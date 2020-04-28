2020-04-28T11:02:06+03:00
Общество

"Газета живет!": редакторы самарских изданий стали героями сюжета для "Изоизоляции"

Фотомарафон в поддержку печатной прессы, которая сегодня для многих остается самым удобным способом получать информацию, устроила "КП-Самара"
Анна ИЛЮШИНА
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Слева -направо: редактор "АИФ" Павел Сидоров, главный редактор "Волжской Коммуны Ирина Лукьянова, директор КП-Самара Елена Пуртова, директор "Самарской газеты" Елена Бубнова, Ольга Круповская, редактор газеты «Телесемь», Светлана Ломакина, директор газеты «Телесемь», редактор "Социальной газеты" Елена Дмитричкова, директор "Российской газеты" Владимир Бабенков, руководитель пресс-службы СЖР Елена Абкина, редактор "РГ" Ирина Чечурина, редактор КП-Самара Айна УтибаеваСлева -направо: редактор "АИФ" Павел Сидоров, главный редактор "Волжской Коммуны Ирина Лукьянова, директор КП-Самара Елена Пуртова, директор "Самарской газеты" Елена Бубнова, Ольга Круповская, редактор газеты «Телесемь», Светлана Ломакина, директор газеты «Телесемь», редактор "Социальной газеты" Елена Дмитричкова, директор "Российской газеты" Владимир Бабенков, руководитель пресс-службы СЖР Елена Абкина, редактор "РГ" Ирина Чечурина, редактор КП-Самара Айна УтибаеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Больше месяца жители Самарской области работают удаленно, учатся дистанционно, живут в режиме самоизоляции. Но любимые газеты и журналы получают по привычному графику. И именно в "учебном карантине" многие поняли, что без свежего, еще пахнущего типографской краской, издания утро - не утро.

Лишенные возможности жить активной жизнью посещать массовые мероприятия, люди стали снова ценить вещи, которые, казалось, ушли в прошлое. Начал читать книги детям вслух, собираться всей семьей за настольными играми. И принялись подробно, от корки до корки изучать газеты, разгадывать кроссворды, выбирать из программы телепередач то, что не хотят пропустить.

Елена Дмитричкова, редактор «Социальной газеты» и Елена Пуртова, директор самарской "Комсомолки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Дмитричкова, редактор «Социальной газеты» и Елена Пуртова, директор самарской "Комсомолки"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом и не только на рабочей встрече в пресс-центре "Комсомолки" говорили издатели местных печатных изданий.

- Все мы продолжаем работать. Часть редакций трудится удаленно, часть коллективов в офисах. Мы видим, насколько востребован сейчас запрос на информацию, в том числе и в печатной версии. И здорово, что в сложных условиях пандемии самарские журналисты и издатели часто объединяют усилия, чтобы "держать" тиражи, оперативно публиковать важную информацию, доставлять газеты и журналы нашим читателям, - отметила директор Самарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Пуртова.

Самарский филиал "Комсомольской правды": редактор Айна Утибаева, руководитель пресс-центра Анжелика Потеряхина и директор Елена Пуртова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал "Комсомольской правды": редактор Айна Утибаева, руководитель пресс-центра Анжелика Потеряхина и директор Елена ПуртоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Комсомолка" предложила коллегам-печатникам "передать привет" издателям всех газет и журналов мира, включиться в популярный в соцсетях флешмоб #газетаживи , а заодно и попасть в хроники другого модного сегодня проекта "Изоизоляция".

Фотограф "КП"-Самара" Светлана Маковеева запечатлела участников акции с самарскими изданиями в руках.

А вот таким был первоначальный вариант. Не правда ли, получилось похоже? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот таким был первоначальный вариант. Не правда ли, получилось похоже?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А общая фотография на память об этой встрече стала пародией на картину "Читатели в метро" Френсиса Луиса Мора , написанную им в Нью-Йорке в 1914 году. Получилось похоже, не правда ли?

Главред "Волжской Коммуны" Ирина Лукьянова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главред "Волжской Коммуны" Ирина ЛукьяноваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редактор самарского филиала "Аргументы и факты" Павел Сидоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редактор самарского филиала "Аргументы и факты" Павел СидоровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редактор и директор "Российской газеты" Ирина Чечурина и Владимир Бабенков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редактор и директор "Российской газеты" Ирина Чечурина и Владимир БабенковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Круповская, редактор газеты «Телесемь» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Круповская, редактор газеты «Телесемь»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Бубнова, директор "Самарской газеты" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Бубнова, директор "Самарской газеты"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель пресс-службы самарского филиала Союза журналистов России Елена Абкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель пресс-службы самарского филиала Союза журналистов России Елена АбкинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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