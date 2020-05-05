Телефону тоже нужен детокс: куда деть террабайты цифрового мусора?

За месяц самоизоляции даже самые неряшливые россияне сделали свои дома образцом чистоты, или хотя бы приблизили их к этому состоянию. Времени перебрать шкафы, балконы, вычистить пыль и грязь из самых дальних уголков квартир и избавиться от мусора и ненужных вещей предостаточно.

Только вот со смартфонами и компьютерами все вышло ровно наоборот. Жизнь в режиме онлайн: работа, обучение, встречи с друзьями и досуг по интернету - засорила гаджеты террабайтами цифрового мусора. И что мы видим? Онлайн-конференция зависает на самом важном моменте, приложения не грузятся, фотографии не скачиваются, фильмы не тянут...

- Не тормози, пожалуйста! - как к родному начинаем мы обращаться к своему смартфону или ноутбуку. Хотя тормозим по большей части мы сами. Даже если не лезть в дебри цифровогодетокса, достаточно 15 минут в день обычной электронной уборки и гаджеты без лишнего груза снова будут порхать.

- Если раньше мы оставляли после себя гигабайты и терабайты данных, то сейчас каждый человек вырабатывает петабайты цифрового мусора, - говорит медиаисследователь и секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. - Чтобы они не мешали работе смартфонов и ноутбуков просто необходимо проводить генеральные уборки их электронного пространства.

Начал тормозить? Сейчас мы тебе детокс устроимФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оценим уровень бедствия

Сначала нужно оценить масштабы цифровой свалки на вашем устройстве. На смартфонах проверить уровень загруженности внутренней памяти можно через "Настройки", на ноутбуке или стационарных устройствах через "Мой компьютер". Если занято больше 90% памяти, то откладывать уборку точно не стоит. Глазом моргнуть не успеете, как и этих 10% не станет. IT-эксперты для нормальной работы устройства рекомендуют оставлять на нем не менее 20% свободного места.

Фото, вон из "памяти"

Львиную долю места в смартфонах сейчас занимают видео и фотографии: селфи, милые котики, чудные детки, работа, йога, спорт на самоизоляции. Людям на радость, себе на память. Только память эта в телефоне не резиновая. Поэтому первым делом без сомнений и жалости собираем все фото и... нет, не удаляем (только неудачные). Просто переносим в другое место.

- Есть два варианта. Первый, просто перенести все фото и видео в облачный сервис. Место там можно докупить. Плюс такого хранилища в том, что если вдруг с телефоном что-то случится, сломается он или его украдут. Доступ к фото и всем файлам на облаке у владельца останется, - отмечает Юлия Загитова. - Второй путь для тех, кто очень беспокоится о безопасности и не хочет, чтобы его личные данные в большом количестве хранились в "облаке". В этом случае можно просто перенести их на внешний диск.

Переносить фото лучше почаще: установите себе график такой очистки. Иначе в один прекрасный момент телефон заявит, что память закончилась. А вы только что хотели сделать селфи с суперзвездой!

Мало выкинуть все в виртуальную корзинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Мертвые" приложения

- А что это за ярлычки такие? Так, монтаж видео, маски для фото, сканнер штрих-кодов, фитнес-тренер, счетчик шагов, скидки, игры...

Все эти приложения полгода или год назад казались необходимыми, а сейчас просто "пылятся" в телефоне.

- Мы иногда принимаем какие-то стихийные решения, скачиваем приложения, которые увидели у любимого блогера. Скачиваем, наиграемся и забываем. А это приложение занимает место, еще может и забирать деньги, - рассказывает на собственном примере Юлия Загитова. - Оплатив однажды приложение, я даже не подумала, что плата будет не единовременной за покупку, а постоянной - за пользование. Так незапланировано несколько тысяч улетали с карты.

Конечно, вся беда в том, что мы слишком быстро "читаем" пользовательские соглашения, где прописаны все условия, но иногда достаточно просто вовремя понять, что приложение не нужно и отправить его в корзину.

То же самое касается и компьютера. Проведите инвентаризацию, определите программы, которыми не пользуетесь, и удалите через "Свойства" и "Очистку диска". И проанализируйте траты за прошлый месяц, найдите все подписки, докопайтесь до их корней и отрубите те, что вам точно не нужны.

