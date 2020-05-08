Кинель-Черкасский район: «Родина» крылатых героев

План блицкрига - молниеносной войны - провалился. Фашистская Германия, нападая на СССР, не ожидала такого яростного сопротивления, ведь к середине 41-го под ее игом стонало уже пол-Европы. С советскими гражданами этот номер не прошел: 22 июня с призывом к борьбе из всех радиодинамиков прозвучал громовой голос Левитана, и уже на следующий день в каждом городе, в каждом районном центре у военкоматов выстроились очереди добровольцев. В первых рядах защитников Родины пожелали быть и жители Кинель-Черкасского района. В райвоенкомат одно за другим поступают заявления, организуются курсы медсестер - девушки спешат освоить навыки медицинской помощи, чтобы отправиться в фронтовые госпитали. Звенит последний звонок в кинель-черкасской школе №1: вчерашние мальчишки отправляются на фронт.

Тракторист - профессия не женская

Эшелоны увозили на поля сражений мужчин, а на хлебные поля вышли женщины - приближалось время уборки урожая, посеянного еще в мирное время. На трактора и комбайны сели жены и дочери механизаторов, ведь все машины должны работать на колхозных полях - бесперебойно и ударно, ускоряя Победу над врагом. Готовясь к уборочной страде, комбайнер Кинель-Черкасской МТС Анна Плотникова бросила патриотический клич: «К штурвалу комбайна, товарищи женщины!» Ее призыв был услышан: в августе 1941 года только Кинель-Черкасская МТС подготовила на курсах 42 сельчанки. Техника была примитивной: трактор СТЗ - без кабины, с железным сиденьем и большими железными колесами со шпорами, которые прикручивали на болты. Даже фар не было, хотя пахали не только днем, но и ночью - круглосуточно, в две смены по 12 часов. Трактора требовали не женского ухода, не женской силы - ремонтировали прямо в поле по локоть в мазуте. Руки оттирали землей, умывались керосином. Когда техника отказывала совсем, детали до МТС, за 12 - 15 километров, тащили на себе… Но дать хлеб Родине было жизненно необходимо, и даже 16 - 17-летние девчонки пахали, сеяли, молотили. Женщины заменили мужчин не только в поле, но и на промышленных предприятиях. Они трудились, перевыполняя планы, так, как в мирное время и представить было невозможно. Потому что эта непосильная работа приближала возвращение сыновей, отцов и любимых. Все для фронта, все для Победы! Помогали фронтовикам бороться с врагом не только трудом: отправляли бойцам посылки с теплыми вещами, махоркой и продуктами питания, собирали средства в Фонд Красной Армии - на строительство танковых колонн и эскадрилий.

Женщины-трактористки работали в полях даже ночью.

Из Кинель-Черкасс - во фронтовое небо

В октябре 1941 года в Куйбышев был эвакуирован Воронежский авиационный завод, на новом месте возобновивший выпуск Ил-2. Но кто будет управлять штурмовиками? Летчики с первых дней войны приняли удар на себя - их катастрофически не хватало, ведь гибли слишком многие. В Кинель-Черкассы прибыл пятый запасной авиационный полк, чтобы готовить пилотов. Летчики 5-го ЗАПа, как и других полков, разбазированных в Куйбышевской области, получали самолеты Ил-2, апробировали их и учили навыкам полетов в боевой обстановке молодежь, едва окончившую военные училища по ускоренной программе. Здесь же переучивались управлять самолетами нового типа бывалые пилоты. Небо над Кинель-Черкассами «кипело»: инструкторам приходилось делать в день по 40 - 70 вылетов. «Птенцов» учили не только в совершенстве владеть техникой боя и прицельного бомбометания, но и побеждать врага, оставаясь живыми. Иванов, Смыслов, Галкин, Астахов, Карпов, Комиссаров, Липовецкий - многие инструкторы в первые месяцы войны прошли боевые испытания в схватках с врагом и снова рвались на фронт. Но им отвечали: «Ваша передовая здесь». И они «сражались», готовя все новых воздушных защитников. Только 75-й Сталинградский Гвардейский авиаполк, сформированный здесь, на волжской земле, дал стране 26 Героев Советского Союза, а четверым из них это звание было присвоено дважды. Сегодня памятник самолету Ил-2, как напоминание о подвиге куйбышевцев, стоит в Самаре. А на территории Кинель-Черкасского сельхозтехникума покоится командир пятого запасного авиационного полка подполковник Александр Беляков, и каждый День Победы студенты чтят его память минутой молчания и возложением цветов.

Сбор денег в фонд обороны шел постоянно.

Герои не забыты

Сегодня, весной 2020 года, сады Кинель-Черкасского района цветут под мирным небом. И каждый от мала до велика знает, кому он обязан своей счастливой мирной жизнью. На площади Славы в Кинель-Черкассах уже 15 лет возвышается памятник из черного гранита. Надпись на нем гласит:

«Памятник Героям Советского Союза и полному кавалеру 3-х степеней орденов Славы Кинель-Черкассцам в честь 60-летия Дня Победы».

Елисов Павел Александрович,

Крыгин Михаил Петрович,

Малышев Виктор Александрович,

Маринин Николай Андреевич,

Майдан Марк Степанович,

Осин Дмитрий Васильевич,

Полный кавалер ордена Славы

Лукьянов Прокофий Максимович.

Эти имена известны всем местным жителям, но в каждой семье есть и свои герои: фронтовики и труженики тыла, познавшие страшные тяготы войны и ставшие примером для будущих поколений. Кинельчеркассцы верят: пока память о героях жива, они бессмертны.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава муниципального района Кинель-Черкасский Сергей Радько:

Глава муниципального района Кинель-Черкасский Сергей Радько

- Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Давно отгремели победные залпы весны 45-го года. Но помнить о страшных и героических страницах Великой Отечественной войны, о фронтовом и трудовом подвиге наших соотечественников - наш священный долг. Благодаря им мы и наши дети выросли под мирным небом - свободными, счастливыми людьми. Благодаря им, не щадившим своей жизни ради Родины, мы сегодня можем сеять хлеб, развивать промышленность, заниматься творчеством - воплощать в жизнь все свои идеи и мечты. Огромное спасибо нашим ветеранам - вы до сих пор являетесь для нас примером достойной судьбы. Низкий поклон павшим. Слава живым!