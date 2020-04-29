2020-04-29T08:22:02+03:00
Общество

Продление режима самоизоляции в Тольятти до 12 мая: масочный режим и автобусы до девяти вечера

Режим самоизоляции в Тольятти продлевается до 12 мая, глава города уже рассказал, какие ограничения ждут горожан
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самоизоляция в Тольятти продолжаетсяСамоизоляция в Тольятти продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В автограде, как и по всей стране продлевается режим самоизоляции в Тольятти до 12 мая. 6,7 и 8 мая также будут нерабочими, поэтому майские праздники получатся длинными и довольно скучными, ведь никуда ездить, собираться большими компаниями нельзя. Какие же правила и ограничения будут действовать в режиме самоизоляции в Тольятти до 12 мая?

Самое главное: все ограничения остаются прежними. Выходить на улицу можно лишь для того, чтобы сходить в магазин, вынести мусор, выгулять собаку. Для предприятий эти дни также будут выходными, они смогут выводить дежурные группы или, в случае непрерывного производства, обеспечить работу по сменам.

Следить за тем, чтобы горожане не пошли в разнос и не нарушили режим самоизоляции будут патрули. Их на улицы выйдет больше, чем обычно.

Есть и особые меры. Так, уже с 29 апреля в Тольятти ограничат движение транспорта с 21.00 до 6.00 В общественном транспорте действует масочный режим, при этом на сайте администрации можно посмотреть, где купить средства индивидуальной защиты - они есть в продаже в магазинах и аптеках города.

Сейчас на карантине три учреждения: социальный приют для лиц без определенного места жительства, пансионат для ветеранов, психоневрологический диспансер.

Глава города также отметил, что в Тольятти сейчас работает много продуктовых ярмарок, их работу планируют ограничить. Но губернатор подчеркнул, что так делать нельзя: если ярмарок станет меньше, увеличится нагрузка на оставшиеся. Таким образом, властям предстоит убедить руководство торговых точек соблюдать требования санитарного врача. тогда они смогут продолжить работу.

Пока другие ограничительные меры не озвучены. Текст обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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