Военное прошлое Похвистнева: как станция превратилась в город

История Похвистнева - это наглядный пример созидания человеческого труда и воли. Точка на карте появилась благодаря железнодорожникам, построившим здесь в 1888 году станцию на пути магистрали Самара - Уфа. А городом поселок стал в 1947 - когда из похвистневских недр стали добывать нефть и газ. Этой вехе предшествовали годы, которые иначе как героическими не назовешь - в военное лихолетье похвистневцы проявили неуемную целеустремленность в достижении поставленных задач. Когда на передовой фронтов кипели кровопролитные бои, каждый понимал: битву не выиграть, если опустить руки здесь, в тылу. Бойцам нужны боеприпасы, продовольствие, экипировка, техника, топливо - значит, они все это получат. Цель - победа над врагом - оправдывала любые средства. И похвистневцы, не считаясь с личными потребностями, трудились так, словно лично от каждого из них зависит - выбьем фашиста с родной земли или нет.

Железнодорожный вокзал Похвистнево, 1944 год. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Станция Похвистнево - сегодня. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ

В далеком 1941 году станция Похвистнево была районным центром, население которого составляло всего 6600 человек. В июне их мирная, размеренная, словно расписание проносящихся мимо поездов, жизнь раскололась на «до» и «после». Счастье отложили на потом, но никто не знал, что это «потом» наступит лишь спустя четыре года - со слезами радости победы и горечи за тех, кого не вернуть. Страшная весть о вероломном нападении фашистов не парализовала людей, наоборот: в тот же день, 22 июня, перед райисполкомом партии состоялся митинг, собравший более двух тысяч мужчин и женщин. А 23 июня люди выстроились в военкоматы, развернутые в Похвистневской средней школе и Доме соцкультуры. Уже в первые дни войны враг понял, что молниеносного наступления не будет - советские люди сражались насмерть. 26 июня гитлеровцы убедились в этом под Минском, когда капитан Николай Гастелло развернул объятый пламенем бомбардировщик и направил его в колонну неприятельской техники. До последней секунды, до самого столкновения, врага поливал огнем штурман экипажа, 19-летний Анатолий Бурденюк - уроженец поселка Кармалка Похвистневского района. Вот таких героев вырастила похвистневская земля! С началом войны многие квалифицированные работники ушли на фронт. Рабочие места заняли женщины и подростки, прибыло подкрепление с юго-запада - эвакуированные рабочие с Львовской, Западной, Московско-Донбасской, Северо-Донской и Сталинской железных дорог. В паровозном депо было организовано шесть фронтовых бригад. Нагрузка на станцию выросла до невероятных размеров: на запад шли и шли эшелоны с техникой и бойцами, на восток - составы с оборудованием эвакуированных заводов из прифронтовых районов и с советскими гражданами, спасавшимися от оккупации. Но люди находили силы не только на выполнение прямых трудовых обязанностей, работая по 12 часов, часто без выходных. Похвистневцы вступили в народное ополчение и в конце июля приступили к военноконным занятиям - трижды в неделю без отрыва от производства, организовав кавалерийский эскадрон. Это было только начало.

Коллектив депо Похвистнево Куйбышевской железной дороги. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

В октябре 1941 года на станцию прибыл госпиталь №2977 из Яснополянской больницы имени Льва Толстого Тульской области. После усадьбы великого писателя разместиться с удобствами на новом месте было нелегко: госпиталь расположили на территории райбольницы и в здании школы №1. Лечить сотни раненых бойцов приходилось в труднейших условиях: школа была, естественно, совершенно для этого не приспособлена, не было даже водопровода - воду возили в бочках на повозках, а затем кипятили в огромных котлах на специально сложенных очагах. Параллельно классы переоборудовали под операционные и палаты, подсобные помещения, жилища врачей. Работа кипела днем и ночью, и уже в начале февраля на станцию Похвистнево начали прибывать военносанитарные поезда. Раненых сортировали в буфетном зале вокзала и железнодорожном клубе и отправляли на подводах в госпиталь. Осколочные, огнестрельные и колотые ранения, обморожения - часто красноармейцев доставляли из фронтовых медсамбатов с ранами в крайне запущенной форме. Не хватало инструментов и медикаментов, зато на каждого врача приходилось по 100 раненых (в свободное от дежурств время они еще и оказывали медицинскую помощь рабочим в райбольнице). Лечебной работой руководил ведущий хирург Анатолий Бржозовский - сын знаменитого медицинского светила. Не покладая рук трудились эвакуированные врачи Клавдия Сердюкова, Ольга Семичастнова, Антонина Брусова, Евгения Емельянова, а также их местные коллеги: Анастасия Пашкова и Ольга Ищук. Основной труд по выхаживанию раненых после операций ложился на плечи младшего и среднего медперсонала, активно помогали похвистневцы - и материально, и настроением, и собственной кровью. Школьники здесь были частыми гостями - писали для солдат письма домой, читали им газеты и книги, выступали с концертами. Осенью 1942 года, когда германские войска вплотную подошли к Волге в районе Сталинграда, часть госпиталей из Куйбышевской области отправили в глубь страны. Уехал на восток и госпиталь №2977 - вместе с пациентами, оборудованием и врачами. За девять месяцев в Похвистневе поставили на ноги около 1500 бойцов - лишь четверых из них не удалось спасти, остальные вернулись на фронт или были комиссованы.

