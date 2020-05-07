«Снимали на видео, как бьют мою жену»: самарец пытался наказать подростков, разгромивших его магазин, но сам попал за решетку

Мархабо и Ашрафджон в Россию перебрались в конце 90-х, он – таджик, она узбечка, оба плохо говорят по-русски. В 2000-х в Самаре они открыли пару продуктовых магазинов и купили квартиру.

Они уверены, что языковой барьер и тот факт, что они, пусть и граждане РФ, но очевидно, что мигранты, помешал следствию и суду скептически отнестись к версии о том, что таджик ограбил русского мальчишку ради телефона.

Семья рассказывает иную историю: это подросток проявил агрессию и напал сначала на ребенка, а потом, вместе со своими друзьями - на двух женщин.

"Комсомолка" попыталась разобраться в том, что же произошло в Южном городе Самарской области и почему Ашрафджон Аноркулов оказался за решеткой.

Малышей не обижать, старших уважать

История эта началась в июле 2019 года, когда маленький Кемран пришел с детской площадки домой заплаканный и с посиневшими губами. Южный микрорайон - тихий, мальчику было уже 7 лет, и иногда его отпускали гулять одного – горки да песочница были прямо под окнами.

Бабушка Мархабо утерла слезы малышу, а он начал взахлеб рассказывать, как его обидел старший мальчик: толкнул, обидными словами обозвал, с детской площадки выгнал. Женщина взяла внука за руку, и вместе они пошли "смотреть" хулигана. Вот только на детской площадке никого уже не было.

Своего обидчика мальчик увидел через несколько дней: тот проходил мимо магазина, в котором работают Мархабо и Ашрафджон.

- Бабушка, да вот же он! - маленький пальчик указал на парнишку 13-14 лет темненького, рослого, небогато одетого. Он шел по улице с другом.

- Я подошла к нему, говорю: ты зачем малышей обижаешь? У внука порок сердца, лишний раз волноваться ему нельзя. А ты вон какой большой, чем он тебе помешал? – вспоминает тот разговор Мархабо Каримова.

Женщина говорит, что подростки ничего ей не ответили, лишь глупо захихикали. Поняв, что толку от них добиться не получится, она вернулась в магазин.

Мархабо Каримова говорит, что вся эта история началась с того, что ее внука обидели на детской площадкеФото: Предоставлено героем публикации

Напали стаей

Не прошло и нескольких часов, как в магазинчик вломилась толпа тинейджеров.

- Они что-то кричали, начали громить витрины, мы с дочкой выбежали из-за прилавка, а они напали на нас с кулаками, - Мархабо Каримова до сих пор со страхом вспоминает о происшествии. - Били по лицу, больно, неожиданно, мы были в шоке. Все это один из них снимал на свой мобильник.

Ашрафджона Аноркулова в этот вечер на месте не было – он уехал за товаром, попал в ДТП и ждал сотрудников ГИБДД. Когда он доехал до Южного города, где его ждали испуганные жена и дочь, подростков уже и след простыл.

- Мы вызвали полицию, но камер в магазине тогда еще не было, мы его только открыли, - говорит Ашрафджон Аноркулов. - Но, видимо, мальчишки эти жили рядом, потому что на следующий день один из них зашел в наш магазин. Мархабо его сразу узнала, показала на него, говорит: «Это он на телефон все снимал». Я понимал, что без этого видео сложно будет наказать тех, кто обидел мою семью, оно было нам жизненно необходимо.

Ашрафджон Аноркулов говорит, что попросил подростка перекинуть ему видеозапись вчерашнего происшествия по интернету. Тот отказал. Он предлагал ему передать видеозапись участковому полиции или позвать родителей, чтобы решить вопрос при них. Мальчишка был против и попытался сбежать. Аноркулов догнал его на крыльце магазина, забрал смартфон и сказал, что вернет его только родителям. После этого остался ждать папу или маму подростка.

Минут через 20 подросток вернулся с отцом, с которым спокойно поговорить не удалось, Аноркулов утверждает, что мужчина начал его душить. После этого он отдал мобильник, так и не успев «добыть» оттуда заветное видео.

Вскоре приехали полицейские, после чего отец подростка написал заявление, а Аноркулова обвинили в грабеже. Уголовного дела по факту погрома магазина и нападения на двух женщин возбуждать не стали, хотя Мархабо Каримова прошла медосвидетельствование, которое подтвердило, что у нее разбита губа.

