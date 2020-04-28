"Газета живет!": редакторы самарских изданий стали героями сюжета для "Изоизоляции"
Больше месяца жители Самарской области работают удаленно, учатся дистанционно, живут в режиме самоизоляции. Но любимые газеты и журналы получают по привычному графику. И именно в "учебном карантине" многие поняли, что без свежего, еще пахнущего типографской краской, издания утро - не утро.
Лишенные возможности жить активной жизнью посещать массовые мероприятия, люди стали снова ценить вещи, которые, казалось, ушли в прошлое. Начал читать книги детям вслух, собираться всей семьей за настольными играми. И принялись подробно, от корки до корки изучать газеты, разгадывать кроссворды, выбирать из программы телепередач то, что не хотят пропустить.
Елена Дмитричкова, редактор «Социальной газеты» и Елена Пуртова, директор самарской "Комсомолки"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Об этом и не только на рабочей встрече в пресс-центре "Комсомолки" говорили издатели местных печатных изданий.
- Все мы продолжаем работать. Часть редакций трудится удаленно, часть коллективов в офисах. Мы видим, насколько востребован сейчас запрос на информацию, в том числе и в печатной версии. И здорово, что в сложных условиях пандемии самарские журналисты и издатели часто объединяют усилия, чтобы "держать" тиражи, оперативно публиковать важную информацию, доставлять газеты и журналы нашим читателям, - отметила директор Самарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Пуртова.
Самарский филиал "Комсомольской правды": редактор Айна Утибаева, руководитель пресс-центра Анжелика Потеряхина и директор Елена ПуртоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
"Комсомолка" предложила коллегам-печатникам "передать привет" издателям всех газет и журналов мира, включиться в популярный в соцсетях флешмоб #газетаживи , а заодно и попасть в хроники другого модного сегодня проекта "Изоизоляция".
Фотограф "КП"-Самара" Светлана Маковеева запечатлела участников акции с самарскими изданиями в руках.
А вот таким был первоначальный вариант. Не правда ли, получилось похоже?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
А общая фотография на память об этой встрече стала пародией на картину "Читатели в метро" Френсиса Луиса Мора , написанную им в Нью-Йорке в 1914 году. Получилось похоже, не правда ли?
Главред "Волжской Коммуны" Ирина ЛукьяноваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Редактор самарского филиала "Аргументы и факты" Павел СидоровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Редактор и директор "Российской газеты" Ирина Чечурина и Владимир БабенковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ольга Круповская, редактор газеты «Телесемь»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Елена Бубнова, директор "Самарской газеты"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Руководитель пресс-службы самарского филиала Союза журналистов России Елена АбкинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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