Здание похвистневской школы №1, переоборудованной под госпиталь. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Медсестра эвакогоспиталя Антонина Комова, 1942 год. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Анатолий Бржозовский. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

ПРОИЗВОДСТВА - В ПОХВИСТНЕВО, ПОДАЛЬШЕ ОТ ВОЙНЫ

В первые два года войны в Куйбышевскую область эвакуировали 16 предприятий легкой промышленности, производивших обмундирование для фронтовиков. Одно из них оказалось в Похвистневе - осенью 1941 года сюда прибыла Киевская фабрика головных уборов №10, которая впоследствии была переименована в Похвистневскую. Кроме оборудования, с предприятием приехали 16 рабочих и служащих ИТР, а уже через год штат вырос до 188 - в коллектив влились беженцы, похвистневские жители. Из них 93% составляли женщины и подростки, которые при 11-часовом рабочем дне выпускали 2940 шапок-ушанок и пилоток в сутки. Важную часть головных уборов красноармейцев - красные звездочки - изготавливали в Куйбышеве.

Той же осенью на станцию Похвистнево прибыл с Украины и Павлоградский обозостроительный завод №15, выпускавший обозные повозки для фронта. Гужевой транспорт был крайне важен не только для обороны, но и для народного хозяйства, поэтому люди здесь трудились в три смены. Когда в 1945 году завод вместе с персоналом переехал в Саратовскую область, в Похвистневе создали свой обозостроительный цех. Со временем на его базе возник деревообрабатывающий, затем - мебельный комбинат, но обозные телеги продолжали выпускать аж до конца 90-х годов XX века, пока нужда в них не отпала совсем.

В боях под Ржевом стрелковая бригада потеряла половину личного состава. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

ИЗ ПОХВИСТНЕВА - НА ПЕРЕДОВУЮ

В конце 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление о срочном формировании новых соединений высокой боевой готовности. В Куйбышевской области были созданы в течение этого года три дивизии и пять стрелковых бригад. Из них две - на станции Похвистнево: 85-я морская и 136-я стрелковая. Командиром последней был назначен подполковник Иван Ерохин. Личный состав формировался из числа местных жителей, курсантов Могилевского, Ульяновского и Астраханского училищ, а также эвакуированных из Орловской и Московской областей. Бригада была в полном смысле слова интернациональной: русские, белорусы, украинцы, чуваши, татары, мордва - плечом к плечу на защиту Отечества встали представители более 30 национальностей, из них треть - коммунисты и комсомольцы. Будущие бойцы в ожидании отправки на фронт квартировали у местных жителей, которые не только предоставили им кров, но и помогали экипироваться: призывники - 4,5 тысячи бойцов и командиров - были плохо одеты и обуты, а морозы той зимой достигали 50 градусов. В марте бригада в течение трех часов погрузилась в пять эшелонов и отправилась на фронт. В составе войск 30 армии первое боевое крещение бойцы приняли под Ржевом. Эта история бригады трагична: только за один день боев была потеряна половина личного состава. Первое побоище ветераны вспоминали с содроганием: солдаты шли в наступление, а немцы, подпустив поближе, расстреливали их в упор, как и 18 немецких бомбардировщиков в небе. Из-за глубокого снега и лесистой местности артиллерия не смогла обеспечить огневую поддержку батальонов, которые шли и шли на верную смерть... Обескровленную бригаду отправили на доукомплектацию, после чего в составе 153 стрелковой дивизии она прошагала через страну и Европу: через Смоленщину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. Фронтовой путь закончился для стрелковой бригады №136 в Кенигсберге в 1945 году. А память о подвигах ее бойцов сохранилась благодаря архивам музея боевой славы похвистневской школы №2, созданного по инициативе ветеранов бригады в 1965 году.

На полях сражений пали смертью храбрых около 600 похвистневцев. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

В течение октября-декабря 1941 года в Похвистневе также шло формирование 85-й морской стрелковой бригады из числа прибывшего личного состава Черноморского флота и курсантов военно-морских учебных заведений. Бригада воевала с 1942 по 1944 год на Карельском фронте в составе 26 армии.

На полях сражений осталось около 600 коренных похвистневцев. Их память и сегодня свято чтят на родине.

