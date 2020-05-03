2020-05-03T09:40:32+03:00
Общество

QR-код для подвига: под Самарой на могилы ветеранов ВОВ установили звезды памяти и цифровые таблички

Юнармейцы Безенчукского района не только устанавливают на могилы ветеранов Великой Отечественной войны звезды памяти, но и снабжают их информацией в цифровом виде
Ольга НОВИКОВА
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Юнармейцы почтили память ветеранов. Фото: пресс-служба ЦВОЮнармейцы почтили память ветеранов. Фото: пресс-служба ЦВО
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Помог случай

На старом сельском кладбище в Безенчуке Самарской области молодые юнармейцы обновляют могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Яркая красная звезда появляется на месте захоронения Федора Васильевича Сытника - он прошел всю войну, в качестве шофера-механика управлял самым разным транспортом – от мотоцикла до танка, возил грузовики с боеприпасами и именитых генералов, в том числе Ивана Черняховского и Константина Рокосовского, участвовал в обороне Москвы. Вторую звезду устанавливают на могиле заслуженного участника многих сражений Василия Петровича Тихолаза. Режим самоизоляции вносит свои коррективы – вместо торжественного построения с георгиевскими ленточками и барабанщиками почести обновленным могилкам воздают лишь двое юнармейцев в масках в сопровождении родственников погибшего ветерана. Рядом с металлической красной звездой они устанавливают на могилу табличку с QR-кодом. Стоит навести на него сканер телефона, как на экране появляется вся информация о ветеране. Обе акции – «Звезды памяти» и установка QR-кодов – стали инициативой самих ребят, и впоследствии получили поддержку районных и областных властей и командования ЦВО. Идея пришла в голову благодаря счастливому случаю.

Теперь о боевом подвиге ветеранов смогут узнать все. Фото: пресс-служба ЦВО

Теперь о боевом подвиге ветеранов смогут узнать все. Фото: пресс-служба ЦВО

- В Безенчуке в годы войны базировалось летное училище им. С. Леваневского, курсанты учились летать и, бывало, падали и разбивались. За их могилами ухаживают наши юнармейцы, - рассказал журналисту «КП-Самара» начальник штаба Юнармии Безенчукского района Сергей Дружинин. – Как-то раз они убирались на одном из таких захоронений и обратили внимание на пожилую женщину, которая привязала георгиевскую ленточку к оградке соседней могилы с простым деревянным крестом. Ребята у нас грамотные, они аккуратно напомнили женщине, что георгиевскую ленточку нужно носить у сердца. А она им ответила, что для нее это единственная возможность почтить память фронтовика-отца.

Тысяча могил

Юнармейцы не смогли остаться безучастными к этой истории, и вернувшись в штаб, стали наперебой обсуждать, как выделить могилы земляков-фронтовиков – ведь зачастую о том, что здесь лежит ветеран, проливавший кровь за свою страну, знают лишь немногочисленные родственники. Вместе со старшими товарищами ребята стали разрабатывать различные варианты, но в итоге остановились на установке памятной звезды на каждой из могилок.

- Руководство Безенчукского района пошло нам навстречу, провели ревизию всех кладбищ района. В результате обнаружилось более тысячи могил фронтовиков только на территории Безенчука! – рассказывает руководитель центра социальных проектов и молодежных инициатив района Алла Жуплатова. – На нашу просьбу о помощи откликнулись спонсоры, район выиграл областной грант и мы начали изготавливать звезды.

Инициатива юнармейцев получила поддержку. Фото : пресс-служба ЦВО

Инициатива юнармейцев получила поддержку. Фото : пресс-служба ЦВО

Оцифрованный подвиг

Но почти сразу ребята задумались о следующем шаге: даже если обозначить, что в земле лежит ветеран, большинству его имя ничего не скажет. Нужно, чтобы герой предстал как живой – со своим характером и непростой фронтовой судьбой. И здесь на помощь пришли современные технологии.

- Информацию, которую нам передают родственники ветерана, ребята заносят на электронную площадку нашего сайта звездыпамяти.рф, потом вносят ссылку в генератор QR-кодов, распечатывают и ламинируют табличку с кодом и устанавливают на могилку, - рассказывает Алла Жуплатова. – У нас уже есть полная информация по 97 ветеранам, про 12 из них мы сняли видеоролики. Для меня многие истории стали откровением. Выяснилось, что среди наших земляков один дошел до Берлина и участвовал во взятии рейхстага, другая три месяца командовала дивизией, третий охранял Сталина, четвертому оторвало ногу, когда он спасал перешедшего на нашу сторону немецкого разведчика. И с этими людьми мы много лет ходили по одним улицам и не подозревали об этом!

Достаточно навести сканер на QR-код, и вы узнаете всю информацию об участнике войны. Фото: пресс-служба ЦВО.

Достаточно навести сканер на QR-код, и вы узнаете всю информацию об участнике войны. Фото: пресс-служба ЦВО.

Безенчукские юнармейцы надеются, что их эстафету по установке звезд памяти и QR-кодов подхватят по всей стране.

- Мы хотим, чтобы память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны жила, чтобы о них помнили не только родственники, - говорит командир одного из безенчукских юнармейских отрядов Зарина Зардиева. – Это очень важно для всех нас. Например, в моей семье ветеранов нет, но у моих друзей – есть, и я всегда с особым трепетом слушаю, когда они рассказывают истории подвигов своих прадедов. Такое забывать нельзя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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