Здесь начиналась «Повесть о настоящем человеке»

В преддверии 9 Мая мы обычно вспоминаем героев, с оружием в руках отстоявших независимость страны: летчиков, танкистов, артиллеристов, пехотинцев… Мы чествуем тружеников тыла, ковавших победу в тылу - у заводских станков, доменных печей, в бескрайних полях… А нам хочется еще вспомнить врачей, благодаря которым солдаты продолжали бить врага или возвращались домой, к своим любимым матерям, женам и детям.

Более трех тысяч фронтовиков за год

Самара, Молодогвардейская, 196. Здесь стоит особняк, построенный в 1911 году. Но здание интересно не только как памятник архитектуры. На его кирпичной стене - мемориальная доска с надписью: «Здесь в годы Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь №3999». Он был сформирован 5 января 1943 года, а спустя какие-то три недели, 26 января, - уже полностью развернут в помещении школы №30. Учебные классы превратились в операционные, перевязочные, палаты. Даже в просторных коридорах стало тесно от коек для раненых бойцов Красной Армии. Так начиналась славная история Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

Куйбышевский эвакогоспиталь с момента основания обрел протезно-ортопедический профиль. Раненые поступали со всех фронтов. Пациенты были непростые, с серьезными повреждениями конечностей при артобстрелах и бомбежках... Сердце госпиталя - два хирургических отделения со специализацией «реампутация конечностей». В полевых условиях бойцов «латали» наспех, лишь бы не умерли от кровопотери. Тыловым медикам приходилось изрядно потрудиться, чтобы вылечить раненых, подготовить их к жизни без руки, без ноги, а может быть, вообще без конечностей…

Ведущим хирургом госпиталя стал доктор Н.А. Мишин. Он сам разрабатывал методику некоторых операций, например, реампутацию голеней фасциально-надкостничным способом. Не менее профессиональными и знающими были и его коллеги. Об этом свидетельствуют цифры и факты: с 29 января по июль 1943 года после реампутации конечностей не умер ни один пациент. И это в суровых военных условиях! А ведь только за первый год деятельности эвакогоспиталя в нем прошли эффективное лечение 3140 фронтовиков.

И лечили, и учили

Первым начальником эвакогоспиталя №3999 стал Александр Иванович Козлов. В богатом фотоархиве Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн хранится уникальный снимок - на нем Александр Иванович запечатлен совсем еще юным выпускником Императорской Военно-медицинской академии. В его дипломе совершенно официально зафиксирован статус - «Лекарь с отличием». Всей своей военно-медицинской карьерой полковник Козлов эту первую в жизни профессиональную награду подтверждал. Уже после войны Александру Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», он известен как ученый. А в обстановке военного времени он не только собрал, сплотил коллектив медиков экстра-класса, но и положил в Куйбышеве начало госпитальной трудотерапии. Людям, которые еще вчера были здоровы, приходилось учиться жить и работать по-новому. И «лекарь с отличием» это понимал, врачуя не только тело, но и душу пациентов. С помощью шефов авиационного и станкостроительного заводов, местных институтов на базе эвакогоспиталя №3999 был создан целый комбинат производственных мастерских разных направлений. За годы войны новую, соответствующую возможностям профессию получили более 400 человек.

Высшая награда - грамота Маресьева

У Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн немало традиций. Одна из них - неизменно чуткое, бережное отношение медицинского персонала к бойцам и командирам, оказавшимся на госпитальной койке. И заложена эта традиция в суровые военные дни. Ко всем раненым и врачи, и сестры, и санитары относились как к настоящим героям. Да ведь они и были таковыми, все, без исключения. Но были в истории эвакогоспиталя и пациенты, о которых впоследствии узнал весь мир. Легендарный летчик и национальный герой Алексей Маресьев, прототип Мересьева из книги «Повесть о настоящем человеке» был в числе тех, кто лечился в Куйбышеве.

В 1943 году после ампутации именно в эвакогоспитале №3999 он встал на искусственные ноги - протезы. А, освоив их, учился танцевать в санатории имени Чкалова и заново летать в Рождествено на специальном истребителе. Медики вспоминали его как очень славного и скромного человека. А в историю он вошел как уникальный летчик, управлявший боевой машиной на протезах и храбро воевавший в воздухе: после ампутации ног на его счету семь сбитых вражеских самолетов! Мужественного русского героя знают во всем мире. А для медиков Самарского госпиталя Герой Советского Союза Маресьев - один из первых пациентов и пример воли к жизни и возвращению к нормальной жизни. И по сей день высшая госпитальная награда - это почетная грамота им. А.П. Маресьева.

СОКГВВ сегодня - один из самых современных стационаров в системе здравоохранения области. Фото: СОКГВВ.

В мирное время

В июле 1946 года эвакогоспиталь на улице Молодогвардейской был преобразован в Куйбышевский областной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны. В начале 1950-х годов он мог принимать 300 пациентов одновременно. К терапевтическому и двум хирургическим отделениям добавилось неврологическое. В 1953 - 1955 годах в госпитале впервые в области стали выполнять срочные операции краниопластики полиметилметакрилатом при послераневых дефектах костей свода черепа - кстати, слово «впервые» довольно часто применяется к способам лечения, освоенным квалифицированными врачам медучреждения.

С 1956 года терапевтическое отделение стало базой кафедры госпитальной терапии мединститута. В госпитале открылись радиологическое, хирургическое, гинекологическое отделения онкологического диспансера, где впервые в области была смонтирована кобальтовая «пушка» для телегамматерапии онкобольных. В последующие годы основными направлениями работы госпиталя стали терапевтическое, неврологическое, хирургическое и урологическое.

В 1983 году Совмин РСФСР принял решение построить новое здание для уникального медучреждения. Сейчас пациентов принимают в современном и оснащенном всем необходимым медицинским оборудованием госпитале на улице XXII Партсъезда.

В 1993 году, в год своего 50-летия, он был переименован в госпиталь для ветеранов

войн. Его пациентами уже давно стали не только бойцы Великой Отечественной войны, но и участники боевых действий, происходивших уже во второй половине ХХ века, - в Афганистане, на Кавказе и в других «горячих точках». На мощной материальной базе создан один из самых современных стационаров в системе здравоохранения области, имеющий, кроме традиционных лечебных отделений, отделение реабилитации и физиотерапии. Неизменно одно: любовь медиков к своим пациентам и стремление помочь им.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Александр Каширин, начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн:

Александр Каширин, начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Фото: СОКГВВ.

- Уважаемые ветераны! От лица всего коллектива нашего госпиталя поздравляю вас с 75-летним юбилеем Победы. Мы благодарны всем вам - участникам Великой

Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам фронтовиков - за то, что живем сегодня под мирным небом. Ваш подвиг живет в сердцах молодежи, передается из поколения в поколение. Это видно по тому, как идут с портретами своих прадедов мальчишки и девчонки. Мы, врачи, как никто знаем, с каким терпением и мужеством вы переносите все тяготы и лишения. Желаем вам, дорогие ветераны, благополучия, счастья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии и бодрости. А мы вам в этом поможем. Будьте здоровы!

Пациенты медучреждения сейчас - не только бойцы Великой Отечественной войны, но и участники локальных конфликтов.

СОКГВВ сегодня - один из самых современных стационаров в системе здравоохранения области.