Подвиг героев-земляков помнят и чтят. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

КАК? У НАС - НЕФТЬ И ГАЗ?

Нефтегазовое месторождение в Похвистневе, около села Калиновка, было обнаружено геологоразведочной партией треста «Бугурусланнефть» еще в марте 1940 года. А в 41-м ценность этого открытия, особенно для обороны страны, переоценить было невозможно. Для быстрейшего освоения и разработки нефтяных месторождений в Похвистнево в середине декабря 1942 года прибыли нефтяники из Баку, Грозного, Краснодара и Майкопа. Численность рабочих и служащих, занятых в нефтяной и газовой отрасли, выросла до 7000 человек - нефтепромысел развивался и требовал все больше человеческих ресурсов. В январе 1943 года по постановлению наркомата нефти из состава треста «Бугурусланнефть» было выведено на правах нефтепромысла Калиновское месторождение с 57 фонтанными скважинами. Добыча «черного золота» за год здесь составила 424 тысячи тонн - половину годового объема всей добытой в Куйбышевской области нефти. В марте произвели государственную регистрацию треста «Кинельнефть» для организации разведочного и эксплуатационного бурения нефти и газа. Шесть раз в течение 1943 года коллектив треста завоевывал переходящее Красное знамя ГКО. Нефтяники не только добывали сырье для бесценного в условиях войны топлива. В марте 1944 года коллектив нефтепромысла №2 треста «Кинельнефть» получил телеграмму от Сталина с благодарностью за 220 тысяч рублей, собранных на строительство танковой колонны.

Сегодня в Похвистневе ни один День города не обходится без почетных гостей. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО: ДОБЫТЬ И ДОСТАВИТЬ!

Вспомнили в верхах и о разведанных запасах газа. С потерей угля Кузбасса остро встал вопрос об энергоснабжении эвакуированных в Куйбышев авиационных заводов. Поэтому газовая отрасль развивалась предельно быстрыми темпами. В апреле 1942 года вышло постановление ГКО «О строительстве газопровода Бугуруслан - Куйбышев». На прокладку трубы были брошены все силы: колхозники, женщины, подростки. Параллельно, не теряя времени, начали строительство газокомпрессорной станции в Похвистневе, в районе Красных Песков. Уже в 1943 году первая в стране газокомпрессорная станция была построена. Сдан в эксплуатацию и первый магистральный газопровод протяженностью 165 км и мощностью 220 миллионов кубометров газа в год. Газопровод транспортировал природный газ, добываемый на местных месторождениях, - первым его получили заводы крупнейшего промышленного Кировского района Куйбышева. В связи с постановлением ГКО от 11 января 1944 года для работы на предприятиях Главгазпрома, в том числе треста «Спецгазстрой», мобилизовано из рабочего поселка Похвистнево 800 человек из числа неработающего населения. Параллельно с подключением Куйбышевской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ к этому газопроводу шло строительство еще одного его участка длиной 5,5 км, протянувшегося до Красноглинского района, где также находилось много оборонных предприятий. В общей сложности с сентября 1943 года по июль 1945-го энергетические предприятия Куйбышева по новому газопроводу получили из Похвистнева и Бугуруслана 260 миллионов кубометров природного газа, что оказалось равноценно 370 тысячам тонн каменного угля. Тогда же было подсчитано, что благодаря этой газовой магистрали железнодорожники высвободили от перевозки угля 20 тысяч вагонов, которые были необходимы стране для транспортировки фронтовых грузов. Разработка месторождений позволила в начале 1944 года приступить к строительству крупного сажевого завода из демонтированного и перевезенного оборудования бакинских заводов. Первыми специалистами были инженеры и рабочие из Баку. Площадку для строительства производства выбирали тщательно, с учетом розы ветров. Подходящим местом стал пустырь в 2,5 км от Похвистнева. Для чего нужна сажа? Оказывается, много для чего. В резиновой промышленности она незаменима для производства авто и авиапокрышек и камер, не говоря уже о резиновых галошах. Действуя как усилитель, сажа повышает срок службы автопокрышек в 5 - 6 раз. Коллективу Похвистневского сажевого завода на пути к будущим выполнениям производственных показателей пришлось преодолеть множество трудностей, решая нестандартные технологические задачи - попутный нефтяной газ, содержащий большое количество сероводорода, служил сырьем впервые. Строительство Похвистневского сажевого завода с проектной мощностью пять тонн сажи в сутки стартовало в июле 1944 года. Первая продукция была отгружена в 1947-м. В память о вкладе бакинцев в историю и развитие Похвистнева одна из улиц города носит название Бакинская. Современные жители Похвистнева помнят не только их, но каждого, кто ушел на фронт и не вернулся. Тех, кто вернулся и продолжил честно трудиться. И тех, кто не уходил на фронт, но каждую минуту на железнодорожной станции, в полях, за швейной машинкой или на строительстве трубопроводов самоотверженно приближал майский праздник для всех нас. Никто не забыт!

