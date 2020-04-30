"Пациенту хорошо, а легкие уже повреждены": главврач из Тольятти рассказал о коварстве коронавируса

Впереди майские праздники и отличная погода, которая буквально манит каждого выйти на улицу - несмотря на режим строгой самоизоляции и убеждения властей. Ко всем коронаскептикам обратился главврач больницы №5 в Тольятти Николай Ренц, который просто рассказал, что каждый день видят врачи в больнице. И это звучит как повод для серьезных раздумий.

"Повезло, что инфекция задержалась"

Жизнь в больнице стала совершенно другой с момента появления у нас первого пациента с COVID. Это произошло буквально в мой день рождения, с 12 на 13 марта. Я признаюсь честно, в начале не было ощущения, что ситуация будет развиваться так драматично и стремительно.

Хорошо сработало министерство здравоохранения, здесь сделали ставку на те больницы, в которых уже были опытные врачи и достаточно оборудования. В Тольятти это упало на наши плечи. И нам пришлось разводить потоки.

Нам повезло, что ситуация развивалась не столь стремительно: еще в чистой зоне мы прокладывали кислородные линии, успели сделать разводку новых точек, протянули систему энергоснабжения.

Сначала стояла задача к 14 марат быть готовыми полностью, люди работали по 25 часов в сутки. При этом мы принимали пациентов.

Я знаю, что сейчас многие думают, что это заговор, что идет некая ажитация. Это не так, поверьте.

"Наш иммунитет к этому вирусу не готов"

Мы тоже сначала не понимали, что происходит, почему так много тяжелых. Но потом появились ответы. Наша имунная система, пусть даже и очень хорошая, не готова ответить на этот вирус - у нас нет запаса антител. Более того, здесь хватает гораздо меньше дозы инфицирующей, чем в случае со свиным гриппом, например.

И даже если у вас сильный иммунитет, нет никакой гарантии. Имеет значение способность ваших органов сопротивляться повреждениям. Например, у вас высокое давление, ваши сосуды реагируют на это, где-то происходит спазм, где-то расслабление. А вирус повреждает все системы: стенки сосудов, вмешивается в систему свертывания крови, ломает время жизни гемоглобина, который переносит кислород.

Если в организме уже есть болезнь, если орган страдает, приходит вирус и вызывает серьезные осложнения, вероятность смерти и плохого течения болезни в этом случае очень высока.

У пациента все хорошо, а легких уже почти нет

Коварность этого вируса в том, что даже у людей, которые переболели им в легкой форме, мы на КТ видим серьезные повреждения легких. Это последствия перенесенного воспаления - а человек даже не болел тяжело.

Бывают ситуации, когда у пациента достаточный уровень кислорода в крови, сниженный, но не критический. А на КТ легких почти нет уже.

Врачи говорят: "ты можешь разговривать с больным, а у него уже нет легких, через час он будет в реанимации".

Это особенность коронавируса: малая инфицирующая доза и тяжелые последствия, сильный удар по организму.

Зачем я все это говорю? Да, многие переносят болезнь бессимптомно. Сейчас проводят исследования и выявляют у многих наличие антител. Но если бы мы сделали компьютерную томографи, я не сомневаюсь, у многих нашли бы серьезные изменения в легких. Это все еще проявит себя, последствия аукнутся многим людям.

Есть примеры, как у пациента была только потеря обоняния. Мы делаем КТ - а там 30% поражения легких. Так что это очень коварное заболевание, которое заставляет постоянно быть в тревоге за пациента. Мы просто не можем до конца понимать, как будет развиваться все.

И такое коварное течение болезни позволяет предположить, что потом, когда закончатся все эпидемии, большая часть населения столкнется с проблемами с легкими и почками.

"Есть пневмонии, которые точно похожи на COVID, а тесты ничего не показывают"

Это очень коварный вирус и изучать его предстоит еще долго. У нас есть много пациентов, у которых в тестах мы не находим коронавируса, но видим типичную для него клиническую картину.

Мы знаем, что первые дни вирус активно размножается в носоглотке, а потом его можно там не обнаружить. У одного пациента мы трижды брали анализ - он был отрицательный. Потом получили мокроту и там нашли его.

Были и случаи, когда точно ничего нет в посевах, а вся клиническая картина типичная.

Сегодня российские стандарты позволяют видеть высокий риск пневмонии, вызванной коронавирусом, на КИ. И мы таких пациентов тоже разводим, даже если анализы отрицательные.

У нас 500 коек - и почти все 500 заполнены, и больных будет только больше, нет тенденции к снижению.

И если вы прямо сейчас собираетесь на шашлыки, планируете выходные - подумайте.

Я тоже сегодня вышел на улицу, посмотрел вокруг, на хорошую погоду и подумал: "Боже, как хорошо". А на душе тяжело, потому что я понимаю, что враг вокруг, прямо здесь, мы его не видим - но он стережет каждого. Вы знаете, как от него защититься. Сделайте это.