И где же у нас тут лишние иконки?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кыш из кэша

Как мы раз в неделю или месяц заглядываем за диван, чтобы убрать слой пыли и залетевшего туда мусора, также просто необходимо заглядывать и в кэш своих электронных устройств. Бесчисленные действия, совершенные в интернете, прогруженные картинки, логины и пароли - все это замедляет работу гаджета. Есть и другие причины, почему кэш нужно периодически чистить. Это поможет сохранить конфиденциальность, если, к примеру, вашим смартфоном кто-то воспользуется, а также поможет получать актуальные данные с сайтов, так как кэшированные файлы могут выдавать старые прогруженные страницы.

На помощь тут идут программы-помощники - клинеры. Их множество, для компьютеров и смартфонов, платных и бесплатных.

- Сервисы, которые предоставляют они, удаляют только кэш и то только там, где вы разрешаете это сделать. Но ,вообще, такую уборку лучше делать вручную, потому что ни одна программа не может принять за вас решение, что вам нужно, а что нет, - говорит Загитова.

Почистить кэш на компьютере можно, одним махом через "Историю", а в смартфонах и планшетах пройтись по каждому приложению индивидуально. Все просто. В "Настройках" у каждого приложения есть функция "очистить кэш". Выбираем и наводим чистоту.

- Особенно много места с точки зрения кэша занимают мессенджеры. Ко всему прочему они выгружают в смартфон огромное количество картинок видео, аудиосообщений. Здесь поднимается и вопрос цифровой этики, - считает Юлия Загитова. - Может я не люблю все эти открытки и "гифки". Зачем вы мне присылаете их, вместо того, чтобы просто поздравить текстом? У меня совет один - на будущее родственников и друзей можно попросить так не делать.

А еще стоит отключить функцию сохранения медиафайлов в галерею телефона. Она есть в каждом мессенждере. Это же касается и социальных сетей: ВК и Instagram.

А это кто?

И наконец, самый трудоемкий пункт генеральной цифровой уборки - оптимизация списка контактов. Сотни из них перекочевали в ваш смартфон с его предшественника, еще столько же новых добавились. Какие-то сохраняли сразу, какие-то нет, какие-то умный телефон объединил из-за одного наименования. В итоге, путаница невозможная.

Включаем реалаксирующую музыку и начинаем планомерно в этом разбираться. Разделяем разные контакты и понятно переименовываем, удаляем устаревшие номера, или контакты людей, которых даже при усилии не можем вспомнить.

Можно пройти с такой инвентаризацией и по SMS-сообщениям. Все послания от операторов о том, что абонент вернулся в зону доступа, подтверждения операций, одноразовые коды - все в топку. Если в сообщении есть важный контакт, переписываем и дальше идем по тому же сценарию.

По словам Юлии Загитовой, ежедневно на очистку гаджетов достаточно уделять 15 минут, час для более глубокой уборки раз в две недели. Если же все очень запущено или в вас проснулся перфекционист, занялся всем архивом и начал систематизировать папки, можно потратить на это и весь день. Польза от этого будет на долгие месяцы, и самоизоляция пройдет с пользой.

Справка "КП"

Совет IT-специалиста

К программам-клинерам стоит относится очень осторожно. Некоторые из них могут быть не проверенными. Как минимум они могут быть бесполезными, максимум - содержать в себе вредоносный код, который в лучше случае допустит в интернет-сессии большое количество рекламы, а в худшем - может увести данные банковских карт, истории браузеров, логины и пароли. Это не значит, что нужно бояться таких сервисов как огня, просто перед скачиванием узнать о них как можно больше информации, посмотреть обзоры, почитать отзывы и оценить количество загрузок.

Такие "утилиты" не дают выбора, что удалять, а что нет. К примеру они могут убрать загруженные ранее в навигатор карты и устройству придется их заново скачивать, это касается и кэша часто используемых приложений. Поэтому цифровую уборку лучше проводить своими руками.

Еще больше полезных советов от специалистов ищите в разделе "Технологии" Путеводителя КП.