«Нас встречал отряд ОМОНа, полиция и люди в масках и защитных костюмах»: рассказ самарчанки, которая оказалась в обсерваторе

Анастасия в апреле вернулась в Самару из Германии. И сразу же попала не домой, а в обсерватор в Тольятти. О том, каково это сходить с трапа самолета под присмотром полиции и ОМОНа, она рассказала журналисту КП-Самара.

«Люди сразу раскупили туалетную бумагу и крупы»

В Германию я улетела 11 марта. На личную, очень важную для меня, встречу с человеком. Я не знала, когда его увижу в следующий раз. Лететь туда было не страшно. В Германии тогда было совершенно спокойная обстановка, никто не мог подумать, что будут проблемы с выездом. В самолете стюардессы ходили без масок, людей через сидение не рассаживали. Режим чрезвычайного происшествия в Германии тогда еще не ввели. Так что берлинский аэропорт покинула без привычных теперь процедур - нам никто не измерял температуру, не брызгал на руки санитайзером.

Я жила в небольшом городке рядом со Штутгартом. До 17 марта все школы, салоны и парикмахерские были открыты. В этот день объявили карантин. Я не волновалась — у меня уже были куплен обратный билет, и этот рейс тогда еще не отменили. В городе особой паники не заметила. Люди одели маски, стали соблюдать дистанцию. В магазинах появились таблички с требованием соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Общая тревога проявилась только в одном - люди сразу раскупили туалетную бумагу и крупы. Но дефицита в магазинах не было — полки стали чуть более пустыми, чем обычно.

Пропускную систему в городе, где я жила, вводить не стали. По правилам нужно было соблюдать дистанцию, нельзя было не ходить в количестве больше двух по улице. Полиция работала очень мягко — чаще не штрафовала, а просто проверяла документы и просила разойтись большие компании. Зато разрешили заниматься активными видами спорта. В итоге, как мне кажется, что 90 процентов людей, которых я встречала тогда на улице - были либо бегуны, либо велосипедисты. Я в основном жила дома. Иногда выбиралась на улицу — два раза в неделю ходила в магазин, бегала в парке.

В конце марта закрыли границы. Около 15 апреля отменили мой рейс. Мне удалось купить билет на 3 мая. Но и это перелет тоже отменили. В итоге я улетела 4 мая на одном из рейсов, организованных для россиян, застрявших в Германии.

«Вы должны находится здесь 14 дней»

Рейс я покинула в казанском аэропорте. Всего на нем прилетело 9 человек из Самарской области. Там нас встречал отряд ОМОНа, полиция и, видимо, для устрашающего вида с ними было много людей в масках и защитных костюмах. После паспортного контроля нас отправили на выход, где посадили в микроавтобус с надписью "Самара". Там нам сказали, что мы едем в пансионат «Радуга», на карантин. Мы спросили, какие есть для это официальные основания. Сопровождавшие просто развели руками: «Наша задача — просто довезти вас до места».

В пансионате нас опять встретила полиция, люди в защитных костюмах и масках. Нам объяснили, что нам нужно пройти внутрь и заполнить какие-то документы. Я попросила: "Покажите официальный документ, почему я должна обязана на обсервации именно в пансионате. А не у себя дома, если я могу обеспечить самоизоляцию у себя дома?". Но нам опять ничего не объяснили, просто сказали: "Вы обязаны. Подпишите документы и идите в номера. Вы должны находится здесь 14 дней". Позже мы сами нашли постановление губернатора. В нем говорится о том, что все, кто приехал из-за границы, обязаны проходить изоляцию в специализированных учреждениях, а не на дому.

Вот так выглядит комната в санаторииФото: Личный архив

Нас заселили в небольшой номер — меня и еще двух девушек. Накормили сухим пайком - йогуртом, булочкой, и какая-то горячей закуской. Выдали упаковку жидкого мыло на всех, по два полотенца на каждого. Условия здесь спартанские, но вполне пригодные для жизни. Комната небольшая - как мне кажется, здесь меньше шести квадратных метров на человека. Есть санузел, ванная. Нет холодильника и чайника. Выходить из номера нельзя - ни на балкон, ни в коридор. Дважды в день нам измеряют температуру. Кормят три раза в день. Еду приносят люди в защитных костюмах. Пища, как в обычной столовой - простая, но хорошо приготовленная. Разнообразия в блюдах нет - это разные вариации курицы, картофеля, моркови, лука. Недавно нам разрешили получать передачи предметы личной гигиены, сладости в фабричной упаковке, витамины.

Вчера дозвонились до оперативного штаба губернатора. Затем я поговорила с директором пансионата. В итоге нам предоставили обеденный стол, стали убираться в комнате дважды в день, приносить больше кипятка — 300 мл на человека за один раз, а не 150, как раньше. Сейчас жду завершения карантина. Понимаю, что изменить систему щелчком пальца мы не можем. Писать жалобы можно, но закон есть закон. И я не хочу противиться ему. Сейчас жду, когда нам сделают тесты на коронавирус, еще пока не делали — нам обещали, что это произойдет около 15 мая. Физическое самочувствие отличное, но психологически эта ситуация дается очень тяжело. Надеюсь, что 20 мая мы покинем пансионат.