Филиал «Похвистневское управление подземного хранения газа» обеспечивает закачку природного газа, его хранение и отбор из пористых пластов бывших газовых месторождений.

Дворец культуры всегда ждет творческих горожан. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Сегодня Похвистнево - зеленый город с парками и скверами. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Для юного населения в городе повсеместно строят детские площадки. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

Октябрь, 1941 год: поддерживая почин комсомольцев Куйбышевской железной дороги, комсомольцы станции Похвистнево вышли на воскресник. Они работали на расчистке путей, строительстве железнодорожного треугольника, ремонтировали паровоз. Все заработанные деньги перечислены на строительство бронепоезда. В фонд обороны работники лесхоза и лесничеств перечислили 4120 рублей, а также продолжили сбор теплых вещей для бойцов Красной армии: свитеров, носков, нательного белья, ватных штанов, шинелей, варежек, фуфаек, овчины и шерсти.

Ноябрь, 1941 год: в Похвистневе введена продажа хлеба, сахара и кондитерских изделий по карточкам.

Декабрь, 1941 год: группа комсомольцев совершила пеший переход из Похвистнева в село Среднее Аверкино. Это мероприятие показало, что молодежь в любую минуту готова выйти в поход по требованию Родины.

Январь, 1942 год: на станцию Похвистнево прибыл поезд с уполномоченным представителем ГКО маршалом Климентом Ворошиловым для проверки боеготовности 136-й отдельной стрелкой бригады.

Продукция обозостроительного завода вышла из обихода лишь в конце XX века. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Январь, 1942 год: железнодорожники станции Похвистнево в ответ на обращение коллектива рабочих Сталинских мастерских Октябрьской ж. д. решили отработать в первый выходной день и заработанные средства перечислить на постройку поездовбань для фронта.

Март, 1942 год: железнодорожники Похвистнева в Международный женский день провели митинг, на котором постановили 5% зарплаты отчислить на постройку бомбардировщиков.

Май, 1942 год: по инициативе трудящихся района начался сбор средств на постройку для Красной армии танка «Похвистневский Осоавиахимовец».

Сотрудники буфета, 1944 год. Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Сентябрь, 1942 год: решением райисполкома введена обязательная светомаскировка в поселке, в районе и на транспорте.

Декабрь, 1942 год: введена в эксплуатацию скважина №456 Аманакского газонефтяного месторождения, из которой до конца года добыто 154 тысячи кубометров газа.

Январь, 1943 год: постановлением наркомата нефтяной промышленности СССР из состава треста «Бугурусланнефть» выведено на правах нефтепромысла Калиновское месторождение с 57 «фонтанными» скважинами. На его базе 20 января создан трест «Кинельнефть».

Май, 1943 год: коллектив Похвистневского лесхоза засеял 0,25 га проса, урожай с которых должен быть передан в особый фонд Главного командования Красной армии. Швейная фабрика №10 взяла на себя обязательства выполнить производственное задание на 160%, выработать сверх плана 10 тысяч единиц различных изделий и сдать их в фонд ГККА. Швейницы артели имени Чкалова перевыполнили апрельскую программу и внесли в фонд ГККА около 8000 рублей.

Апрель, 1944 год: коллектив 2-го нефтепромысла треста «Кинельнефть» с каждым днем увеличивал добычу нефти. Уже 16 апреля промысел выполнил четырехмесячное плановое задание на 101,8%. Образцы трудового героизма показали операторы Слесарчук, Соколова и другие.

Техники было так мало, что трубопровод прокладывали практически вручную.Фото: администрация г.о. Похвистнево.

Сентябрь, 1944 год: в подсобном хозяйстве ОРСа треста «Кинельнефть» собран богатый урожай овощебахчевых культур. На полях ОРСа выращено рекордное количество продукции: 470 пудов с одного гектара.

Январь, 1945 год: СМУ-1 отправило в подшефный эвакогоспиталь в Куйбышев 54 кг сдобы, а к 23 февраля - посылку с печеньем, вином. Коллектив кондукторского резерва станции Похвистнево отправил подшефному госпиталю к 27 годовщине Красной армии посылку со сдобным печеньем, 4 кг табака, 4 кг колбасы, двух жареных гусей и другие подарки.

Декабрь, 1945 год: на станции Похвистнево прошел воскресник по очистке железнодорожных путей от снежных заносов. На работу вышли жители поселка и школьники. На отопительные нужды предприятий, учреждений и населения поселка Похвистнево израсходовано 10,5 млн кубометров газа. Всего в поселке газифицировано 1100 точек.

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