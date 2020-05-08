«Живу в подсобке, почти без еды, с консульством связи нет»: самарчанка застряла в закрытой провинции Индии

С момента начала пандемии коронавируса на родину вернулись тысячи российских туристов, чьи первоначальные рейсы были отменены. В частности в Самару за последнее время прибыли самолеты с Гоа, Бали и Бангкока.

На сайте стопкоронавирус.рф под ярким хештегом #cвоихнебросаем публикуются списки вывозных рейсов. Но попасть на них могут далеко не все туристы.

33-летняя Мария Рыпинская уже 1,5 месяца пытается выбраться из неблагополучного по эпидемиологической обстановке индийского города Ахмадабад.

Сначала все планировалось как длительный отдых. Мария приехала на Гоа в декабре. Там она арендовала дом вместе с другими русскими туристами. Оставив вещи и русские документы там, девушка решила немного попутешествовать по Индии и оказалась проездом в Ахмадабаде, где и стала заложницей ситуации.

К слову этот город находится в штате Гуджарат, который находится на втором месте по числу заболевших в Индии

- Штат Гуджарат, в котором я нахожусь, объявлен "красной зоной карантина" - это значит, что заболевших много и открытие границ штата планируется не раньше осени, - написала Мария на своей странице в соцсети 2 мая.

«Кровать, стул и кусок зеркала»

Карантин в городе был объявлен почти 1,5 месяца назад. Сначала у Марии начались трудности с жильем.

- Когда объявили карантин, с жильём была полная катастрофа. Отели не заселяли туристов, по крайней мере белых. Я осталась на улице, буквально у дверей закрытого аэропорта — рассказывает туристка.

Девушка живет в подсобке, без душаФото: Личный архив

Ей повезло — девушку приютили дальние родственники знакомых индусов.

- Они нашли мне место в своем доме практически в подсобном помещении. У меня есть кровать, стул и кусок зеркала. Ничем другим я не располагаю. В моей части дома нет кондиционера,кухни и холодильника, - описывает свои условия Мария. - Индийская семья периодически помогает мне, дают питьевую воду бесплатно, выдали ведро для принятия душа, так как в моей части есть только унитаз и кран с водой.

В этих условиях Мария более менее освоилась, настоящая же проблема сейчас — это питание.

«Доширак и 5 пачек печенья»

Первое время продуктов на прилавках Ахмадабада хватало. Не полное разнообразие, но овощи, фрукты и крупы, сыр и масло можно было найти. С 7 мая достать и это в Ахмадабаде почти невозможно.

- В связи с распространением коронавируса правительство решило закрыть продуктовые магазины и фруктовые лавки. На видео вы можете наблюдать очередь в продуктовый магазин, по длине, она сравнима с очередью к мощам святой Матроны! Купить что либо из еды сейчас невозможно, полки пустые, люди мечутся в панике, пытаясь урвать хоть что-то! Хозяин моего дома помог мне раздобыть 10 дошираков и 5 пачек печенья, это все, чем я располагаю до 15 мая! - написала Мария в соцсетях.

За 1,5 месяца девушка похудела с 50 до 39 кг. Продуктов немного, есть при жаре в 40 — 45 градусов особо не хочется. Вот и результат, который может сильно сказаться на здоровье.

Пока туристку поддерживают молодой человек, который присылает деньги и хозяева дома. Время от времени они подкармливают ее рисом лепешка и картофелем. Но, что будет дальше никто не знает.

«Мы в блокаде»

- Знаю точно одно — отсюда надо выбираться и как можно скорее, - говорит Мария. - Надо сделать это до июня.

Но с каждым днем надежда девушки достичь цели и родной земли тает. Она должна была вылетать в Россию 15 мая рейсом Аэрофлота. Но его отменили. Деньги обещали вернуть, но от этого сейчас ничего не зависит. Сначала Марии необходимо добраться до Гоа, чтобы забрать вещи и документы и, наконец, нормально поесть. Оттуда можно уже будет сесть на самолет до России. Только Ахмадобад ее не отпускает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/777674" frameborder="0"></iframe> Самарчанка застала в Индии: что там происходит.

- Я уже полтора месяца живу одна в чужом городе, где больше нет туристов, мои вещи и российские документы (паспорт, права) остались в Гоа. Ахмадобад находится в жёсткой блокаде! Везде полиция, гуляем только на крыше. Закрыли продуктовые магазины, рассчитываться картой тут нельзя, снять наличку в банкомате невозможно, потому что в нем систематически кончаются деньги, - уже в панике рассказывает Мария. - Я подала заявку на сайте госуслуг на вывозной рейс. Билет на него стоит примерно 32000. Но когда придет моя очередь и я попаду в списки никому не известно! Я добиваюсь возвращения на Гоа, так как сейчас нахожусь в крайне тяжёлых условиях! Ждать здесь, когда меня внесут в списки невозможно. Это может занять несколько месяцев, а с каждой неделей условия в этом городе становятся только хуже.

«Где консул и полиция?»

Главный спаситель для всех туристов в критических ситуациях — это консульство. Но на просьбы Марии Рыпинской там почему-то не реагируют.

- Штат в котором я застряла относится к мумбайскому консульству. Я неоднократно обращалась туда с просьбой содействовать мне в выезде в Гоа, так как этот штат эпидемиологически благоприятная зона, там есть друзья, оттуда летают самолёты в Россию. Дежурный берет трубку и записывает информацию, но дальше этого этапа за полтора месяца я не продвинулась.

Никаких обещаний, никаких ответов, никаких инструкций, как действовать в сложившейся ситуации Марии в консульстве не дали.

Девушка пробовала обратиться в туристическую полицию, но ее попытки тоже не принесли результатов.

- Телефоны там не отвечают, на письма они то же не реагируют. Предполагаю что офис так же не работает. Зарегистрироваться на их сайте мне не удалось.

Единственная надежда выбраться из западни подстроенной коронавирусом — по-прежнему помощь консула. «Комсомольска правда» сейчас пробудет связаться дипмиссией и будет следить за развитием событий.

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