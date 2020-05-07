Бункер Сталина и сверхмощный радиоцентр: правда и мифы о военных подземельях Куйбышева

15 лет назад под Самарой замолчал тот самый радиоцентр, откуда 9 мая 1945 года на полмира транслировали сообщение о падении рейха. Как строили секретный бункер с мощнейшим передатчиком и что сейчас на месте радиоцентра, какие легенды о подземных бункерах Сталина и Берии времен Второй мировой до сих пор ходят по Самаре, и сколько в них правды, выяснила «Комсомолка».

Глубоко под землей

По всем документам Куйбышевский радиоцентр проходит как «объект №15». Его существование было засекречено вплоть до 80-х годов. Немудрено – именно отсюда, из глубокого подземного бункера, Советский Союз посылал радиоволны не только на значительную часть территории СССР, но и на страны Африки и Азии. Идея строительства мощного радиопередатчика родилась у руководства страны еще в предвоенные годы, когда стало очевидно, что радиовещание обладает огромным ресурсом влияния на умы.

- Изначально строить передатчик хотели в Курске, даже начали там работы в феврале 1941-го года, - рассказывает самарский историк, экскурсовод бюро «Арт-экскурсии» Александр Андросов. – Но когда началась война, стало понятно, что такой объект должен разместиться в тылу. Первые строительные материалы для возведения Радиоцентра приехали к нам в июле 1941-го, предполагалось, что уже к осени он начнет вещание. Но возникли сложности. Не с рабочей силой – здесь использовался труд тысяч заключенных Безымянлага, а с радиодеталями. Их делали на заводе в Ленинграде, и по мере того, как кольцо вокруг него сжималось, поставки становились все хуже. Снабжение наладилось только когда завод эвакуировали в Пермь.

Радиоцентр строили зимой, в лютые морозы.

Проектирование, строительство, монтаж, возведение жилого поселка для радистов - все работы велись практически одновременно. Радиоцентр разместился под землей, на глубине более 20 метров, а бункер мог выдержать даже прямое попадание авиабомбы. Над ними быстрыми темпами росли антенны – четыре 205-метровых и четыре 150-метровых.

- Монтаж башен проходил в тяжелых зимних условиях при сорокаградусном морозе и очень сильном ветре, что особенно опасно при работе на высоте. Но, несмотря на все это, за время монтажа у монтажников не было ни одного несчастного случая, - рассказывает бывший директор радиовещательной станции имени Попова Александр Максимов.

Роковой самолет

В сентябре 1942-го все было готово к началу вещания, провели несколько пробных радиотрансляций. Однако в октябре, когда стоял сильный туман, в одну из башен неожиданно врезался пролетавший мимо самолет. Радиовышка упала, ее ремонт продолжался еще почти полгода. Только в марте 1943-го Куйбышевский радиоцентр наконец «заговорил» в полную силу. Радиоволны отсюда долетали до самых дальних уголков Европы, Северной Африки, Дальнего Востока, а ночами – даже до Америки, прием частоты выбирали максимально близкие к немецким, чтобы жители других стран могли слышать советскую пропаганду. Кроме того, именно из Куйбышева передавали информацию для советских агентов в тылу врага, пересылали коды и команды на подрывы фугасов, оставленных в захваченных фашистами городах. И именно отсюда транслировался голос Левитана, сообщающий долгожданные фронтовые сводки.

Современные цифровые технологии связи оставили старый радиоцентр "не у дел", оборудование превратилось в груду металлолома. Фото: Дмитрий Солодянкин

- Юрий Левитан приезжал в Куйбышев, он жил здесь с марта по сентябрь 1943 года в Доме радио в центре города. Однако в самом Радиоцентре он не бывал – по должности было не положено, это миф - рассказывает Александр Андросов. – Немцев, конечно, интересовал и Радиоцентр, и находившиеся в Куйбышеве оборонные заводы, немецкие самолеты регулярно облетали город. Существует легенда, что местные крестьяне якобы видели, как из пролетевшего самолета в районе Радиоцентра якобы высадился немецкий спецназ с автоматами и исчез в лесу. Но скорее всего это тоже просто байка – ближайшие немецкие аэродромы были слишком далеко, чтобы до Куйбышева мог долететь самолет с группой людей, топлива хватало только легким разведчикам. Так что скорее всего крестьяне видели наших солдат.

