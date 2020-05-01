Навели порядок: сотрудники «КуйбышевАзота» вышли на субботник

Изоляция закончится, порядок - останется

Самоизоляция вносит коррективы в привычный уклад жизни. Традиционные весенние уборки под запретом –но ведь порядок после зимы навести необходимо. На помощь коммунальным службам Тольятти приходят социально-ответственные предприятия, руководство и сотрудники которых неравнодушны к тому, что происходит в родном городе и как он выглядит. В то время пока жители Автограда вынуждены «отдыхать» и работать в режиме самоизоляции, ПАО «КуйбышевАзот» оказывает посильную помощь городской администрации навести порядок, в том числе на своих подшефных территориях.

- Изоляция рано или поздно закончится, а городские пространства всегда должны радовать чистотой и порядком, - уверен председатель совета молодых специалистов ПАО «КуйбышевАзот» Максим Гаврилков. – Тем более, «КуйбышевАзот» относится к предприятиям с непрерывным циклом работы, и наши сотрудники продолжают работать даже в этот непростой период. А молодые специалисты при этом еще находят время, чтобы выйти на субботник. Экологические акции для нас уже стали традицией.

В прошлом году молодежь предприятия приняла участие в акции «Чистый лес». По просьбе тольяттинского лесничества была убрана лесная территория за спортивным комплексом «Кристалл». Тогда было вывезено более 30 мешков мусора.

Добровольцы убрали участок в три тысячи квадратных метров. Фото: ПАО «Куйбышевазот»

Свалкам дают бой

Для химиков стало хорошей традицией ежегодно убирать несанкционированные свалки на территории родного города. В прошлом году, например, избавились от большой свалки на улице Индустриальной. И в этом году, как только настали теплые дни, юноши и девушки вновь пришли на помощь городу и навели порядок на прибрежной полосе в поселке Портовый.

- Портпоселок – старейший микрорайон Тольятти, располагающийся в центральной части города на Волжском берегу, - рассказывает Максим Гаврилков. – Это красивое место нашего города, пользующееся популярностью у детей и взрослых. И, возможно, именно из-за этой популярности тут всегда скапливается много мусора. Наше предприятие традиционно наводим тут порядок, с 2016 года, но на этот раз сделали это с учетом эпидемиологической обстановки.

Обычно на субботники приглашаются все желающие –откликаются многие. Но сейчас массовые мероприятия под запретом. Поэтому накануне «генеральной уборки» на «КуйбышевАзоте» сначала оценили объем работ и прикинули какие придется задействовать ресурсы. Людские и технические.

А уже утром следующего дня отряд добровольцев, экипированный не только граблями и мешками для мусора, но и очками, масками и перчатками, взялись за дело.

Добровольцы убрали участок в три тысячи квадратных метров. Итог благоустройства - 30 кубометров вывезенного мусора и идеальный порядок на берегу. В ближайшее время к делу подключится тяжелая техника, с помощью которой будет сделана планировка грунта.