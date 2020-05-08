«Губная гармошка от немцев и вырезка из старой газеты»: самарцы рассказали о домашних реликвиях, что напоминают о войне

С каждым годом все меньше остается ветеранов, прошедших все тяготы Великой Отечественной на фронте и в тылу. Жестокая кровопролитная война унесла миллионы жизней, а теперь стала историей. И эту историю забывать нельзя, о ней надо помнить всем поколениям. Память об этих событиях вместе с вещами военного времени бережно хранят и передают от родителей к детям во многих семьях Самарской области. Несколькими такими историями самарцы поделились на странице проекта «Детям о войне».

Губная гармошка

— В годы войны семья моего прадедушки Анатолия Васильевича Федорова находилась в блокадном Ленинграде. Прадедушка был еще совсем ребенком. Тогда ему было 10-13 лет, — рассказывает семилетний Михаил Лукьянов из Самары.— Из историй моей мамы и бабушки о нем я знаю, что вся семья, в том числе его брат Василий, были партизанами. Они знали немецкий язык, пытались войти в доверие к немцам и раздобыть какую-либо ценную информацию, чтобы передать ее в штаб.

Одна из таких разведывательных «операций» закончилась для братьев трагично. Брат Анатолия Васильевича, Василий, был убит немецкими солдатами прямо на его глазах.

— Мой прадедушка переправлял немецких солдат через Ладожское озеро. И в один такой день немец дал ему губную гармошку и попросил сыграть. Прадедушка хорошо умел играть на ней. Солдатам очень понравилось, и они решили подарить ему эту гармошку, чтобы он играл для них, — рассказывает Михаил.

Анатолий Васильевич Федоров пережил тяжелые годы блокады. Позднее, будучи уже взрослым, уехал в Куйбышев, где и познакомился со своей будущей супругой.

— Своего сына дед назвал в честь брата — Васей, а гармошку, подаренную немцами, всегда носил с собой как талисман. Умер прадедушка в 1992 году. Сейчас губную гармонь продолжает хранить моя бабушка, — поделился юный самарец.

Та сама гармошка, что хранится в семье Михаила Лукьянова.Фото: Личный архив героя публикации

Дедовы награды

Часто в семейных архивах можно встретить фотографии военных лет или газеты. Так, в семье Ольги Юговой много лет хранится одна вырезка из старой газеты.

— Там напечатана заметка под названием «Награды нашли своего героя». Эта статья про нашего деда-фронтовика Михаила Яковлевича Уколова. Оказывается, во время войны его дважды представляли к награждению за боевые заслуги, но получить свои ордена тогда дед не смог. Слишком много других забот было на войне, — рассказывает Ольга.

Награда действительно нашла своего героя, но уже гораздо позже.

— Спустя четверть века после Победы два ордена Отечественной войны I степени и Славы III степени, — заняли свое почетное место на груди деда рядом с медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За доблестный труд». И только один дед знал, что скрывается за блеском холодного металла его наград. Сколько боли и отваги, страха и мужества стоит за сухими фразами наградных документов, — отмечает Ольга. — Мы об этом никогда не узнаем. Нам остается только память и благодарность.

О заслугах Михаила Яковлевича рассказывает и другая семейная реликвия.

— С 1945 года сохранилась благодарственная грамота, подписанная маршалом Иваном Коневым, и благодарность от командования за участие в Берлинской операции. Отец бережно хранит наши семейные реликвии, чтобы потом передать эту память своим детям и внукам, — завершила рассказ Ольга.

Прочитать больше историй и поделиться своей можно на сайте проекта «Детям о войне».