9 мая 1945 года Радиоцентр на весь мир возвестил о капитуляции гитлеровской Германии и Дне Победы. После этого радиостанция успешно проработала более 60 лет. Однако когда на смену довоенному оборудованию пришли современные цифровые технологии, сдала позиции. В последний раз в эфир отсюда выходили 9 мая 2005 года. После этого радиоцентр замолчал навсегда.

Брошенное в подземелье оборудование быстро превратилось в груду металлолома, а двухсотметровые вышки вот-вот готовы были рухнуть. Поэтому через пять лет антенны, возвестившие миру об окончании войны, были снесены подрывниками.

В бункере Сталина есть все для автономной жизни. Фото: Вадим Кондратьев

А В ЭТО ВРЕМЯ

На 37-метровой глубине: бункер для Сталина и подземный ход под Волгой

А вот другие бункеры, построенные в Куйбышеве во время Великой Отечественной, функционируют и поныне. Речь об «Объекте №1», предназначенном для Иосифа Сталина и «Объекте №2» - для верховного главнокомандования. Решение об их строительстве было принято в октябре 1941-го, когда гитлеровцы рвались к Москве. Сами работы начались в конце 1941-го. Тогда Куйбышев официально стал запасной столицей, сюда было эвакуировано правительство страны, семья Сталина, и все ожидали приезда самого верховного главнокомандующего.

Бункер Сталина построили на огромной для того времени 37-метровой глубине (высота 12-этажного дома) прямо под зданием самарской академии культуры, где в советское время размещался обком партии. Стройка была совершенно секретной, ее вели четыре тысячи работников московского метростроя, специально привезенных для этого в Куйбышев. Глубоко под землей расположился зал заседаний площадью 72 квадратных метра и 36-метровый кабинет вождя. Одновременно под находящейся рядом площадью им.Куйбышева возводился еще один бункер, предназначенный для верховного главнокомандования – он был в три раза больше по размеру.

- Бункер Сталина рассчитан максимум на 35 человек. Многие удивляются, что он такой маленький, но забывают о том, что он не был предназначен для длительного проживания. Это автономный бункер для руководителя страны и самого ближнего круга, здесь можно было переждать опасную ситуацию, не более того, - рассказывает Александр Андросов. – А остальные должны были укрыться в соседнем бункере.

Бункер Сталина расположен на 37-метровой глубине. Фото: Вадим Кондратьев

Сейчас бункер Сталина используется как музей, сюда водят экскурсионные группы. Здесь сохранились подлинная обстановка и подлинные документы времен Великой Отечественной войны. А вот «Объект №2», получивший в народе название «Бункер Калинина», до сих пор закрыт для посещения. По слухам, это действующий объект гражданской обороны.

Миф №1

Сталин бывал в своем бункере

Некоторые говорят, что вождь якобы все-таки приезжал в Куйбышев во время войны – здесь жили его дочь Светлана Аллилуева и невестка Галина, здесь у Сталина родился внук. В 90-е годы появились свидетельства парикмахерши, которая якобы несколько раз стригла Сталину усы, и некоего дворника, который видел Иосифа Виссарионовича около здания обкома. Однако большинство историков сходится во мнении, что это все же миф.

