больницы им.Семашко Светлана Плошкина. – Им просто необходимы добрые и позитивные моменты, повод для улыбки. Во время самоизоляции мы стали особенно активно вести наши соцсети. Для мамочек это и источник дополнительной информации, и площадка для общения. А мы стараемся разнообразить контент и подавать его максимально тепло и неформально. Общаясь с пациентками нашего роддома, родилась идея провести шутливый конкурс красивых женских глаз наших сотрудниц. Наши мамочки с воодушевлением встретили эту идею, и мы решили – конкурсу быть.

Пациентки роддома с удовольствием голосовали за красивые глаза своих акушерок

Конкурс шел 10 дней, в нем приняли участие почти 50 сотрудниц роддома, за них активно голосовали как коллеги, и близкие, так и пациентки. В результате первое место заняла старший фельдшер-лаборант Елена Обидина. Второе место досталось акушерке Елене Зюзичевой, а третье место разделили между собой акушерка Ольга Володченко и молодой врач Оксана Колесник.

- В ближайшее время мы собираемся записать с победительницами конкурса символический ролик, во время которого они снимут маски, подпишут их и выбросят, - рассказывает Светлана Плошкина. – Наши врачи, как и все самарцы, с нетерпением ждут, когда закончится пандемия и мы сможем встречать наших пациенток без масок.

ОФИЦИАЛЬНО

Раиса Ильяшевская, заведующая роддомом больницы им.Семашко

- Наш роддом давно проводит традиционный день открытых дверей. Я уверена, это очень важно, чтобы врачи и будущие пациентки могли познакомиться. Но во время карантина проводить такие дни открытых дверей невозможно. Поэтому мы начали искать другие формы теплого, человеческого общения, чтобы пациентки увидели, что врачи – тоже люди, что у нас работают по-настоящему красивые женщины. И мне кажется, это удалось.