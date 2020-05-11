2020-05-11T15:43:37+03:00
Общество

Кровосос COVID принес? Самарский ученый рассказал, можно ли заразиться коронавирусом после укуса комара

Эксперт объяснил, стоит ли ждать вспышки коронавирусной инфекции с началом «комариного сезона» и сколько комаров будет в Самарской области в этом году
Ольга НОВИКОВА
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Самарцы принялись активно защищаться от комаровСамарцы принялись активно защищаться от комаровФото: Евгения ГУСЕВА
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Самарский ученый рассказал, может ли комар стать переносчиком коронавирусной заразы. Этот вопрос не на шутку волнует многих самарцев. Теплая, по-настоящему летняя погода привела к тому, что в Самарской области уже проснулись они – комары. Помимо традиционных неприятных укусов, вызывающих зуд и покраснение, в этом году дополнительное беспокойство самарцев вызвала пандемия коронавируса. Дескать, комар может запросто укусить больного COVID-19, испить его зараженной кровушки, а в следующий раз укусить уже здорового. А ну как вирус передаст, как может передать, например, малярию?

- Не передаст, - успокаивает самарский ученый, старший преподаватель кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского Университета Антон Васин. – Комары действительно могут выступать переносчиками некоторых видов вирусов, например, малярии. Но здесь надо помнить важный момент – малярию переносят не наши, волжские комары, а совсем другой их вид. Что касается COVID-19, то в настоящее время нет никаких данных, что он может переноситься кровососущими насекомыми. Этот вирус передается воздушно-капельным путем, через слизистую. Чтобы комары стали его переносить, должна быть определенная биологическая совместимость. С вирусами этой группы у кровососущих насекомых такой совместимости нет. Например, комары точно так же не переносят вирус свиного гриппа.

Комары не переносят коронавирус, но их укус все равно неприятен Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Комары не переносят коронавирус, но их укус все равно неприятенФото: Геннадий БИСЕНОВ

Ученый пояснил также, стоит ли самарцам в этом году ждать снижения численности популяции комаров из-за аномально теплой зимы. В некоторых регионах биологи уже бьют тревогу – дескать, из-за непривычного тепла комары проснулись раньше времени и погибли. А значит, стало меньше корма для питающихся ими птиц и рыб, которые употребляют в пищу комариные личинки. Антон Васин подтвердил – действительно, пока в Самарской области комаров меньше обычного. Но связано это с тем, что в последний месяц в регионе стояла достаточно сухая и жаркая погода.

- Популяция комаров напрямую зависит от погоды. Если она умеренно теплая и дождливая и есть постоянные непересыхающие водоемы, то комаров будет много. Если погода жаркая и без осадков – то их число снизится, - объяснил самарский биолог. – То есть если июнь в Самаре будет дождливым, как нередко бывает, то комары «наверстают упущенное» - у них нет определенного периода размножения, они активны весь сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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