- Обнародованы письма Светланы Аллилуевой, в которых она говорит, что для отца в Куйбышеве приготовили комнаты, но они так и простояли пустыми, - объясняет Александр Андросов. - Кроме того, даже если бы Сталин и приехал в Куйбышев осенью-зимой 1941 года, в бункере он никак не мог бы побывать, так как тот еще не был построен к тому времени. А позже надобность в нем и вовсе отпала. Тем не менее бомбоубежища решили достроить – командование считало, что летом 1942 года немцы снова предпримут попытку идти на Москву и тогда бункер может пригодиться.

Миф №2

От бункера Сталина на другой берег Волги ведет подземный ход с железной дорогой

Земля под Самарой действительно полна карстовыми пустотами и подземными пещерами, вызывающими интерес диггеров. Возможно, с этим связана легенда о построенном еще до войны подземном городе в Жигулевских горах напротив Самары.

- Когда в 90-х годах рассекретили бункер Сталина, все бросились искать этот подземный ход, но так и не нашли. Скорее всего это миф. Если бы подземный город существовал на самом деле, не было бы необходимости срочно бросать все силы на строительство бункера в самом Куйбышеве в конце 1941-го, - говорит Александр Андросов. – А когда стало ясно, что немцев остановили у Москвы, потребность в нем тем более отпала. Я много раз был в бункере Сталина, изучал его. Возможно, из здания обкома действительно ведет тоннель в бункер Калинина, но в остальном бункер Сталина совершенно автономный и не связан с другими объектами.

Впрочем, некоторые говорят, что один подземный ход отсюда все-таки был – в расположенный неподалеку Струковский сад. Якобы через этот ход вывозили землю при строительстве бункера – иначе как бы рабочим удалось незаметно вынуть 25 кубометров земли. Но потом от ход засыпали.

Бункером Берии самарские диггеры прозвали затопленное бомбоубежище для раненых офицеров. Фото: Алексей Жирухин

Миф №3

В Куйбышеве построили бункер для Берии

«Бункером Берии» с легкой руки самарских диггеров 90-х годов окрестили бомбоубежище ля раненых офицеров на Хлебной площади. Здесь располагался госпиталь для высшего командования, и под ним начали строить очередной бункер. Но не достроили – пропала необходимость. Сейчас это тоннели наполовину затоплены и заканчиваются тупиками.

- В документах действительно упоминаются планы по строительству бункера для Берии, равно как и еще нескольких бомбоубежищ – в городском Струковском парке, под Комсомольской площадью и т.д. Но по этим планам бункер Берии долен был располагаться под стадионом «Динамо», что логично - именно здесь было здание Управления НКВД, - говорит Александр Андросов.- Но судя по всему, они так и не были построены.

Бункер Жукова находится на территории военного санатория "Волга"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

КСТАТИ

Ко Дню Победы откроют отреставрированный "бункер Жукова"

Убежище на территории самарского санатория "Волга" построили в 1941 году, за это время его ни разу не ремонтировали. Сотрудники санатория рассказывают, что его местонахождение было засекречено не хуже, чем бункер Сталина вплоть до 1974 года, правда, некоторые самарцы все-таки знали о его существовании. В 1974 году бункер забросили, причина банальная – морально и технически устарел. С этого времени объект начали посещать только местные зеваки и диггеры, которые унесли почти весь цветной и чёрный металл, кабели и даже обшивку. Позднее нижние этажи бункера почти полностью погрузились в грунтовые воды. И в таком состоянии он простоял до лета 2017 года.

– Название «Бункер Жукова» пошло из народа, потому что убежище строилось для

Бункер Жукова долгое время простоял заброшеннымФото: Альберт ДЗЕНЬ

генерального штаба, - рассказывают экскурсоводы Александр Широченко и Яна Цыганова. - По официальным же документам он значится просто как объект «А». Сам Жуков сюда так и не добрался, но по некоторым сведениям вместо него приезжал военачальник Климент Ворошилов. Есть даже такие версии, что бункер строился специально для дочери Сталина Светланы Аллилуевой, которая жила в Куйбышеве несколько лет.

В этом году местные власти откроют центральный зал бункера, который отремонтировали к юбилею Победы.