Поездка на дачу в Самаре в апреле 2020 в карантин: как ехать, что можно делать, за что оштрафуют

Впереди майские праздники и жители Самары несмотря на режим самоизоляции все же планируют осторожные поездки на дачу в Самаре в апреле 2020 года в карантин. Как же сделать это правильно и не нарваться на штраф, протокол или укоризненный взгляд инспектора?

Можно ли ехать на дачу в апреле 2020 года в период режима самоизоляции?

Поездка на дачу в Самаре в апреле 2020 года разрешена каждому. Однако, добираться до дачи придется на автомобиле или такси. Дачные автобусы пустят по маршрутам только после окончания режима самоизоляции.

- С собой нужно взять документы на земельный участок.

Если до дачи все-таки пришлось добираться на электричке, обязательно наденьте маску, перчатки. При покупке билета платите банковской картой и соблюдайте социальную дистанцию с людьми.

Что можно делать на даче в Самаре в режиме самоизоляции?

А вот об этом как раз и рассказал в преддверии длинных каникул Роспотребнадзор.

В первую очередь, медики рекомендуют не расширять круг общения и отправиться на дачу с теми, с кем живете в одной квартире или доме.

- не общайтесь с соседями по даче,

- не собирайте большие компании,

- не зовите в гости друзей.

- оставьте дома людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Во-вторых, на природе не стоит пренебрегать все теми же правилами, что и дома:

- чаще мойте руки не менее 20 секунд,

- берегитесь клещей (убивает не только коронавирус),

- мойте овощи и фрукты, перед едой обработайте руки антисептиком,

А еще Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от алкоголя, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.

Если вы почувствовали себя плохо, зовите врачей на дом, самоизолируйтесь в отдельной комнате, не чихайте на родных.

Чего нельзя делать самарцам на даче в эти выходные на самоизоляции

Собирать большие компании, звать в гости друзей

Обмениваться бациллами с соседями

Ехать на дачу, если вы плохо себя чувствуете, если у вас есть хронические заболевания - вы просто не успеете получить медицинскую помощь.