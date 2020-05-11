Кровосос COVID принес? Самарский ученый рассказал, можно ли заразиться коронавирусом после укуса комара

Самарский ученый рассказал, может ли комар стать переносчиком коронавирусной заразы. Этот вопрос не на шутку волнует многих самарцев. Теплая, по-настоящему летняя погода привела к тому, что в Самарской области уже проснулись они – комары. Помимо традиционных неприятных укусов, вызывающих зуд и покраснение, в этом году дополнительное беспокойство самарцев вызвала пандемия коронавируса. Дескать, комар может запросто укусить больного COVID-19, испить его зараженной кровушки, а в следующий раз укусить уже здорового. А ну как вирус передаст, как может передать, например, малярию?

- Не передаст, - успокаивает самарский ученый, старший преподаватель кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского Университета Антон Васин. – Комары действительно могут выступать переносчиками некоторых видов вирусов, например, малярии. Но здесь надо помнить важный момент – малярию переносят не наши, волжские комары, а совсем другой их вид. Что касается COVID-19, то в настоящее время нет никаких данных, что он может переноситься кровососущими насекомыми. Этот вирус передается воздушно-капельным путем, через слизистую. Чтобы комары стали его переносить, должна быть определенная биологическая совместимость. С вирусами этой группы у кровососущих насекомых такой совместимости нет. Например, комары точно так же не переносят вирус свиного гриппа.

Комары не переносят коронавирус, но их укус все равно неприятенФото: Геннадий БИСЕНОВ

Ученый пояснил также, стоит ли самарцам в этом году ждать снижения численности популяции комаров из-за аномально теплой зимы. В некоторых регионах биологи уже бьют тревогу – дескать, из-за непривычного тепла комары проснулись раньше времени и погибли. А значит, стало меньше корма для питающихся ими птиц и рыб, которые употребляют в пищу комариные личинки. Антон Васин подтвердил – действительно, пока в Самарской области комаров меньше обычного. Но связано это с тем, что в последний месяц в регионе стояла достаточно сухая и жаркая погода.

- Популяция комаров напрямую зависит от погоды. Если она умеренно теплая и дождливая и есть постоянные непересыхающие водоемы, то комаров будет много. Если погода жаркая и без осадков – то их число снизится, - объяснил самарский биолог. – То есть если июнь в Самаре будет дождливым, как нередко бывает, то комары «наверстают упущенное» - у них нет определенного периода размножения, они активны весь сезон.