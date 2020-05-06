В студгородке самарского политеха коронавирусом заболели три студента и вахтер

С началом особого режима из-за коронавируса большинство студентов и аспирантов самарских вузов разъехались по домам. Общежития опустели, но не полностью, и инфекция запустила свои «щупальца» и туда.

Первый больной приехал из Москвы

В конце апреля в студенческом городке Самарского технического университета выявили несколько случаев заражения коронавирусом. Сначала опасную инфекцию обнаружили у студента одного из общежитий на улице Лукачева. Сам молодой человек из Таджикистана.

По словам его знакомых, парень недавно вернулся из Москвы.

- Его даже в комнату в общежитии не пускали. На вахте измерили температуру. Он какое-то время в изоляторе был. А потом ему в один день стало плохо и его увезли в больницу, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» знакомые заболевшего.

По словам очевидцев, это произошло 22 или 23 апреля. Через несколько дней у 24-летнего студента другого общежития поднялась температура.

- Меня сначала отвезли в больницу Середавина и там сделали КТ, - рассказал Сангали Т. (имя изменено). - На КТ ничего не нашли. Потом я вернулся в общежитие и меня поселили в изолятор.

Там парень пробыл несколько дней.

-Температура у меня поднималась, но не выше 37,5. Я так почти каждый год болею. Были обычные признаки ОРВИ: эта температура и болело горло.

Однако в общежитии решили перестраховаться и студента 27 апреля отправили в больницу, где ему уже сделали тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.

На этом коронавирус в общежитии Политеха не остановился. Следующим на очереди оказался сосед второго заболевшего парня - гражданина Таджикистана. Ребята проживают в одном боксе, состоящем из двух комнат и одного санузла. Могло ли это общее помещение стать связующим звеном при заражении сейчас сказать сложно, но студенты утверждают, что последнее время находились в своих комнатах и не контактировали.

Все заразившиеся студенты сейчас находятся в самарской 6-ой инфекционной больнице.

Провожала обоих в больницу

Так или иначе со всеми жильцами студенческого общежития обязаны контактировать его сотрудники: заведующие, вахтеры, охранники и дежурные.

67-летней вахтерше Валентине (имя изменено) как в русской рулетке достались два дежурства, в которые госпитализировали двух студентов-соседей.

- Сначала одного провожала, потом другого. Хоть и в маске, хоть и в перчатках, и постоянно все дезинфицируем, защититься не удалось, - рассказала Валентина корреспонденту «КП».

Коронавирус у женщины обнаружили как у контактного лица одного из госпитализированных студентов.

- Только вышла с больничного, отработала две смены и вот 2 мая отправилась снова на больничный. В этот день взяли мазок, а 5 мая позвонили и сказали, что результат положительный, - рассказала Валентина. - При этом я себя чувствую хорошо. Температуры нет, кашель только, но он у меня уже несколько лет. Поэтому госпитализировать не стали и сказали, что будут наблюдать меня по телефону. Надеюсь, что так бессимптомно все и пройдет. Хорошо, что обнаружили, а то так на работу бы и ходила.

То, что она находится в группе риска, 67-летнюю Валентину, которой в том году еще и поставили диабет, беспокоило не сильно. Хотя в СамГТУ отмечают, что сотрудники вуза, достигшие возраста 65 лет, находящиеся в так называемой группе риска, имели право оформить больничный и не подвергать себя опасности.

Женщина все таки брала первый больничный на две недели, но продлевать его еще на 11-ть дней не стала и возможно как раз зря, и эти дни были бы спасительными. Теперь она беспокоится не только за себя, но за семью, друзей и коллег.

Проживает Валентина вдвоем с дочерью. Ей тоже сделали тест 5 мая, после того как подтвердился диагноз у ее матери.

- 2 же мая, когда брали тест у мамы, мне сказали, что у меня мазок брать не будут. Якобы у контактов контактных не берут, мол такое распоряжение. Но ведь я член семьи, который живет в одной квартире с потенциальным больным. Значит вероятность высокая. Почему сразу тест не взяли, - удивляется дочь заболевшей.

Тем временем в общежитиях проверяют на коронавирус всех кто, контактировал с заболевшими студентами и вахтерш. Их уже посадили на карантин: кого-то отправили домой, кого-то оставили в общежитии с более строгими ограничениями. Хотя, как отмечают в СамГТУ ужесточать правила проживания уже некуда - ребятам разрешается покидать общежитии раз в день по необходимости с указанием причины - в магазин, за продуктами, аптеку или вынести мусор. Закрыть общежития и отправить всех студентов по домам — увы, невозможно.

- По распоряжению Минобрнауки России, вузы не имеют права выселять студентов из общежитий. Решение о закрытии общежитий принимает Роспотребнадзор. Комиссия этого ведомства работала в студенческом городке Политеха в конце апреля, - прокомментировали в пресс-службе вуза. - Все необходимые меры мы принимаем. Ежедневно проводится тщательная обработка помещений общежитий. Вахтеры, охранники, коменданты, уборщики и технический персонал снабжены средствами индивидуальной защиты: масками, антисептиками и электронными градусниками.

Остается надеяться, что это поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Ведь многим студентам, если у нет возможность снять квартиры, просто некуда деваться.

Есть и хорошие новости...

Первый студент, которого госпитализировали из общежитий СамГТУ выздоровел. По слова друзей молодого человека, его последний тест на коронавирус оказался отрицательным, и уже 6 мая парня выписывают из больницы.

Справка «КП»:

До особого режима в семи общежитиях СамГТУ проживали более 1 600 студентов. Порядка 1400 человек разъехались по домам. В настоящее время, по данным пресс-службы вуза, из в общежитиях СамГТУ проживают 240 человек в режиме самоизоляции. Большая часть оставшихся в общежитиях студентов — это иностранцы. В частности гости из стран Северной и Центральной Африки, латинской Америки, Казахстана и Беларуссии.