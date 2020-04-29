Поездка на дачу в Самаре в апреле 2020 в карантин: как ехать, что можно делать, за что оштрафуют
Впереди майские праздники и жители Самары несмотря на режим самоизоляции все же планируют осторожные поездки на дачу в Самаре в апреле 2020 года в карантин. Как же сделать это правильно и не нарваться на штраф, протокол или укоризненный взгляд инспектора?
Можно ли ехать на дачу в апреле 2020 года в период режима самоизоляции?
Поездка на дачу в Самаре в апреле 2020 года разрешена каждому. Однако, добираться до дачи придется на автомобиле или такси. Дачные автобусы пустят по маршрутам только после окончания режима самоизоляции.
- С собой нужно взять документы на земельный участок.
Если до дачи все-таки пришлось добираться на электричке, обязательно наденьте маску, перчатки. При покупке билета платите банковской картой и соблюдайте социальную дистанцию с людьми.
Что можно делать на даче в Самаре в режиме самоизоляции?
А вот об этом как раз и рассказал в преддверии длинных каникул Роспотребнадзор.
В первую очередь, медики рекомендуют не расширять круг общения и отправиться на дачу с теми, с кем живете в одной квартире или доме.
- не общайтесь с соседями по даче,
- не собирайте большие компании,
- не зовите в гости друзей.
- оставьте дома людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Во-вторых, на природе не стоит пренебрегать все теми же правилами, что и дома:
- чаще мойте руки не менее 20 секунд,
- берегитесь клещей (убивает не только коронавирус),
- мойте овощи и фрукты, перед едой обработайте руки антисептиком,
А еще Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от алкоголя, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.
Если вы почувствовали себя плохо, зовите врачей на дом, самоизолируйтесь в отдельной комнате, не чихайте на родных.
Чего нельзя делать самарцам на даче в эти выходные на самоизоляции
Собирать большие компании, звать в гости друзей
Обмениваться бациллами с соседями
Ехать на дачу, если вы плохо себя чувствуете, если у вас есть хронические заболевания - вы просто не успеете получить медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU