В Тольятти парочка любовников организовала фиктивные экзамены для трудовых мигрантов

На родине, в Таджикистане, у Давида остались жена и двое маленьких детей. В Тольятти он приехал на заработки, но повстречал красотку Настю – у нее тоже была дочка от первого брака, но на фигурке молодой женщины это никак не сказалось.

Давид и Настя (имена героев изменены. Прим.автора) стали любовниками, чуть позже организовали совместный бизнес, а в конце концов вдвоем оказались на скамье подсудимых. Корреспонденты «КП-Самара» узнали, как это произошло.

Как должно быть по закону

Иностранец, который приехал в Россию из страны с безвизовым режимом, может пробыть тут 90 суток, потом придется вернуться на родину. Чтобы продлить срок временного пребывания и работать в нашей стране, можно оформить трудовой патент, тогда остаться можно будет на год.

Правда, для этого иностранцу придется подтвердить, что он знает русский язык, российские законы и историю государства, в котором собирается жить и работать.

Для этого был разработан специальный комплексный экзамен: знание русского языка проверяется в устной и письменной форме – речь идет о собеседовании и тестировании, по истории России и основам законодательства мигрантам также предлагают пройти тесты, заполнять их можно в том числе в электронном виде. Этим и воспользовались Давид и Настя.

Часть заданий можно выполнять интерактивноФото: Иван ВИСЛОВ

Как работала схема

У друга Давида был свой центр, который проводил экзамены для мигрантов в Башкирии. Друг задумал расширить фронт работ и предложил Давиду открыть в Тольятти филиал. Для этого нужно было найти подходящее помещение, компьютеры, а главное – сотрудника с высшим юридическим, филологическим или историческим образованием, который мог бы принимать экзамены.

Таких знакомых у Давида не было, зато была Настя. Та подумала и вспомнила, что ведь ее подруга Лена – магистр юриспруденции, а значит, это можно использовать. Лену в свои планы молодые люди посвящать не стали, Настя при удобном случае сняла копию диплома подруги, и ее оформили как сотрудницу центра по тестированию мигрантов.

Центр заключил договор с Башкирским государственным университетом и головным офисом в Уфе, получил необходимые бланки, вопросники с ответами, таблицы для выставления оценок и пароли для доступа в систему информационного обмена результатами тестирования.

Для всех Настя превратилась в Елену – Еленой она была по документам, Еленой представлялась всем клиентам.

Бумаги, которые мигрант должен был заполнять письменно, Настя-Елена оформляла сама. «Заковырка» была в устном собеседовании – ведь его нужно было снимать на видео, а запись потом отправлять в Уфу как доказательство того, что иностранец испытание действительно прошел успешно.

Так выглядит документ, подтверждающий, что иностранец владеет русским языкомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но как мигранту, который по-русски двух слов связать не может, правильно устно отвечать на вопросы, предусмотренные тестами? Настя и Давид и тут придумали решение: камеру установили на штатив, Настя задавала клиенту предусмотренные тестом вопросы, а Давид, находясь за кадром, показывал ему на листе бумаги правильные ответы.

Например, фразу «Здравствуйте, меня зовут так-то, я приехал из Таджикистана», Настя и Давид написали не-только по-русски (большими печатными заглавными буквами), но и продублировали тот же текст латиницей – для тех клиентов, которые не знали русских букв вообще.

Любовники-уголовники

Что пошло не так, доподлинно не известно: то ли в Уфе заподозрили неладное, то ли полицейские что-то раскопали, но однажды в офис центра, где Давид и Настя только-только начинали поднимать свой бизнес, пришли люди в погонах.

Тут-то и выяснилось: то, что делают молодые люди – преступление, за которое можно «укатить» в места лишения свободы на 7 долгих лет.

Давиду и Насте предъявили обвинение по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору», потому что с помощью экзаменов, которые они инсценировали в Тольятти, мигранты получали сертификаты, на основании которых отдел миграции тольяттинской полиции выдавал трудовые патенты и как следствие – разрешение жить и работать на протяжении 12 месяцев в стране, чьих законов и языка иностранцы не знают.

Трудовой патент позволит иностранному гражданину год жить и работать в России легальноФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В конце прошлого года Настю и Давида отдали под суд. К тому моменту полиция сумела доказать, что 8 мигрантов экзамены проходили с посторонней помощь. Их патенты после этого аннулировали.

Организаторы же незаконного бизнеса в суде заявили, что все признают, чистосердечно раскаиваются и больше так не будут. Их уголовное дело в итоге рассмотрели в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и изучения всех материалов уголовного дела.

Суд пожалел Настю – у нее же маленькая дочка растет, а Давид – так и вовсе отец двоих несовершеннолетних детей. Вместо реального наказания и внушительного штрафа (до полумиллиона рублей) им назначили условное наказание: два с половиной года условно с испытательным сроком 2 года. Все это время молодые люди должны вести себя тише воды, ниже травы и трепетно соблюдать закон, чтобы перед ними не замаячила вновь перспектива оказаться на скамье подсудимых.