2020-04-29T15:39:47+03:00
Общество

Поездка на дачу в Самаре в апреле 2020 в карантин: как ехать, что можно делать, за что оштрафуют

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно организовать поездку на дачу в апреле 2020 в карантин
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На даче сейчас хорошо. Главное, добратьсяНа даче сейчас хорошо. Главное, добратьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Впереди майские праздники и жители Самары несмотря на режим самоизоляции все же планируют осторожные поездки на дачу в Самаре в апреле 2020 года в карантин. Как же сделать это правильно и не нарваться на штраф, протокол или укоризненный взгляд инспектора?

Можно ли ехать на дачу в апреле 2020 года в период режима самоизоляции?

Поездка на дачу в Самаре в апреле 2020 года разрешена каждому. Однако, добираться до дачи придется на автомобиле или такси. Дачные автобусы пустят по маршрутам только после окончания режима самоизоляции.

- С собой нужно взять документы на земельный участок.

Если до дачи все-таки пришлось добираться на электричке, обязательно наденьте маску, перчатки. При покупке билета платите банковской картой и соблюдайте социальную дистанцию с людьми.

Что можно делать на даче в Самаре в режиме самоизоляции?

А вот об этом как раз и рассказал в преддверии длинных каникул Роспотребнадзор.

В первую очередь, медики рекомендуют не расширять круг общения и отправиться на дачу с теми, с кем живете в одной квартире или доме.

- не общайтесь с соседями по даче,

- не собирайте большие компании,

- не зовите в гости друзей.

- оставьте дома людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Во-вторых, на природе не стоит пренебрегать все теми же правилами, что и дома:

- чаще мойте руки не менее 20 секунд,

- берегитесь клещей (убивает не только коронавирус),

- мойте овощи и фрукты, перед едой обработайте руки антисептиком,

А еще Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от алкоголя, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.

Если вы почувствовали себя плохо, зовите врачей на дом, самоизолируйтесь в отдельной комнате, не чихайте на родных.

Чего нельзя делать самарцам на даче в эти выходные на самоизоляции

Собирать большие компании, звать в гости друзей

Обмениваться бациллами с соседями

Ехать на дачу, если вы плохо себя чувствуете, если у вас есть хронические заболевания - вы просто не успеете получить медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Фонтан не тронем, а вместо лавочек поставим диваны»: в мэрии рассказали, что будет со сквером около гостиницы «Три вяза»
Благоустройство сквера с фонтаном, во время которого рабочие сломали исторические бетонные лавочки, вызвало беспокойство горожан. Власти объяснили, чего хотят
Новости 24
Появились фото с места расстрела мужчины у магазина в Тольятти
В Самарской области друг сотрудника военкомата за 360 тысяч рублей пытался отмазать двух парней от армии
«Крылья Советов» выступили за расширение РПЛ до 18 команд
Масочный режим в Самаре с 1 мая из-за коронавируса: зачем ввели, кого накажут
В Тольятти пьяный водитель протаранил рекламный щит
Вдали от болеющих родителей: «Комсомолка» подарила книги детям, находящимся в санатории
АВТОВАЗ запустил онлайн-продажи специальной серии LADA XRAY Cross Instinct
ЦСК ВВС неожиданно объявил об отставке Александра Соколова и назначении нового главного тренера
В новом коллективном договоре «АКОМ» усилена система льгот и гарантий
Ветераны войны Самарской области получат от теплоэнергетиков скидку
Индекс самоизоляции в Самаре упал ниже двойки
В Самарской области пьяный водитель опрокинулся на крышу из-за аварийной ситуации
В Самарской области мужчина напал на пенсионерку и ограбил ее
Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 40 тысяч
В Самарской области нашли 55 пациентов с коронавирусом и это рекорд
«Великие люди, низкий поклон им за работу»: самарцы присоединились к поздравлениям губернатора в адрес сотрудников скорой помощи
Без прав, но за рулем: в Самарской области водитель «шестерки» устроил ДТП с пострадавшим
Уже 35 инфицированных: в Сызранском пансионате для инвалидов выявили вспышку заболевания коронавирусом
Стало известно, как и где заболели 55 новых инфицированных коронавирусом в Самаркой области
В Самарской области уничтожили более 14 килограммов наркотиков