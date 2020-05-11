Ослабление режима самоизоляции в Самарской области с 12 мая: кто начнет работать, где снимут ограничения

Опубликовано новое постановление правительства региона, в котором рассказано, как будет проходить ослабление режима самоизоляции в Самарской области с 12 мая. Власти рассказали, что именно произойдет в регионе уже со вторника, какие правила будут действовать, что будет можно делать и чего нельзя. Также в постановлении написано, кто будет работать, и в каких районах будут снимать ограничения.

Рассказываем все подробности и объясняем, как будем жить с 12 мая.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

- продлеваются до 18 мая. Это обговорено в пункте 2.3 постановления.

Режим строгой самоизоляции для тех, кто вернулся из-за границы предусматривается с помещением в обсерваторы.

Для тех, кто вернулся из других регионов - две недели дома.

Проведение культурных и спортивных массовых мероприятий по-прежнему запрещено

Кто не будет работать с 12 мая в Самарской области из-за коронавирус

До 31 мая приостановлена работа ночных клубов, аттракционов, развлекательных заведения, аквапарков, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, досуговых заведений с массовым пребыванием людей.

Также до 31 мая не будут работать фитнес-центры, бассейны, частные бани, объекты фикзкультуры и спорта.

Останутся закрыты для посещения социальные учреждения, где граждане находятся круглосуточно, медицинские стационары , учреждения УИС.

Рестораны, кафе и другие заведения общепита не будут работать до 18 мая.

Магазины, в которых не продают продукты, лекарства и товары первой необходимости - закрыты до 18 мая. Открыты - салоны связи.

Туристические базы и базы отдыха не работают до 18 мая.

Государственные и муниципальные учреждения, если местными органами самоуправления не приняты другие решения.

Нотариусы, кроме тех, кто оказывает неотложные услуги, не работают до 18 мая.

Организации и самозанятые, оказывающие услуги, могут работать только в том случае, если ведут предварительную запись, оказывают услуги дистанционно или на дому.

Все остальные компании будут работать. Но до 31 мая они должны:

- обеспечить возможность дистанционной работы,

- обеспечить соблюдение требований санитарного врача,

- обеспечить выполнение правил при введении режима повышенной готовности.

Как будут работать МФЦ с 12 мая

МФЦ закрыты для посещения до 18 мая. Кроме тех случаев, когда они по предварительной записи выдают заявителям документы. Также возможно предоставление государственных и муниципальных услуг, которые указаны в комплексных запросах.

ЗАГСы будут работать только на регистрацию рождения и смерти и заключения браков по заранее поданным заявлениям.

Где откроются магазины и все организации розничной торговли

Работать смогут магазины в муниципалитетах, благополучных по коронавирусной обстановке. Это касается торговых точек с залом не более 400 кв.м., с отдельным наружным уличным входом. На каждые 15 кв.м. не должно находиться более 1 покупателя.

Режим самоизоляции для жителей Самарской области продлен до 18 апреля.

Жители 4 городов и 18 районов, указанных ниже, смогут

- прогуливаться на улице не более двух человек, при учете социального дистанцирования,

- заниматься спортом и физкультурой индивидуально,

- посещать детские площадки все еще нельзя.

Остальным гражданам придется по-прежнему соблюдать режим самоизоляции и масочный режим.

В парки и лесопарки до сих пор нельзя заходить. Правда, это разрешили работникам этих парков. Также посещать парки могут жители районов и городов - исключений.

Список районов, где будут сняты ограничения

Кинель

Октябрьск

Отрадный

Похвистнево

Алексеевский

Безенчукский

Богатовский

Большеглушицкий

Большечерниговский

Борский

Елховский

Исаклинский

Кинельский

Кинель-Черкасский

Кошкинский

Красноярский

Нефтегорский

Пестравский

Похвистневский

Приволжский

Хворостянский

Шенталинский