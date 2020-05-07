Большая химия против вируса: производство развивается несмотря на экономические сложности

Начало этого года оказалось сложным для всех, как для обычных жителей региона и для представителей малого и среднего бизнеса, так и для промышленных гигантов. И ПАО «КуйбышевАзот», одно из ведущих предприятий российской химической отрасли, не стало исключением. На предприятии подвели итоги работы за первые три месяца текущего года. Реализовав продукции на 13,7 млрд рублей, тольяттинские химики получили чистую прибыль в размере 77 млн. рублей. Показатель весьма скромный, учитывая, что в прошлом году за аналогичный период - прибыль составила 1,7 млрд рублей. Как пояснили на предприятии, такой результат сформировался на фоне негативных событий, разворачивающихся на мировых рынках. Кризис, вызванный пандемией коронавируса и значительным падением цен на нефть и производные нефтепродукты, повлек за собой падение спроса и цен на продукцию предприятия, особенно на капролактам и продукты его переработки.

Однако, несмотря на это, «КуйбышевАзот» продолжил реализацию наиболее значимых инвестиционных проектов. На предприятии отдают себе отчет в том, что любой кризис рано или поздно заканчивается, а без развития нет не только движения вперед, но и можно лишиться достигнутых позиций. Так, в феврале 2020 года на производственной площадке в Тольятти была завершена реализация проекта по строительству второй универсальной комплектной линии азотной кислоты.Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония. Параллельно продолжается строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год. Необходимость этого проекта объясняется тем, что его запуск позволит обеспечить сырьем производство капролактама и снизить его себестоимость. При этом будущее производство планируется максимально безвредным для окружающей среды. Ровно, как и новый агрегат карбамида, который строится на тольяттинской площадке в партнерстве с итальянским концерном MaireTecnimontGroup.

Два миллиарда рублей было было инвестировано в развитие производства в первом квартале 2020 года. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Даже принимая во внимание экономические сложности, на «КуйбышевАзоте» не отказываются от проектов федерального значения, призванных решить экологические проблемы Волжского бассейна. В рамках программы «Чистая Волга» за свет собственных средств здесь ведется строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти.

То, что, на предприятии думают о будущем и просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, подтверждают и цифры. 2 миллиарда рублей было была направлено на производственное развитие предприятия и обновление действующего оборудования в первом квартале 2020 года.

На «КуйбышевАзоте» уверены, что предпринимаемые меры позволят компании сохранить рыночные позиции в текущих условиях экономической нестабильности и выйти на свой привычный высокий уровень.