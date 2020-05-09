2020-05-09T11:36:08+03:00
Общество

«Вы о нас, сыновья, забывать не должны»: военные нескольких регионов ответили на видеообращение самарских фронтовиков

Самарские ветераны записали видео со стихотворением ко Дню Победы, а военнослужащие ЦВО ответили им трогательной «Клятвой сыновей»
Ольга НОВИКОВА
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Военные ответили на видеообращение самарских фронтовиковВоенные ответили на видеообращение самарских фронтовиков
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Участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы прочитали на видео трогательное стихотворение о долге, верности и чести, обратившись с призывом к подрастающему поколению. В записи стихотворения Расула Гамзатова «Вы о нас, сыновья, забывать не должны» приняла участие 13 фронтовиков, у чьих домов военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа проводили персональные мини-концерты. Они призвали подрастающее поколение помнить историю своей страны, не забывать о долге и чести.

Самарские ветераны читают стих "Вы о нас, сыновья, забывать не должны".

Начинается стихотворение с произнесения строки кавалером Ордена Красной Звезды разведчиком Зиновием Марковичем Хайкиным. Следующую строку читает дважды кавалер Ордена Красной Звезды Иван Федорович Посашков. Третью строку читает стрелок Алексей Иванович Кузин, награжденный двумя медалями «За отвагу». Также стихотворение прочитали Ольга Степановна Мельникова, Леонид Антонович Грибовский, Зинаида Федоровна Шкуратова, Иван Васильевич Коппалов, Мария Трофимовна Алексеева, Бойкова Валентина Алексеевна, Николай Петрович Хохлунов, Александр Михайлович Киршин, Зоя Федоровна Гуркина, соответственно. Завершается видеоролик произнесением строки кавалером Ордена Красной Звезды Сергеем Сергеевичем Алёхиным.

В ответ военнослужащие Центрального военного округа записали трогательное видеопослание ветеранам Великой Отечественной войны. Солдаты, сержанты и офицеры ЦВО записали коллективное прочтение стиха «Клятва сыновей» (автор также Расул Гамзатов). В акции приняли участие солдаты из воинских частей, дислоцированных в разных регионах Урала, Поволжья и Сибири, а также 201-й военной базы в Таджикистане. Кроме того, несколько строк прочитали и женщина-военнослужащая, курсант высшего военного учебного заведения, суворовец и юнармеец.

Трехстишия записывали у памятников культурного наследия. Начинается видео с минуты молчания военнослужащих, стоящих у могил участников Великой Отечественной войны на Аллее Славы. А заканчивается стихотворение коллективным произнесением у «Вечного огня» таких слов: «И огнем над метелями, Хлебом и колыбелями – Быть достойными вас!».

Военные ответили на видеообращение самарских фронтовиков «Клятвой сыновей».

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин предложил вручить подарок первому, кто правильно назовет наименования памятников и населенных пунктов, которые показаны в видеоролике. Ответы необходимо оставлять под соответствующей публикацией на официальных страницах Минобороны России в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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