Версия следствия

Потерпевшим по делу об ограблении был признан 13-летний Леша. Он рассказал полиции иную версию: ни он, ни его друзья никого не били, ни в какой магазин не вламывались. Более того, они сами стали жертвой: паренек заявил, что это Мархабо Каримова 10 июля неожиданно напала на друга Леши – Вову - и обвинила его в том, что он обидел какого-то ребенка, хотя ничего такого не было. А он, Леша, этот конфликт заснял на видео.

- 11 июля я просто зашел в магазин за продуктами. Тут в зал вышел какой-то мужчина и начал кричать на меня, запер дверь и потребовал отдать ему телефон, - рассказал Леша следователям. - Внутри были покупатели, она за меня заступились, он открыл дверь, и я сразу выскочил наружу.

Мархабо Каримова прошла медосвидетельствование, но за нападение на нее до сих пор никто не наказанФото: Предоставлено героем публикации

Следователи также допросили прохожих, которые видели, что произошло. Местный житель рассказал: подросток выбежал на крыльцо, вслед за ним из магазина появился мужчина. Мальчик плакал, кричал, звал на помощь, а мужчина забрал у него телефон и сказал, что вернет его только родителям.

К слову, и отец Леши, и все свидетели произошедшего подтверждают: телефон Аноркулов и правда отдал. Вот только была ли там видеозапись конфликта Каримовой с Вовой или погром магазина, организованный подростками, так и осталось неизвестным. В материалах уголовного дела этого видео нет.

Зато на страницах Леши и его друзей в соцсетях много других примечательных публикаций: подраздел «Мои видеозаписи» у них на 70%, а у некоторых и на 90% состоят из роликов с разнообразными сценами насилия, массовых драк, избиений в духе «толпа против одного», «правые избили цыгана» и прочее.

Суровое наказание

- Я вступила в дело, когда предварительное следствие уже было окончено и Аноркулову предъявили обвинение в грабеже, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" адвокат Нина Иванова. – С самого начала расследования он говорил о том, что просто просил перекинуть ему видеозапись на телефон. Но в ходе предварительного следствия ему не предоставили переводчика и поэтому он плохо понимал, что происходит. Адвокат, который на тот момент был у него, видимо, также не смог объяснить, что к чему.

В суд по настоянию Нины Ивановой переводчика все же вызвали, причем не одного, а двух – и для подсудимого Аноркулова, и для его супруги Каримовой. Но их версию событий суд посчитал попыткой оправдаться.

Интересно, что, признавая Аноркулова виновным в грабеже, судья Юлия Каляева пишет: Аноркулов «обратил похищенное имущество в свою пользу, причинив потерпевшему материальный ущерб в 3600 рублей». Хотя все свидетели и даже видеозапись с места конфликта подтверждают тот факт, что телефон Аноркулов отдал отцу подростка по первому требованию.

- У него не было умысла на хищение, он не стремился обогатиться за чужой счет, зачем ему это? У Аноркулова свой бизнес, он достаточно обеспеченный человек, и каждый его смартфон стоит не менее 20 тысяч рублей, а у него их 6 штук, - говорит адвокат Нина Иванова. – Он 20 минут ждал родителей потерпевшего, не пытаясь никуда скрыться. Он не воспользовался телефоном, потому что надеялся найти общий язык с родителями подростка. На наш взгляд, в его действиях нет состава преступления, которое можно было бы квалифицировать по статье «Грабеж».

Таких видеозаписей с драками, которые плавно перерастают в избиения, на страничке у Леши довольно многоФото: принтскрин видео.

Суд посчитал иначе: Ашрафджон Аноркулов признан виновным и приговорен к полутора годам колонии общего режима. Плюс суд частично удовлетворил гражданский иск от несовершеннолетнего потерпевшего: тот просил 315 тысяч рублей, но суд снизил сумму до 50 тысяч рублей.

Интересно, что этот приговор в апелляционном порядке обжаловала не только сторона защиты, но и прокуратура Волжского района. Обе стороны просят отменить приговор.

Дата рассмотрения этого дела в Самарском областном суде пока не назначена, как вышестоящая инстанция оценит выводы районного суда, пока не ясно.